يعد IBM® TS2900 Tape Autoloader حلاً مؤتمتًا للنسخ الاحتياطي سهل الاستخدام، مصممًا لأنظمة التخزين المثبتة على الأرفف، ويلبي احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وبفضل سعته التخزينية عالية الكثافة وتصميمه الأوّلي، يُعد TS2900 خيارًا مثاليًا لعمليات النسخ الاحتياطي والأرشفة. يتوفر TS2900 بتقنية شريط LTO Ultrium بنصف الارتفاع، مع خيارات محرك أقراص SAS بسرعات 12 و6 جيجابت في الثانية. تساعد الإدارة عن بُعد المستندة إلى الويب وقارئ الرمز الشريطي في تسهيل الاستخدام. يمكن استخدام TS2900 داخل أنظمة الأرفف أو وضعه على جهاز كمبيوتر بجوار الخادم في بيئة العمل.
تم تصميم IBM TS2900 Tape Autoloader لعمليات الأتمتة الأوّلية في بيئات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
نظام مكون من وحدة واحدة (1U) مصمم لبيئات أنظمة الأرفف، مما يوفر تخزينًا مؤتمتًا عالي السعة على الأشرطة.
مزود بأحدث جيل من الأشرطة الخطية المفتوحة (LTO) بتقنية Ultrium 9 ذات الارتفاع النصفي، المصممة لضمان أداء موثوق في بيئات الأنظمة المفتوحة الصغيرة والمتوسطة الحجم.
يقدم الحل أقل سعر أوّلي مقارنة بأي حل من حلول أتمتة الأشرطة من IBM التي تدعم تقنية الأشرطة ذات الارتفاع النصفي.
يوفر إدارة قائمة على الويب للمكتبة، مما يساعد في توفير التحكم في تشغيل TS2900 دون الحاجة إلى التفاعل المادي مع الوحدة.
يوفر خيار الوصول المتزامن أو العشوائي لخراطيش الأشرطة، مما يسهل عمليات التشغيل.
تسّهل نشر المكتبة بوتيرة أسرع. كما تتيح إمكانية إزالة الوسائط من المكتبة، مما يجعلها خيارًا عمليًا لتخزين البيانات. تتوفر بسعة 9 خراطيش أشرطة.
تتيح إمكانية التشغيل المستمر للمكتبة أثناء إدخال الخراطيش أو إزالتها. تتميز بواجهة SAS بسرعات 6 و12 جيجابت في الثانية.
تمكّن محركات الأشرطة LTO Ultrium 9 من قراءة وكتابة وسائط LTO Ultrium 8. تمكّن محركات الأشرطة LTO Ultrium 8 من قراءة وكتابة وسائط LTO Ultrium 7. تمكّن محركات أشرطة LTO Ultrium 7 من قراءة وكتابة وسائط LTO Ultrium 6 وقراءة وسائط LTO Ultrium 5.
يحقق سعة مادية لإصدار LTO Ultrium 9 تصل إلى 162 تيرابايت (405 تيرابايت مع ضغط بنسبة 2.5:1). بالنسبة إلى إصدار LTO Ultrium 8 يحقق سعة مادية تصل إلى 108 تيرابايت (270 تيرابايت مع ضغط بنسبة 2.5:1). بالنسبة إلى إصدار LTO Ultrium 7 يحقق سعة مادية تصل إلى 54 تيرابايت (135 تيرابايت مع ضغط بنسبة 2.5:1).
يوفر معدل نقل بيانات يصل إلى 300 ميجابايت في الثانية مع الإصدارات LTO Ultrium 9 و8 و7.
Half-height LTO Ultrium 9: 12 Gbps SAS
Half-height LTO Ultrium 8: 6 Gbps SAS
Half-height LTO Ultrium 7: 6 Gbps SAS
LTO Ultrium 9 - 3572 S9H
LTO Ultrium 8 - 3572 S8H
LTO Ultrium 7 - 3572 S7H
تفضّل بزيارة IBM System Storage Interoperation Center للاطلاع على الإمكانيات التي يمكن أن يقدمها لك IBM TS2900 Tape Autoloader.
تعرف على كل ما تحتاج إليه بشأن جميع القدرات التي يوفرها TS2900 Tape Autoloader، وكيف يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في أعمالك.
يضمن محرك أقراص الأشرطة IBM LTO وصولاً سريعًا إلى البيانات، ويعزز أمانها، ويقلل من التكلفة الإجمالية لامتلاك البنية التحتية الخاصة بالاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل، بالإضافة إلى دعمه لتشفير البيانات.
توفر IBM LTO Ultrium data cartridge (LTO) سعة تخزين أكبر بنسبة 50% من الأجيال السابقة، مما يضمن الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل والوصول السريع والموثوق إلى البيانات.
يمنحك IBM Storage Archive وصولاً مباشرًا وسهلاً ومرئيًا إلى البيانات المخزَّنة في محركات أقراص الأشرطة من IBM ومكتباتها، وذلك بفصل اعتماده على معيار LFTS.