النسخ الاحتياطي والاسترداد الموثوق والدقيق لبيانات التطبيقات على أنظمة z/OS
يساعدك IBM® Tivoli Advanced Backup and Recovery for z/OS على تحديد بيانات التطبيقات الحساسة وإدارة النسخ الاحتياطية وتتبعها، ما يمنحك نسخًا احتياطيًا واستردادًا موثوقًا ودقيقًا على أنظمة z/OS.
تحديد مجموعات البيانات الحساسة التي لم يتم نسخها احتياطيًا، تتبع النسخ الاحتياطية وتخلص على التكرارات.
قم بتمكين الاسترداد عن بُعد لبيئات z/OS في مواقع التعافي من الكوارث.
توثيق مجموعات البيانات التي تم نسخها احتياطيًا وتوثيق الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية مثل Sarbanes-Oxley.
تمكين عرض البيانات في الوقت الفعلي والبيانات السابقة جنبًا إلى جنب لاستخدامها مع الاختبارات والتقارير التشخيصية الشاملة.
يوفر قدرات واسعة النطاق لمراقبة موارد أجهزة وبرامج تخزين z/OS وإدارتها، بما في ذلك التخزين الخاص أو المختلط أو السحابي لـ z/OS.
مشاركة أجهزة الأشرطة المؤتمتة وغير الخاضعة للإشراف عبر صور متعددة
نسخ مجموعات الأشرطة ومجموعات البيانات بكفاءة
ترحيل البيانات بشكل أكثر فاعلية مع ضمان توافر التطبيقات بشكل مستمر.