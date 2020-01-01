يشير انحراف النموذج إلى تدهور أداء النموذج بسبب حدوث تغيرات في البيانات والعلاقات بين متغيرات المدخلات والمخرجات. من الشائع نسبيًا أن يؤثر انحراف النموذج سلبًا على المؤسسة بمرور الوقت أو فجأة في بعض الأحيان. ولاكتشاف الانحراف والتخفيف من آثاره بفاعلية، يمكن للمؤسسة مراقبة الأداء وإدارته كجزء من منصة البيانات والذكاء الاصطناعي. ويساعدك هذا النهج المتكامل للبيانات والذكاء الاصطناعي:

تتبع المقاييس بشكل مستمر واحصل على تنبيهات بشأن الانحراف في الدقة وتناسق البيانات.

حدد الأهداف وقم بمتابعتها من خلال التطوير والتحقق والنشر.

تبسيط خطوات تحديد مقاييس الأعمال المتأثرة بانحراف النموذج.

الحد من تأثير تدهور النموذج من خلال أتمتة مراقبة الانحراف.