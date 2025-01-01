IBM Tivoli Automated Tape Allocation Manager for z/OS

مشاركة أجهزة الأشرطة المؤتمتة وغير الخاضعة للإشراف عبر صور متعددة

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لمحة عامة

يهدف ®IBM® Tivoli® Automated Tape Allocation Manager for z/OS إلى تحقيق أقصى استفادة من موارد الأشرطة الحالية، وتقليل العبء التشغيلي، وتحسين كفاءة معالجة الدُفعات. يتيح لك هذا الحل مشاركة أجهزة الأشرطة والتحكم بها وأتمتتها في بيئة متعددة الأنظمة.
تقليل تكاليف الأجهزة الجديدة

استفد إلى أقصى حد من موارد الأشرطة الحالية قبل الاستثمار في أجهزة إضافية.
تقليل تأخيرات معالجة الدفعات

شارك أجهزة تخزين الأشرطة عبر بيئة متعددة الأنظمة دون الحاجة إلى ملف تحكم مشترك.
تقليل تدخل المشغّل البشري

قم بأتمتة إدارة موارد الأشرطة واستفد من إمكانات بوابة IBM Tivoli® Enterprise Portal للحصول على قدرات تشخيصية وإعداد تقارير شاملة.
دعم مركزي

زوّد فرق العمليات بإمكانية الاستعلام والتحكم المركزي من خلال أوامر تشغيلية عامة، واستفد من دعم مبسّط لمجموعة متنوعة من الأجهزة — بما في ذلك الأجهزة التي لا تدعم التخصيص المباشر.

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 IBM Tivoli Automated Tape Allocation Manager for z/OS

مشاركة أجهزة الأشرطة المؤتمتة وغير الخاضعة للإشراف عبر صور متعددة
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