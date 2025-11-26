وكلاء iPaas

مجموعة كاملة من الوكلاء الجاهزين للمؤسسات موجَّهة لكلٍّ من متخصصي التكامل وتكنولوجيا الأعمال.​

احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا اطلب إصدارًا تجريبيًا مجانيًا
صورة مصممة بأسلوب فني تُظهر عملية تجري عبر طبقات متعددة.

تسليم أسرع، عمليات أكثر سلاسة

رسم توضيحي بأسلوب مسطَّح لروبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي
وكلاء التكامل السريعون

تحويل اللغة الطبيعية إلى تكاملات من فئة المؤسسات. سواء أكان الأمر يتعلق بأتمتة دورة حياة إدارة واجهات برمجة التطبيقات، أم باستقبال شركاء B2B، أم بتنسيق نقل الملفات، يعمل الوكلاء على إنشاء عمليات سير العمل والخرائط ومعالجة الأخطاء في دقائق بدلًا من أيام.
رسم توضيحي بأسلوب مسطّح لخدمة العملاء
وكلاء الجودة الأذكياء

ضمان المرونة ومدة التشغيل من خلال المراقبة المستقلة. تعمل قدرات تشخيص الأخطاء والشفاء الذاتي على تصنيف المشكلات، وتحديد الأولويات للأكثر أهمية، واقتراح أو تطبيق الإصلاحات تلقائيًا؛ لضمان استمرار العمليات بسلاسة.
رسم توضيحي بنمط مسطّح لحالات الاستخدام
وكلاء المستندات

تسريع القدرة على تطبيق الأدوات المناسبة على حالات الاستخدام الحقيقية، سواء على مستوى منتج واحد أم عبر منتجات متعددة، من خلال إجابات موجزة ومباشرة مستمدة من وثائق المنتج.

 الابتكارات في IBM® webMethods Hybrid Integration
نموذج ثلاثي الأبعاد لطبقة التحكم الهجينة في webMethods.
الكثيرون يَعِدون بالمساعدة عبر الذكاء الاصطناعي. تقدِّم IBM أتمتة من فئة المؤسسات.
تجمع IBM webMethods Hybrid Integration بشكل فريد بين:
 

تمكِّنك IBM من تجاوز مشاريع الذكاء الاصطناعي التجريبية وتسريع رحلتك نحو مؤسسة قائمة على الوكلاء، وموثوق بها وقابلة للتوسع.
اتخذ الخطوة التالية
احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا جرِّب مجانًا