محرك الأشرطة LTO Ultrium من الجيل السابع بنصف الارتفاع.
تم تصميم IBM® TS2270 Tape Drive لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتخزين وتقليل فترات النسخ الاحتياطي، ولتوفير حل ممتاز للتخزين للمؤسسات التي تحتاج إلى النسخ الاحتياطي والحفظ/الاسترجاع وتخزين البيانات الأرشيفية منخفض التكلفة. من خلال دمج أحدث جيل من تقنية LTO الرائدة في الصناعة، يوفر TS2270 Tape Drive سعة أكبر ومعدلات نقل بيانات أعلى مقارنةً بالجيل السابق. تدعم تقنية LTO Ultrium 7 تقسيم الوسائط وتقنية IBM Storage Archive وتشفير البيانات ووسائط الكتابة مرة واحدة والقراءة عدة مرات.
يوفر TS2270 Tape Drive حماية طويلة الأجل للبيانات من خلال النسخ الاحتياطي والتخزين المؤرشف، مع تقليل تكاليف التخزين الإجمالية.
مع الزيادة الكبيرة في أداء نقل البيانات مقارنةً بالجيل السابق من LTO Ultrium بحجم نصف الارتفاع، يوفر TS2270 معدل نقل يصل إلى 300 ميجابت في الثانية مع واجهة اتصال SAS بسرعة 6 جيجابت في الثانية.
تبسيط إدارة البيانات باستخدام IBM® Storage Archive المستند إلى تقنية IBM Linear Tape File System، وتقنية LTO Ultrium 7 المصممة لدعم تقسيم الوسائط وتشفير البيانات.
يتضمن TS2270 Tape Drive أحدث جيل من تقنية LTO الرائدة في الصناعة (LTO Ultrium الجيل السابع)، موفِّرًا سعة تخزين أكبر وسرعات نقل بيانات أعلى لحماية الاستثمار طويل الأجل في بنية الشريط التحتية.
|التكوينات المتاحة
|الطراز 3580 H7S - محرك أشرطة LTO Ultrium 7 واحد، واجهة SAS بسرعة 6 جيجابت/ثانية.
|نوع محرك الأشرطة
|LTO Ultrium 7
|السعة المادية
|6 تيرابايت أصلي؛ 15 تيرابايت مع ضغط 1:2.5
|عدد محركات الأشرطة
|1
|عدد خراطيش الأشرطة
|1
|معدل نقل البيانات
|سرعة نقل بيانات أصلية تصل إلى 300 ميجابايت/ثانية.
|نوع الوسائط
|القراءة والكتابة:
LTO Ultrium 7
خرطوشة بيانات 6 تيرابايت
خرطوشة WORM بسعة 6 تيرابايت
LTO Ultrium 6
خرطوشة بيانات 2.5 تيرابايت
خرطوشة WORM بسعة 2.5 تيرابايت
القراءة فقط:
LTO Ultrium 5
خرطوشة بيانات 1.5 تيرابايت
خرطوشة WORM بسعة 1.5 تيرابايت
متاح أيضًا:
خرطوشة تنظيف LTO Ultrium
|الوزن
|4.3 كجم (9.4 أرطال)
|متطلبات الطاقة
|تيار متردد من 100 إلى 240 فولت، بتردد 50 إلى 60 هرتز، نطاق تلقائي.
|الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
|213 مم × 58 مم × 332 مم (8.4 بوصات × 2.3 بوصة × 13.1 بوصة)
|الضمان
|ضمان محدود لمدة ثلاث سنوات، وحدة قابلة للاستبدال من قِبل العميل (CRU)، وخدمة في الموقع في معظم البلدان، ضمن يوم العمل التالي خلال ساعات العمل الرسمية (9 صباحًا حتى 5 مساءً من الاثنين إلى الجمعة)، مع توفُّر ترقيات للخدمة.
تحسين الكفاءة وخفض تكاليف التخزين متعدد المستويات على المدى الطويل.
التخلص من العقبات التي تعيق تلبية الاحتياجات المتزايدة للتخزين وتقليل فترات النسخ الاحتياطي، مع دمج تقنية IBM LTO Ultrium 6.
استجب لتحديات التخزين السحابي التي تواجهها باستخدام حل التخزين السحابي من الجيل التالي الذي يوفر سعة تخزين عالية وإدارة متكاملة.
استفد من الوصول إلى برامج تخزين عالية الأداء وقابلة للتوسع وخدمات بيانات على مستوى المؤسسة بسعة عمومية موحَّدة.