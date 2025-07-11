IBM Tivoli Tape Optimizer on z/OS

يعمل IBM Tivoli Tape Optimizer on IBM z/OS على تحسين كفاءة عمليات الأشرطة. ويُتيح لك تسريع عمليات النسخ، وزيادة استخدام موارد الأشرطة، وتوسيع قدرات المهام المتعددة، ما يُسهِّل نسخ كميات كبيرة من الأشرطة ومجموعات البيانات بكفاءة وسهولة أكبر.