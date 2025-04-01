إدارة موارد تخزين z/OS ومراقبتها بما في ذلك مستويات السحابة
IBM Z® Storage Management Suite هي حزمة منتجات يستخدمها مسؤولو التخزين لإدارة بيئة تخزين ®z/OS الخاصة بهم وتقييمها بشكل شامل، وتشمل كل شيء بدءًا من المراقبة والتخصيص ووصولاً إلى الكتالوج ووحدات أمن الأجهزة (HSM).
يوفر IBM Z Storage Management Suite مجموعة واسعة من القدرات لمراقبة أجهزة وبرامج تخزين z/OS وإدارتها، بما في ذلك تخزين السحابة الخاصة أو الهجينة أو تخزين z/OS السحابي.
المنتجات المضمنة في هذه المجموعة هي:
مراقبة موارد التخزين وإدارة أنظمة التخزين الفرعية z/OS الرئيسية من خلال إعداد تقارير مرنة وتنبيهات ذكية قابلة للتخصيص واستطلاعات تفصيلية واستجابات مؤتمتة لحل المشكلات بسرعة.
تحسين الأداء التشغيلي لتخزين z/OS مع ضوابط عملية تخصيص التخزين الفعالة. استخدام تخزين السحابة الخاصة والهجينة والعامة للتخزين المرن والموفر للتكلفة.
تحديد مشكلات نقص التخزين والتعمق في السبب الأساسي لحلها قبل أن تتسبب في حدوث مشكلات أخرى. يمكن أتمتة الاستجابات الشائعة للمشكلات.
أداة تساعد على منع وتقليل تأخيرات المعالجة والانقطاعات الناتجة عن حدوث أعطال وأخطاء x37 بسبب عدم وجود مساحة كافية على القرص لتخصيص جديد.
يوفر مجموعة من أوامر التدقيق التي تساعد على دعم سلامة مجموعات بيانات التحكم. يحافظ على خلو بيئة z/OS من المشكلات من خلال عمليات تدقيق سريعة ودقيقة ومرنة. بفضل استخدام Advanced Audit for DFSMShsm، يمكن لمسؤولي التخزين الحفاظ على فعالية بيئات البيانات الوصفية ومنع الفقدان المؤقت أو الدائم للوصول إلى البيانات.
يوفر لك ميزات لمساعدتك على تدقيق أصول بياناتك وتشخيصها واستعادتها وإدارتها والوصول إليها، حتى في حال حدوث مشكلات غير متوقعة تتراوح بين الأخطاء البشرية والكوارث الطبيعية.
يتيح إعداد التقارير الإدارية اللازمة لمعرفة ما يحدث داخل هذا النظام الفرعي الحساس.
مصمم للسماح لك بنسخ الملفات المتسلسلة بسرعة وكفاءة بشكل متزامن على شريط/قرص وعلى مستودع سحابة خاصة أو هجينة أو عامة، من دون الحاجة إلى تشغيل قدرات النسخ الاحتياطي الإضافية.
المراقبة الشاملة لأداء النظام الفرعي z/OS I/O وتوافر التخزين. يجمع هذا المنتج بين المراقبة الشاملة لأداء التخزين وواجهة متصفح مرنة وسهلة الاستخدام تساعدك على فهم ظروف التخزين بوضوح وضمان الأداء الأمثل.
عند التخطيط لحل IBM Z Storage Management Suite، من المهم أن تتحقق من تلبية نظام مؤسستك لمتطلبات النظام.