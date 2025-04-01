IBM TS2900 Tape Autoloader
يوفر حلاً منخفض التكلفة وسهل الاستخدام لتخزين البيانات على الأشرطة بنظام الأشرطة الخطية المفتوحة (LTO) من IBM، متوافقًا مع منصات الأنظمة المفتوحة
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المزايا التي يمكن أن يقدمها حل TS2900 Tape Autoloader لأعمالك

يعد IBM® TS2900 Tape Autoloader حلاً مؤتمتًا للنسخ الاحتياطي سهل الاستخدام، مصممًا لأنظمة التخزين المثبتة على الأرفف، ويلبي احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وبفضل سعته التخزينية عالية الكثافة وتصميمه الأوّلي، يُعد TS2900 خيارًا مثاليًا لعمليات النسخ الاحتياطي والأرشفة. يتوفر TS2900 بتقنية شريط LTO Ultrium بنصف الارتفاع، مع خيارات محرك أقراص SAS بسرعات 12 و6 جيجابت في الثانية. تساعد الإدارة عن بُعد المستندة إلى الويب وقارئ الرمز الشريطي في تسهيل الاستخدام. يمكن استخدام TS2900 داخل أنظمة الأرفف أو وضعه على جهاز كمبيوتر بجوار الخادم في بيئة العمل.

تم تصميم IBM TS2900 Tape Autoloader لعمليات الأتمتة الأوّلية في بيئات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
الفوائد
تصميم رشيق

نظام مكون من وحدة واحدة (1U) مصمم لبيئات أنظمة الأرفف، مما يوفر تخزينًا مؤتمتًا عالي السعة على الأشرطة.
أحدث إصدار من نظام الشريط الخطي المفتوح (LTO)

مزود بأحدث جيل من الأشرطة الخطية المفتوحة (LTO) بتقنية Ultrium 9 ذات الارتفاع النصفي، المصممة لضمان أداء موثوق في بيئات الأنظمة المفتوحة الصغيرة والمتوسطة الحجم.
سعر أوّلي منخفض

يقدم الحل أقل سعر أوّلي مقارنة بأي حل من حلول أتمتة الأشرطة من IBM التي تدعم تقنية الأشرطة ذات الارتفاع النصفي.
المزايا الإدارة عن بُعد

يوفر إدارة قائمة على الويب للمكتبة، مما يساعد في توفير التحكم في تشغيل TS2900 دون الحاجة إلى التفاعل المادي مع الوحدة.

 قارئ الرمز الشريطي

يوفر خيار الوصول المتزامن أو العشوائي لخراطيش الأشرطة، مما يسهل عمليات التشغيل.

 خزينة شريط قابلة للإزالة

تسّهل نشر المكتبة بوتيرة أسرع. كما تتيح إمكانية إزالة الوسائط من المكتبة، مما يجعلها خيارًا عمليًا لتخزين البيانات. تتوفر بسعة 9 خراطيش أشرطة.

 محطة إدخال/إخراج

تتيح إمكانية التشغيل المستمر للمكتبة أثناء إدخال الخراطيش أو إزالتها. تتميز بواجهة SAS بسرعات 6 و12 جيجابت في الثانية.

 قدرات التعامل مع الإصدارات السابقة

تمكّن محركات الأشرطة LTO Ultrium 9 من قراءة وكتابة وسائط LTO Ultrium 8. تمكّن محركات الأشرطة LTO Ultrium 8 من قراءة وكتابة وسائط LTO Ultrium 7. تمكّن محركات أشرطة LTO Ultrium 7 من قراءة وكتابة وسائط LTO Ultrium 6 وقراءة وسائط LTO Ultrium 5. 

 السعة المادية

يحقق سعة مادية لإصدار LTO Ultrium 9 تصل إلى 162 تيرابايت (405 تيرابايت مع ضغط بنسبة 2.5:1). بالنسبة إلى إصدار LTO Ultrium 8 يحقق سعة مادية تصل إلى 108 تيرابايت (270 تيرابايت مع ضغط بنسبة 2.5:1).  بالنسبة إلى إصدار LTO Ultrium 7 يحقق سعة مادية تصل إلى 54 تيرابايت (135 تيرابايت مع ضغط بنسبة 2.5:1).

 معدل نقل البيانات

يوفر معدل نقل بيانات يصل إلى 300 ميجابايت في الثانية مع الإصدارات LTO Ultrium 9 و8 و7.
المواصفات الفنية

للاطلاع على جميع الميزات الإضافية والاختيارية في IBM TS2900 Autoloader، يُرجى قراءة المواصفات الفنية

خيارات محرك الأقراص

Half-height LTO Ultrium 9: 12 Gbps SAS

Half-height LTO Ultrium 8: 6 Gbps SAS

Half-height LTO Ultrium 7: 6 Gbps SAS

الطرازات المتاحة

LTO Ultrium 9 - 3572 S9H

LTO Ultrium 8 - 3572 S8H

LTO Ultrium 7 - 3572 S7H
الموارد IBM System Storage Interoperation Center

تفضّل بزيارة IBM System Storage Interoperation Center للاطلاع على الإمكانيات التي يمكن أن يقدمها لك IBM TS2900 Tape Autoloader.

 IBM TS2900 Tape Autoloader

تعرف على كل ما تحتاج إليه بشأن جميع القدرات التي يوفرها TS2900 Tape Autoloader، وكيف يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في أعمالك.
منتجات ذات صلة محرك أقراص الأشرطة IBM LTO

يضمن محرك أقراص الأشرطة IBM LTO وصولاً سريعًا إلى البيانات، ويعزز أمانها، ويقلل من التكلفة الإجمالية لامتلاك البنية التحتية الخاصة بالاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل، بالإضافة إلى دعمه لتشفير البيانات.

IBM LTO Ultrium Data Cartridges

توفر IBM LTO Ultrium data cartridge (LTO) سعة تخزين أكبر بنسبة 50% من الأجيال السابقة، مما يضمن الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل والوصول السريع والموثوق إلى البيانات.

 IBM Storage Archive

يمنحك IBM Storage Archive وصولاً مباشرًا وسهلاً ومرئيًا إلى البيانات المخزَّنة في محركات أقراص الأشرطة من IBM ومكتباتها، وذلك بفصل اعتماده على معيار LFTS.
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