IBM Data Virtualization هو محرك استعلام شامل ينفّذ الاستعلامات الموزعة والافتراضية عبر قواعد البيانات، ومستودعات البيانات، وبحيرات البيانات، والبيانات المتدفقة، بدون الحاجة إلى تغييرات يدوية إضافية أو نقل أو تكرار للبيانات.
تحسين الأداء من خلال التخزين المؤقت الذكي.
الاستعلام عن البيانات أينما كانت، يشمل ذلك بحيرات البيانات، مما يقلل النقل والتكرار.
استعن بتقنية الفهرسة لضمان تنفيذ الاستعلامات على بيانات صالحة وعالية الجودة.
احصل على توسع مستقل للحوسبة والتخزين دون أي فترة التعطل.
توحيد البيانات عبر أي سحابة أو مستودع أو بحيرة بيانات أو قاعدة بيانات. تمكين المستخدمين من استغلال جميع بياناتك بشكل كامل من أجل الابتكار.
ضمان تحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال تكامل أسهل للبيانات المُتحَكَّم بها بكفاءة عبر بيئة هجينة.
طبّق سياسات الحوكمة عند الوصول إلى البيانات من مصادر متعددة، ووفر البيانات بسرعة لتطبيقاتك النهائية من خلال واجهة عرض واحدة دون الحاجة إلى إجراء تغييرات يدوية أو نقل أو تكرار للبيانات.
تمكين الوصول إلى مصادر بيانات متعددة ومتنوعة من خلال طبقة المحاكاة الافتراضية للبيانات مع الظهور للمستخدمين والتطبيقات كمصدر بيانات منطقي واحد مع بنية مستودع بيانات منطقية.
تعرف على كيفية تبسيط الشركات لإدارة البيانات والخصوصية لإنشاء أساس بيانات موثوق به وجاهز للأعمال.
احصل على عرض واحد للبيانات عبر مصادر بيانات هجينة — بدون نقل البيانات وبطريقة آمنة ومحكمة.