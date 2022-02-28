﻿IBM Verify Governance
توفير بيانات حول وصول المستخدمين وأنشطتهم طوال فترة اشتراكهم ومراجعتها وإعداد التقارير حولها، وتوفير إمكانات الامتثال والتحليلات، في البيئة المحلية وعلى السحابة.
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اتبع نهجًا جديدًا لنمذجة المخاطر

توفير بيانات حول وصول المستخدمين وأنشطتهم طوال فترة اشتراكهم ومراجعتها وإعداد التقارير حولها، وتوفير إمكانات الامتثال والتحليلات، باتباع نهج أكثر كفاءة لنمذجة المخاطر.

بدلاً من إدارة انتهاكات فصل المهام (SoD) من خلال وضع سياسات حوكمة الهوية القائمة على الأدوار، يستخدم حل IBM Verify Governance أنشطة تجارية، مثل إنشاء طلب شراء. ونظرًا إلى أن هذه الأنشطة أكثر ثباتًا من الأدوار، يمكن ربطها بمهام محددة، والأهم من ذلك، أنها تُناسب أدوار المدققين ومديري الامتثال.
مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

في عام 2023، شهدت المنظمات ارتفاعًا بنسبة 71% في الهجمات الإلكترونية الناجمة عن استغلال الهويات. اطلع على التقرير الجديد لمعرفة كيفية حماية الهويات بشكل أفضل.
إعداد التقارير
تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024 - بلغت تكاليف اختراق أمن البيانات مستوى مرتفعًا جديدًا. احصل على رؤى حول كيفية تقليل التكاليف.
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ما أهمية حل Verify Governance؟
زيادة رضا المستخدم النهائي

يمكنك تبسيط طلبات التزويد الكامل والخدمة الذاتية لتأهيل الموظفين أو فصلهم أو إدارتهم بسرعة. تدعم مزامنة كلمة المرور المحسنة تسجيل الدخول الموحد.
تحسين الامتثال التنظيمي

تخلص من الجهد اليدوي في عمليات تدقيق تقنية المعلومات من خلال الامتثال لضوابط محددة وإمكانات حوكمة البيانات والضوابط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
الحد من مخاطر العمل

اتخاذ قرارات الوصول المناسبة، وتمكين مديري المخاطر والامتثال من تحديد الانتهاكات بسرعة باستخدام ضوابط فصل المهام (SoD)، بما في ذلك نظام SAP.
التعرف على المستخدمين غير الموثوق بهم

توفر تحليلات الهوية معارف مرئية حول المستخدمين غير الموثوق بهم والتهديدات الداخلية لمساعدتك على اكتشاف السلوكيات غير الطبيعية وتعليق الحسابات في Verify Governance.
خفض تكاليف التشغيل

يمكنك أتمتة العمليات كثيفة العمالة وعملية دورة حياة الهوية لخفض التكاليف التشغيلية إلى حد كبير.
اعتماد الوصول يمكنك تشغيل حملات اعتماد الوصول باستخدام لوحة معلومات الخدمة الذاتية القابلة للتخصيص. اطلب عرضًا توضيحيًا لحل Verify Governance
تحليل الأدوار يمكنك بسهولة استعراض المستخدمين والأدوار والصلاحيات والمهام وإدارتها. اطلب عرضًا توضيحيًا لحل Verify Governance
سير عمل طلبات الوصول يمكنك أتمتة دورة حياة الهوية واكتشاف الصلاحيات ومنح إمكانيات الوصول. اطلب عرضًا توضيحيًا لحل Verify Governance
أسعار حل Verify Governance

يمكننا مساعدتك على الوصول إلى الإصدار والتسعير المناسبين لاحتياجات عملك.

قصص العملاء

توفر VLI إمكانية وصول أسرع بنسبة 99%

دمجت شركة VLI حلول إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) المقدمة من شركة IBM، بما في ذلك حل Verify Governance، من أجل تأمين أعمالها وحماية أصولها والتحكم في إمكانيات وصول المستخدمين.
يعمل البنك التجاري الدولي على أتمتة إستراتيجية الثقة الصفرية

تمكّن البنك التجاري الدولي (شركة مساهمة S.A.E.)، أكبر بنك خاص في مصر، من تبسيط إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) وإدارة الهويات، متغلبًا على العقبات من خلال إستراتيجيته للأمن الرقمي.
الموارد وثائق المنتج

يُمكنك العثور على الإجابات بسرعة في وثائق منتجات IBM.

 استكشف الوثائق المجتمع

استفِد من نصائح ورؤى فنية يقدمها الآخرون ممن يستخدمون هذا المنتج.

 الانخراط مع المجتمع موجز الحل

إصدار حل IBM Verify Governance: إدارة تلقائية وممتثلة للوائح لإمكانيات الوصول.

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الخطوة التالية

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