دمج البيانات من جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديك ومساعدة العملاء في العثور على السياسات المناسبة بشكل أسرع
يرتبط النجاح في سوق التأمين اليوم بشكل متزايد بالقدرة على استغلال البيانات. إن الشركات التي تجمع المعلومات وتشاركها عبر أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بطريقة آمنة وفعَّالة توفر خدمات أفضل - مثل تقديم عروض أسعار فورية أو عملية تقديم مطالبات سهلة وشفافة. وكل ذلك يُعَد مفتاحًا لدفع عجلة الأعمال. ويتطلب نهجًا ذكيًا في التكامل.
الحصول على مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي تمكِّن الأطراف الثالثة من الربط الآمن مع الأنظمة المصرفية الأساسية لديك. تيسير تبادل المعلومات اللازمة لإطلاق الشراكات في الخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل المدمج، ونماذج الخدمات المصرفية كخدمة.
اجعل علاقاتك مع العملاء أكثر شخصيةً ومرونةً منذ البداية. تقديم عروض الأسعار في الوقت الفعلي ومعالجة المطالبات بشكل أسرع وبوضوح أكبر.
ضمان تقديم تجربة سلسة للعملاء قدر الإمكان. أتمتة عملية تقديم طلبات التأمين والتعامل مع المكالمات مع الحصول على رؤية شاملة ومتكاملة لبيانات العملاء.
عزِّز مرونة عملياتك أمام التهديدات الخارجية وأعطال النظام، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية، وانقطاعات التكنولوجيا، والأوبئة والكوارث الطبيعية.
تطوير عروض تأمين جديدة تتماشى مع استراتيجية شركتك في أهداف التنمية المستدامة (SDG) والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). الحرص على حماية العملاء الأكثر عرضة للمخاطر المناخية من خلال الابتكار في المنتجات والتسعير القائم على المخاطر.
أتمتة تقارير البيانات المتعلقة بالتزامات أهداف التنمية المستدامة (SDG) والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). مواءمة الأنظمة والهياكل والعمليات حول الإفصاحات الجديدة.
بصفتها حلًا رائدًا في تقييمات G2 لخريف 2024، حصلت webMethods على تقييم عالٍ وتوصيات قوية من العملاء؛ بسبب خصائصها الأمنية الممتازة وقدراتها على التكامل وقابلية التوسع الممتازة. تُعد webMethods أيضًا من المنصات الرائدة في قيادة الأعمال وتحمل شارة Momentum Leader.
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