خراطيش بيانات أشرطة التخزين IBM LTO Ultrium

توفِّر خرطوشة بيانات IBM LTO Ultrium 9 (LTO 9) سعة تخزين أكبر بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، ما يضمن حفظ البيانات على المدى الطويل والوصول إليها بسرعة وموثوقية. يوفِّر الجيل التاسع من وسائط أشرطة LTO Ultrium سعة تخزين أصلية تبلغ 18 تيرابايت، وسعة مضغوطة تصل إلى 45 تيرابايت، ما يعزِّز الكفاءة والأداء بشكل أكبر.
يمنحك شراء خراطيش بيانات LTO من IBM راحة البال من خلال الحصول على وسائط من شركة رائدة وموثوق بها في تكنولوجيا الأشرطة.
اكتشِف كيف تساعدك وسائط LTO Ultrium على إدارة النمو الهائل للبيانات، والحفاظ على وصول سريع وموثوق به إلى البيانات، وضمان استمرارية الأعمال.
عائلة خراطيش البيانات IBM LTO Ultrium
احصل على سعة تخزين أصلية تبلغ 18 تيرابايت وما يصل إلى 45 تيرابايت من السعة المضغوطة لتحقيق كفاءة وأداء أعلى بشكل ملحوظ، مع تقليل عدد الخراطيش والمعدات والمساحة والعمالة المطلوبة.
احصل على حماية أفضل مع الفاصل الهوائي المادي، ما يضيف حاجزًا بين البيانات والمخترقين عبر الإنترنت.
تمكَّن من منع الكتابة فوق البيانات وقلِّل خطر فقدانها بسبب الخطأ البشري باستخدام خراطيش WORM.
امنح المستخدمين والتطبيقات وصولًا مباشرًا إلى الملفات من الشريط دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية. ويؤدي هذا إلى تحسين الوصول إلى البيانات، كما أنه يقلل من تكاليف ترخيص البرامج والتبعيات.
توفِّر خراطيش الشريط تشفير بيانات AES-256 أثناء التخزين لضمان خصوصية البيانات وتقليل مخاطر تلفها بسبب الفيروسات أو التخريب.
تسهيل تخزين البيانات عن بُعد وفي وضع عدم الاتصال لحماية فائقة من التهديدات الطبيعية أو البشرية التي قد تؤثِّر في التخزين عبر الإنترنت أو في الموقع. تتوافق خراطيش بيانات IBM LTO Ultrium مع محركات الأشرطة LTO Ultrium، التي توفِّر تشفيرًا على مستوى الجهاز لضمان خصوصية البيانات وتقليل مخاطر تلفها بسبب الفيروسات أو التخريب. يخزِّن نموذج الخرطوشة "الكتابة مرة واحدة والقراءة عدة مرات" (WORM) البيانات بتنسيق غير قابل للمسح أو إعادة الكتابة، ما يمنع الكتابة فوقها ويقلل من مخاطر فقدان البيانات بسبب الخطأ البشري.
باستخدام IBM Storage Archive، تتم فهرسة ملفات البيانات لتسهيل البحث والاسترجاع باستخدام هياكل دليل شجرية شبيهة بالأقراص وتقنيات السحب والإفلات، ما يحسِّن من قابلية استخدام حلول التخزين على الأشرطة. يسمح IBM Storage Archive للمستخدمين والتطبيقات باسترداد الملفات مباشرةً من الشريط بدلًا من الاعتماد على التطبيقات المملوكة لجهات خارجية، وبالتالي تحسين الوصول إلى البيانات بشكل كبير وربما تقليل تكاليف ترخيص البرامج والتبعيات.
يضمن التوافق مع منتجات محركات الأشرطة وأتمتة التخزين من مزودي LTO Ultrium. يقلل هذا الحل أيضًا من مخاطر استثماراتك في تخزين البيانات من خلال استخدام تقنية أشرطة تعتمد على المعايير المفتوحة.
متاحة بأشرطة قابلة لإعادة الكتابة وأخرى من نوع WORM، مع خيارات تسميات مخصصة أو فارغة أو مدمجة بتقنية RFID.
تفضّل بزيارة IBM System Storage Interoperation Center للاطلاع على الإمكانيات التي يمكن أن يقدمها لك IBM TS2900 Tape Autoloader.
استكشِف أجيال خراطيش LTO Ultrium المختلفة للعثور على ما يناسب احتياجاتك.
يمنحك IBM Storage Archive وصولاً مباشرًا وسهلاً ومرئيًا إلى البيانات المخزَّنة في محركات أقراص الأشرطة من IBM ومكتباتها، وذلك بفصل اعتماده على معيار LFTS.
يوفر محرك أقراص الأشرطة IBM LTO وصولاً سريعًا إلى البيانات، ويعمل على تحسين الأمان والتكلفة الإجمالية لملكية البنية التحتية والاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل مع دعم تشفير البيانات.
مكتبة الأشرطة IBM TS4500 Tape Library تستجيب لتحديات التخزين السحابي لديك من خلال حل تخزين من الجيل التالي يوفِّر كثافة تخزين عالية وإدارة متكاملة.
تحافظ مكتبة IBM Diamondback Tape Library على البيانات وتحميها باستخدام التخزين على الأشرطة عالي الكثافة، الذي يتميز بالاستدامة والمرونة الإلكترونية ضد الهجمات.
توفر مكتبة IBM TS4300 Tape Library بروتوكولاً عالي الكثافة وسهل الإدارة، مما يعزز تخزين البيانات طويل الأجل، الذي يتميز بالمرونة الإلكترونية والعزل عن الشبكة، في مكتبة أشرطة قابلة للتوسع بدرجة عالية
يوفر IBM TS2900 Tape Autoloader حلاً منخفض التكلفة وسهل الاستخدام لتخزين البيانات على الأشرطة بنظام الأشرطة الخطية المفتوحة (LTO) من IBM، متوافقًا مع منصات الأنظمة المفتوحة
يمكنك نشر ما يصل إلى أربعة أجهزة مرحلية في مساحة ذات ارتفاع نصفي على حامل مقاس 19 بوصة. استفِد من تحسينات الأداء والسعة لوحدات LTO Ultrium ذات الارتفاع النصفي، أو DVD-RAM، أو محركات الأقراص القابلة للإزالة.
يبلغ ارتفاع مجموعة محركات IBM Stand Alone Drive نصف المحرك كامل الارتفاع، وهي مزودة بتقنية LTO Ultrium 9. احصل على سعة تخزين أكبر بنسبة 50% وخزِّن ما يصل إلى 45 تيرابايت من البيانات المضغوطة لكل خرطوشة.