يعد IBM® TS2900 Tape Autoloader حلاً مؤتمتًا للنسخ الاحتياطي سهل الاستخدام، مصممًا لأنظمة التخزين المثبتة على الأرفف، ويلبي احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وبفضل سعته التخزينية عالية الكثافة وتصميمه الأوّلي، يُعد TS2900 خيارًا مثاليًا لعمليات النسخ الاحتياطي والأرشفة. يتوفر TS2900 بتقنية شريط LTO Ultrium بنصف الارتفاع، مع خيارات محرك أقراص SAS بسرعات 12 و6 جيجابت في الثانية. تساعد الإدارة عن بُعد المستندة إلى الويب وقارئ الرمز الشريطي في تسهيل الاستخدام. يمكن استخدام TS2900 داخل أنظمة الأرفف أو وضعه على جهاز كمبيوتر بجوار الخادم في بيئة العمل.