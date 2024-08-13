تكامل أكثر ذكاءً لقطاع التأمين

دمج البيانات من جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديك ومساعدة العملاء في العثور على السياسات المناسبة بشكل أسرع

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أب يحمل طفلًا صغيرًا بينما ينظر إلى هاتفه، ويوجد أمامه جهاز كمبيوتر محمول ومفكرة.

البيانات هي أساس نجاح عالم التأمين

يرتبط النجاح في سوق التأمين اليوم بشكل متزايد بالقدرة على استغلال البيانات. إن الشركات التي تجمع المعلومات وتشاركها عبر أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بطريقة آمنة وفعَّالة توفر خدمات أفضل - مثل تقديم عروض أسعار فورية أو عملية تقديم مطالبات سهلة وشفافة. وكل ذلك يُعَد مفتاحًا لدفع عجلة الأعمال. ويتطلب نهجًا ذكيًا في التكامل.
الفوائد
المنتجات والخدمات القائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API)

الحصول على مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي تمكِّن الأطراف الثالثة من الربط الآمن مع الأنظمة المصرفية الأساسية لديك. تيسير تبادل المعلومات اللازمة لإطلاق الشراكات في الخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل المدمج، ونماذج الخدمات المصرفية كخدمة.
التخصيص في الوقت الحقيقي

اجعل علاقاتك مع العملاء أكثر شخصيةً ومرونةً منذ البداية. تقديم عروض الأسعار في الوقت الفعلي ومعالجة المطالبات بشكل أسرع وبوضوح أكبر.
تحسين تجارب العملاء

ضمان تقديم تجربة سلسة للعملاء قدر الإمكان. أتمتة عملية تقديم طلبات التأمين والتعامل مع المكالمات مع الحصول على رؤية شاملة ومتكاملة لبيانات العملاء.
زيادة المرونة التشغيلية

عزِّز مرونة عملياتك أمام التهديدات الخارجية وأعطال النظام، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية، وانقطاعات التكنولوجيا، والأوبئة والكوارث الطبيعية.
المنتجات والخدمات ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

تطوير عروض تأمين جديدة تتماشى مع استراتيجية شركتك في أهداف التنمية المستدامة (SDG) والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). الحرص على حماية العملاء الأكثر عرضة للمخاطر المناخية من خلال الابتكار في المنتجات والتسعير القائم على المخاطر.
إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

أتمتة تقارير البيانات المتعلقة بالتزامات أهداف التنمية المستدامة (SDG) والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). مواءمة الأنظمة والهياكل والعمليات حول الإفصاحات الجديدة.
WebMethods photographic leadspace with graphic data overlay in a construction setting
المنتج IBM webMethods توفر IBM webMethods قدرات منصة التكامل كخدمة (iPaaS) شاملة للتكامل من خلال واجهة واحدة مشتركة ومستوى تحكم لأنماط التكامل المتعددة -التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات والاتصال بين الشركات والملفات- لمساعدة المؤسسات على تسريع الابتكار واستخلاص القيمة من البيانات وتحديث تطبيقاتها من أجل الذكاء الاصطناعي. استكشف IBM webMethods
استمع إلى ما يقوله المحللون

بصفتها حلًا رائدًا في تقييمات G2 لخريف 2024، حصلت webMethods على تقييم عالٍ وتوصيات قوية من العملاء؛ بسبب خصائصها الأمنية الممتازة وقدراتها على التكامل وقابلية التوسع الممتازة. تُعد webMethods أيضًا من المنصات الرائدة في قيادة الأعمال وتحمل شارة Momentum Leader.

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الموارد

استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع التأمين
ستغتنم شركات التأمين الذكية الفرص التي يوفِّرها الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي تجذب اهتمام العملاء.
كيف تتعاون شركة IBM مع شركات التأمين لتنفيذ حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي
تستطيع IBM مساعدة شركات التأمين على دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن عملياتهم التجارية.
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