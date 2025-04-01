لا ينبغي أن يكون تتبع واجهات برمجة التطبيقات التي تطورها وتستخدمها أمرًا صعبًا. تجعل ®IBM webMethods API Management إدارة واجهة برمجة التطبيقات واضحة وبسيطة وآمنة طوال دورة حياتها. يمكنك إنشاء تكامل وتحويله إلى واجهة برمجة تطبيقات في خطوة واحدة سلسة، كل ذلك على المنصة نفسها.