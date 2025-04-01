يقدِّم IBM TXSeries for Multiplatforms مزايا للشركات التي تبحث عن معالجة معاملات موثوق بها وقابلة للتوسع وفعَّالة من حيث التكلفة:
إنشاء التطبيقات وصيانتها على منصة فائقة الإمكانات وقابلة للتوسع وآمنة لتطبيقات الأعمال مع دعم التثبيت على مرحلتين لقواعد البيانات المتوافقة مع XA ومديري الموارد عبر أنظمة ®TXSeries. يتوفر دعم نظام ®Linux على بنية x86 و ®AIX مدمجًا في المنصة.
يُمكِّن مطوري تطبيقات CICS من استخدام واجهات برمجة تطبيقات CICS وجميع قدرات المحول البرمجي في بيئة 64 بت لنشر تطبيقات الأعمال المطلوبة.
يمكنك تبسيط عملية نشر تطبيقات TXSeries وإدارتها داخل بيئات الحاويات. باستخدام مخططات Helm، يمكن للمستخدمين تعبئة حاويات TXSeries وتكوينها ونشرها بشكل متسق وفعَّال عبر منصات مختلفة مثل منصة Kubernetes. وتُتيح هذه الميزة تبسيط عملية تنظيم أحمال تشغيل TXSeries وتوسيع نطاقها وصيانتها، ما يعزِّز المرونة ويضمن إمكانية تكرار سير عمل عمليات النشر وإدارتها على النظم البنائية الحديثة للسحابة.
استخدِم مزايا إدارة أحمال التشغيل والتوافر والأداء التي تُعزز الكفاءة وتدعم نمو الأعمال. يقدم برنامج TXSeries for Multiplatforms إمكانية التوسع الأفقي والرأسي والمرونة عند اتخاذ قرارات الإدارة. حيث يوفر عملية تكوين مبسطة وإحصائيات وأنظمة مراقبة محسَّنة للسلامة. يشتمل برنامج TXSeries for Multiplatforms على ملف تعريف IBM WebSphere® Liberty كأساس للبنية التحتية القائمة على الويب لتعزيز قابلية التوسع.
استفِد من إمكانات المراقبة في الوقت الفعلي تقريبًا باستخدام البنية التحتية لبرنامج IBM Tivoli® Monitoring من أجل مراقبة عمليات نشر برنامج TXSeries بأكملها من بوابة Tivoli Enterprise Portal الموحدة. وهذا من شأنه تبسيط الإدارة على منصات ®UNIX من خلال السماح للمستخدمين الذين لا يمتلكون صلاحيات الجذر بأداء مهام TXSeries الإدارية. وحدة التحكم الإدارية قائمة على الإنترنت من أجل تسهيل الإدارة والتكوين والمراقبة.
استفِد من بروتوكولات الوصول الخارجي، مثل ECI و EPI، المُطبَّقة في حل IBM CICS® Transaction Gateway (اختصارًا CICS TG). يوفر برنامج TXSeries for Multiplatforms تكاملاً بين العملاء ومناطق CICS الأخرى باستخدام بروتوكول TCP/IP ويوفر الدعم لكل من بروتوكولي IPv4 و IPv6، ما يسمح لبرنامج TXSeries بتحقيق التكامل بين العملاء وأنظمة CICS الأخرى عبر الشبكات التي تدعم بروتوكولي IPv4 و IPv6.
يمكنك اكتشاف حالات التوقف المحتمل وجمع المستندات تلقائيًا باستخدام إمكانات الصيانة المدمجة لتحديد المشكلات ومعالجتها. راقب سجلات CICS IPC و SARPCD واجمعها من أجل مراقبة استخدام الذاكرة والتخطيط لموارد النظام. يساعدك دعم معاملات CACQ وواجهات برمجة التطبيقات ذات الصلة على الاطلاع على حالة اتصالات IPIC والتحقق منها وإصدارها. وتشمل أداة جمع المعلومات التشخيصية جميع منصات TXSeries المدعومة.
استكشف معالج المعاملات الموزعة وكيفية إنشاء تطبيقات أعمال على مستوى المؤسسة باستخدام برنامج TXSeries for Multiplatforms 11.1 على نظام Linux.
استكشف معالج المعاملات الموزعة وكيفية إنشاء تطبيقات أعمال على مستوى المؤسسة باستخدام برنامج TXSeries for Multiplatforms على نظام AIX.