تُتيح منصة iPaaS ربط أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) بتطبيقات الأعمال، مما يمكِّن من جمع بيانات التطبيق في الوقت الفعلي. ثم بإمكان هذه البيانات أن تطلق تنبيهات عند حدوث مشكلات في المعدات، كما تعمل على تغذية أنظمة الصيانة التنبؤية، وتسهم في تحسين كفاءة الإنتاج.