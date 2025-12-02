IBM Tivoli Advanced Backup and Recovery for z/OS

النسخ الاحتياطي والاسترداد الموثوق والدقيق لبيانات التطبيقات على أنظمة z/OS

أنماط هندسية على خلفية زرقاء

تحديد بيانات التطبيق الحساسة

يساعدك IBM® Tivoli Advanced Backup and Recovery for z/OS على تحديد بيانات التطبيقات الحساسة وإدارة النسخ الاحتياطية وتتبعها، ما يمنحك نسخًا احتياطيًا واستردادًا موثوقًا ودقيقًا على أنظمة z/OS.
انخفاض تكاليف تكرار DASD

تحديد مجموعات البيانات الحساسة التي لم يتم نسخها احتياطيًا، تتبع النسخ الاحتياطية وتخلص على التكرارات.
التعافي بسرعة من الانقطاعات غير المخطط لها

قم بتمكين الاسترداد عن بُعد لبيئات z/OS في مواقع التعافي من الكوارث.
اكتساب قدرات إعداد التقارير

توثيق مجموعات البيانات التي تم نسخها احتياطيًا وتوثيق الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية مثل Sarbanes-Oxley.
الاستخدام مع بوابة IBM® Tivoli Enterprise Portal

تمكين عرض البيانات في الوقت الفعلي والبيانات السابقة جنبًا إلى جنب لاستخدامها مع الاختبارات والتقارير التشخيصية الشاملة.

منتجات ذات صلة

IBM Advanced Storage Management Suite for z/OS

يوفر قدرات واسعة النطاق لمراقبة موارد أجهزة وبرامج تخزين z/OS وإدارتها، بما في ذلك التخزين الخاص أو المختلط أو السحابي لـ z/OS.

 IBM Tivoli Automated Tape Allocation Manager for z/OS

مشاركة أجهزة الأشرطة المؤتمتة وغير الخاضعة للإشراف عبر صور متعددة

 IBM Tivoli Tape Optimizer on z/OS

نسخ مجموعات الأشرطة ومجموعات البيانات بكفاءة

 IBM Transparent Data Migration Facility z/OS

ترحيل البيانات بشكل أكثر فاعلية مع ضمان توافر التطبيقات بشكل مستمر.

اتخذ الخطوة التالية

موارد الخبراء لمساعدتك على النجاح
مزيد من الطرق للاستكشاف خدمات استشارات استمرارية الأعمال التوثيق الدعم