غالبًا ما كانت التكاملات التقليدية تتطلب خبرة تقنية عميقة، ما يؤدي إلى وجود عوائق عندما يفوق الطلب الموارد المتاحة. تم تصميم وكلاء iPaaS المحسَّنين حديثًا من IBM لإزالة تلك العقبات من خلال مساعدة الفرق طوال دورة حياة التكامل بأكملها. ومع التطلع إلى انتشار النماذج والوكلاء، تسعى IBM إلى إدخال هذه القدرات في أساس iPaaS أيضًا. سيمكِّن ذلك العملاء من إدارة كيفية وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي وأجهزة التعلم الآلي إلى مصادر البيانات السياقية، دون إضافة بنية تحتية إضافية. على سبيل المثال، باستخدام وكيل واجهة برمجة التطبيقات أو API Developer Studio، أصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى عرض واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك كأدوات MCP يمكن للوكلاء الاتصال بها.

يمكن للعملاء وصف أهدافهم بلغة بسيطة، ويعمل الوكيل على تفسير النية وتوليد تدفق تكامل مقترح وتقديم خيارات للموافقة. ما كان يستغرق ساعات أو أيامًا يمكن الآن إنجازه في دقائق، ما يساعد فِرَق الأعمال وتكنولوجيا المعلومات على تقديم خدمات رقمية جديدة بسرعة أكبر.

إلى جانب تسريع وقت البناء، تمتد وظيفة الوكلاء لتشمل العمليات أيضًا. من خلال تصنيف الأخطاء وإظهار المشكلات الأكثر حساسية واقتراح حلول لها، تساعد القدرات الفِرَق على تقليل فترة التعطل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أكثر فاعلية. يمكن للوكلاء أيضًا تطبيق خاصية الإصلاح الذاتي للأخطاء المتكررة، ما يقلل من الأعمال المتكررة.

النتيجة: يمكن لمتخصصي التكامل والمطورين والتقنيين في الأعمال التركيز بشكل أقل على المهام اليدوية والمتكررة، وبشكل أكثر على تحقيق القيمة. بالنسبة إلى المؤسسات، يعني هذا وصولًا أسرع للقيمة وتعزيزًا أكبر للمرونة التشغيلية.