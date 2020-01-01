انجراف النموذج
تتبع أداء النموذج. تلقي تنبيهات عند حدوث انحراف في دقة النموذج واتساق البيانات.
امتحان IBM Watson Studio
سيدة أعمال تدرس الرسوم البيانية على الشاشة باستخدام جهاز لوحي رقمي
ما هو انحراف النموذج؟ لماذا يهم؟

يشير انحراف النموذج إلى تدهور أداء النموذج بسبب حدوث تغيرات في البيانات والعلاقات بين متغيرات المدخلات والمخرجات. من الشائع نسبيًا أن يؤثر انحراف النموذج سلبًا على المؤسسة بمرور الوقت أو فجأة في بعض الأحيان. ولاكتشاف الانحراف والتخفيف من آثاره بفاعلية، يمكن للمؤسسة مراقبة الأداء وإدارته كجزء من منصة البيانات والذكاء الاصطناعي. ويساعدك هذا النهج المتكامل للبيانات والذكاء الاصطناعي:

  • تتبع المقاييس بشكل مستمر واحصل على تنبيهات بشأن الانحراف في الدقة وتناسق البيانات.
  • حدد الأهداف وقم بمتابعتها من خلال التطوير والتحقق والنشر.
  • تبسيط خطوات تحديد مقاييس الأعمال المتأثرة بانحراف النموذج.
  • الحد من تأثير تدهور النموذج من خلال أتمتة مراقبة الانحراف.
 فهم كشف الانحراف

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تعرف على المزيد ما هو انحراف النموذج؟

فهم تأثير انحراف النموذج.

 عرض مخطط المعلومات البياني كشف انحراف النموذج

تعرَّف على كيفية اكتشاف الانحراف في نماذج الذكاء الاصطناعي.

 مشاهدة العرض التقديمي (38:29)
حازت شركة IBM على لقب الشركة الرائدة. تعرَّف على السبب في تقرير ™Forrester Wave: التحليلات التنبؤية المتعددة الوسائط والتعلم الآلي، الربع الثالث من عام 2020.
تعمّق أكثر الحفاظ على دقة نماذج الذكاء الاصطناعي

يمكنك إلقاء نظرة في الداخل لمعرفة كيفية عمل مراقب الانحراف.

 

 اقرأ المقالة التحقق من صحة النماذج ومراقبتها

احصل على نظرة عامة تقنية للتحقق من صحة النموذج ومراقبته.

 

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صورة المنتج
كشف انحراف النموذج راقب أي انحراف في دقة النموذج واستلم تنبيهًا إذا ما انخفضت الدقة جدًا حتى تجاوزت قيمة عتبة معينة.
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