وكلاء iPaas

مجموعة كاملة من الوكلاء الجاهزين للمؤسسات موجَّهة لكلٍّ من متخصصي التكامل وتكنولوجيا الأعمال.
تحويل اللغة الطبيعية إلى تكاملات من فئة المؤسسات. سواء أكان الأمر يتعلق بأتمتة دورة حياة إدارة واجهات برمجة التطبيقات، أم باستقبال شركاء B2B، أم بتنسيق نقل الملفات، يعمل الوكلاء على إنشاء عمليات سير العمل والخرائط ومعالجة الأخطاء في دقائق بدلًا من أيام.
ضمان المرونة ومدة التشغيل من خلال المراقبة المستقلة. تعمل قدرات تشخيص الأخطاء والشفاء الذاتي على تصنيف المشكلات، وتحديد الأولويات للأكثر أهمية، واقتراح أو تطبيق الإصلاحات تلقائيًا؛ لضمان استمرار العمليات بسلاسة.
تسريع القدرة على تطبيق الأدوات المناسبة على حالات الاستخدام الحقيقية، سواء على مستوى منتج واحد أم عبر منتجات متعددة، من خلال إجابات موجزة ومباشرة مستمدة من وثائق المنتج.
تمكِّنك IBM من تجاوز مشاريع الذكاء الاصطناعي التجريبية وتسريع رحلتك نحو مؤسسة قائمة على الوكلاء، وموثوق بها وقابلة للتوسع.