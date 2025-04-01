خراطيش بيانات أشرطة التخزين IBM LTO Ultrium
توفِّر وسائط الشريط LTO9 سعة أصلية تبلغ 18 تيرابايت وسعة مضغوطة تصل إلى 45 تيرابايت، ما يعزِّز الكفاءة والأداء بشكل كبير.
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سعة تخزين كبيرة للحفاظ على البيانات على المدى الطويل

 

توفِّر خرطوشة بيانات IBM LTO Ultrium 9 (LTO 9) سعة تخزين أكبر بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، ما يضمن حفظ البيانات على المدى الطويل والوصول إليها بسرعة وموثوقية. يوفِّر الجيل التاسع من وسائط أشرطة LTO Ultrium سعة تخزين أصلية تبلغ 18 تيرابايت، وسعة مضغوطة تصل إلى 45 تيرابايت، ما يعزِّز الكفاءة والأداء بشكل أكبر.

يمنحك شراء خراطيش بيانات LTO من IBM راحة البال من خلال الحصول على وسائط من شركة رائدة وموثوق بها في تكنولوجيا الأشرطة.

اكتشِف كيف تساعدك وسائط LTO Ultrium على إدارة النمو الهائل للبيانات، والحفاظ على وصول سريع وموثوق به إلى البيانات، وضمان استمرارية الأعمال.
صحيفة البيانات

عائلة خراطيش البيانات IBM LTO Ultrium

الفوائد
تخزين فعّال من حيث التكلفة

احصل على سعة تخزين أصلية تبلغ 18 تيرابايت وما يصل إلى 45 تيرابايت من السعة المضغوطة لتحقيق كفاءة وأداء أعلى بشكل ملحوظ، مع تقليل عدد الخراطيش والمعدات والمساحة والعمالة المطلوبة.
التخزين الأمثل لتعزيز المرونة الإلكترونية

احصل على حماية أفضل مع الفاصل الهوائي المادي، ما يضيف حاجزًا بين البيانات والمخترقين عبر الإنترنت.
تجنَّب تلف البيانات باستخدام الأشرطة غير القابلة للتغيير

تمكَّن من منع الكتابة فوق البيانات وقلِّل خطر فقدانها بسبب الخطأ البشري باستخدام خراطيش WORM.
تعزيز الوصول إلى البيانات

امنح المستخدمين والتطبيقات وصولًا مباشرًا إلى الملفات من الشريط دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية. ويؤدي هذا إلى تحسين الوصول إلى البيانات، كما أنه يقلل من تكاليف ترخيص البرامج والتبعيات.
منع رؤية البيانات

توفِّر خراطيش الشريط تشفير بيانات AES-256 أثناء التخزين لضمان خصوصية البيانات وتقليل مخاطر تلفها بسبب الفيروسات أو التخريب.
المزايا
قابلية نقل خراطيش الشريط

تسهيل تخزين البيانات عن بُعد وفي وضع عدم الاتصال لحماية فائقة من التهديدات الطبيعية أو البشرية التي قد تؤثِّر في التخزين عبر الإنترنت أو في الموقع. تتوافق خراطيش بيانات IBM LTO Ultrium مع محركات الأشرطة LTO Ultrium، التي توفِّر تشفيرًا على مستوى الجهاز لضمان خصوصية البيانات وتقليل مخاطر تلفها بسبب الفيروسات أو التخريب. يخزِّن نموذج الخرطوشة "الكتابة مرة واحدة والقراءة عدة مرات" (WORM) البيانات بتنسيق غير قابل للمسح أو إعادة الكتابة، ما يمنع الكتابة فوقها ويقلل من مخاطر فقدان البيانات بسبب الخطأ البشري.
دعم IBM Storage Archive

باستخدام IBM Storage Archive، تتم فهرسة ملفات البيانات لتسهيل البحث والاسترجاع باستخدام هياكل دليل شجرية شبيهة بالأقراص وتقنيات السحب والإفلات، ما يحسِّن من قابلية استخدام حلول التخزين على الأشرطة. يسمح IBM Storage Archive للمستخدمين والتطبيقات باسترداد الملفات مباشرةً من الشريط بدلًا من الاعتماد على التطبيقات المملوكة لجهات خارجية، وبالتالي تحسين الوصول إلى البيانات بشكل كبير وربما تقليل تكاليف ترخيص البرامج والتبعيات.
الامتثال لمعيار Linear Tape-Open Ultrium

يضمن التوافق مع منتجات محركات الأشرطة وأتمتة التخزين من مزودي LTO Ultrium. يقلل هذا الحل أيضًا من مخاطر استثماراتك في تخزين البيانات من خلال استخدام تقنية أشرطة تعتمد على المعايير المفتوحة.
خيارات نموذج الخرطوشة والتسمية

متاحة بأشرطة قابلة لإعادة الكتابة وأخرى من نوع WORM، مع خيارات تسميات مخصصة أو فارغة أو مدمجة بتقنية RFID.
الأجيال مجموعة خراطيش البيانات LTO Ultrium LTO-9
  • 18 تيرابايت سعة أصلية
  • 45 تيرابايت مع ضغط بيانات بنسبة 2.5:1
  • خرطوشة بيانات قابلة لإعادة الكتابة
  • ذاكرة بنظام الكتابة -مرة واحدة- القراءة- عدة مرات (WORM)
LTO-8
  • 12 تيرابايت سعة أصلية
  • 30 تيرابايت مع ضغط بيانات بنسبة 2:5:1
  • خرطوشة بيانات قابلة لإعادة الكتابة
  • ذاكرة بنظام الكتابة -مرة واحدة- القراءة- عدة مرات (WORM)
LTO-7
  • 6 تيرابايت بسعة أصلية
  • 15 تيرابايت مع ضغط بيانات بنسبة 2:5:1
  • خرطوشة بيانات قابلة لإعادة الكتابة
  • ذاكرة بنظام الكتابة -مرة واحدة- القراءة- عدة مرات (WORM)
الموارد IBM System Storage Interoperation Center

تفضّل بزيارة IBM System Storage Interoperation Center للاطلاع على الإمكانيات التي يمكن أن يقدمها لك IBM TS2900 Tape Autoloader.

دليل منتج IBM LTO Ultrium

استكشِف أجيال خراطيش LTO Ultrium المختلفة للعثور على ما يناسب احتياجاتك.

منتجات ذات صلة IBM Storage Archive

يمنحك IBM Storage Archive وصولاً مباشرًا وسهلاً ومرئيًا إلى البيانات المخزَّنة في محركات أقراص الأشرطة من IBM ومكتباتها، وذلك بفصل اعتماده على معيار LFTS.

محرك أقراص الأشرطة IBM LTO

يوفر محرك أقراص الأشرطة IBM LTO وصولاً سريعًا إلى البيانات، ويعمل على تحسين الأمان والتكلفة الإجمالية لملكية البنية التحتية والاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل مع دعم تشفير البيانات.

 IBM TS4500 Tape Library

مكتبة الأشرطة IBM TS4500 Tape Library تستجيب لتحديات التخزين السحابي لديك من خلال حل تخزين من الجيل التالي يوفِّر كثافة تخزين عالية وإدارة متكاملة.

 IBM Diamondback Tape Library

تحافظ مكتبة IBM Diamondback Tape Library على البيانات وتحميها باستخدام التخزين على الأشرطة عالي الكثافة، الذي يتميز بالاستدامة والمرونة الإلكترونية ضد الهجمات.

 IBM TS4300 Tape Library

توفر مكتبة IBM TS4300 Tape Library بروتوكولاً عالي الكثافة وسهل الإدارة، مما يعزز تخزين البيانات طويل الأجل، الذي يتميز بالمرونة الإلكترونية والعزل عن الشبكة، في مكتبة أشرطة قابلة للتوسع بدرجة عالية

IBM TS2900 Tape Autoloader

يوفر IBM TS2900 Tape Autoloader حلاً منخفض التكلفة وسهل الاستخدام لتخزين البيانات على الأشرطة بنظام الأشرطة الخطية المفتوحة (LTO) من IBM، متوافقًا مع منصات الأنظمة المفتوحة

 IBM 7226 Multimedia Enclosure

يمكنك نشر ما يصل إلى أربعة أجهزة مرحلية في مساحة ذات ارتفاع نصفي على حامل مقاس 19 بوصة. استفِد من تحسينات الأداء والسعة لوحدات LTO Ultrium ذات الارتفاع النصفي، أو DVD-RAM، أو محركات الأقراص القابلة للإزالة.

مجموعة IBM Stand Alone Tape Drive

يبلغ ارتفاع مجموعة محركات IBM Stand Alone Drive نصف المحرك كامل الارتفاع، وهي مزودة بتقنية LTO Ultrium 9. احصل على سعة تخزين أكبر بنسبة 50% وخزِّن ما يصل إلى 45 تيرابايت من البيانات المضغوطة لكل خرطوشة.
الخطوات التالية

ابدأ الآن وتعرَّف أكثر على مجموعة IBM LTO Ultrium Tape Data Cartridge.