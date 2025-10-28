لنلقِ نظرة أولاً على كيفية إسهام الحل في تمكين إدارة المطالبات بشكل أكثر ذكاءً.

يُعد إرسال المطالبات نقطة اتصال محورية لخدمة العملاء ويجب إدارتها بكفاءة. وبفضل برنامج تحويل المطالبات، أعادت MUDUM هيكلة الفرق لتقديم الدعم متعدد الوظائف وأدخلت إمكانات تقنية جديدة. وقبل تقديم حل مركز مشاركة العملاء (الرؤية الشاملة بشأن العملاء)، كان على مديري المطالبات استكشاف عدة حلول أو عدة خيارات داخل الحل نفسه لجمع معلومات العملاء. كانت المكالمات الواردة تفتقر إلى السياق، ما يصعب من تخصيص الخدمة.

في الوقت الحالي، أصبح السياق الكامل في متناول أيدي مديري المطالبات—بيانات العملاء المجمّعة والمطالبات الجارية وسجلات الخدمة—ما يتيح خدمة عملاء أسرع وأكثر استجابة. تقول Ferreira: "يعرف وكلاؤنا موعد آخر اتصال أجراه العميل، والتفاصيل الدقيقة للمطالبات الجارية".

"كان لهذا تأثير كبير في خدمة العملاء وقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لتقديم المعلومات للعملاء. في الواقع، عندما تزامنت فترة الذروة المعتادة في ديسمبر بنهاية عام 2022 مع سوء الأحوال الجوية، بدأت المطالبات تتدفق بشكل كبير. لكن من المثير للدهشة أن معدل الاستجابة للطلبات من المكالمة الأولى ارتفع بشكل كبير مقارنةً بالسنوات السابقة. قفزت معدلاتنا من أقل من 80% إلى 97%"، حسب قول Vanda Caetano، مديرة قسم خدمة العملاء. لا ينسب الفضل في هذه الإحصاءات إلى إدارة واجهات برمجة التطبيقات فحسب، ولكنها "جزء لا يتجزأ من العملية نفسها"، كما تقول Ferreira.

الآن، لنركز على رحلة MUDUM مع القنوات المتعددة والابتكار في نموذج العمل من الشركات إلى الشركات إلى المستهلك (B2B2C).

كجزء من تحول الأعمال ورحلة القنوات الرقمية المتعددة، أنشأت MUDUM باقات تأمينية جديدة متعددة القنوات وجعلتها متاحة من خلال واجهات برمجة التطبيقات. ومن خلال بوابة المطور، يمكن لشركاء MUDUM عرض البيانات لجهات خارجية—كغيرهم من شركاء الأعمال—الذين يمكنهم بعد ذلك بيع خدمات MUDUM مباشرةً من خلال منصاتهم الخاصة. توضح Ferreira قائلة: "لنأخذ مجال التأمين على المنازل كمثال". "فقد أصبح بإمكان العملاء النهائيين الآن الانتقال إلى مواقع الويب التابعة لجهات خارجية—عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق الأجهزة المحمولة أو في أحد البنوك—ومعرفة عرض الأسعار أو العروض المطروحة. في السابق، كان يتعين عليهم زيارة أحد فروع الشركاء أو الاتصال بالخط المباشر للحصول على الوثيقة النهائية. ويضيف Sousa قائلاً: "الآن، أصبح لدى العملاء والعملاء المحتملين خدمات رقمية جديدة كما هو الحال في هذا المثال". ويختتم Sousa حديثه قائلاً: "تتمثل الخطة قصيرة الأجل في توسيع نطاق خدمات مثل هذه عبر أنواع التأمين المختلفة مثل التأمين على السيارات والتأمين الصحي وغيرهما".

لا تزال MUDUM في بداية رحلة التحول المذهلة. إنهم يعملون باستمرار على تنشيط خدمات وشراكات جديدة. تدعم IBM الآن الشركة بإمكانات نقل الملفات المُدارة (MTF) لتتبع جميع عمليات تبادل الملفات مع الشركاء وتسجيلها. أما بالنسبة إلى المستقبل، فشركة MUDUM لا تنوي التوقف في أي وقت قريب.

"تؤدي واجهات برمجة التطبيقات دورًا كبيرًا في تحقيق طموحات MUDUM للمضي قدمًا. نحن نعلم أن ثمة العديد من الخدمات والمنتجات التي يمكننا تقديمها، ولكن الأمر لا يقتصر على التقنيات لتحقيق ذلك. فإذا لم تتمكن من ضم الأشخاص المناسبين في الشركة منذ البداية، فلن ينجح الأمر مطلقًا.

تختتم Ferreira حديثها قائلة: "لقد كان اختيار شريك التكامل المناسب، وكذلك المُنفّذ المناسب، أمرًا أساسيًا لجعل الجميع يسير في اتجاه واحد".