IBM Tivoli Tape Optimizer on z/OS

تسريع عمليات النسخ، وزيادة استخدام موارد الأشرطة، وتوسيع قدرات المهام المتعددة
يعمل IBM Tivoli Tape Optimizer on IBM z/OS على تحسين كفاءة عمليات الأشرطة. ويُتيح لك تسريع عمليات النسخ، وزيادة استخدام موارد الأشرطة، وتوسيع قدرات المهام المتعددة، ما يُسهِّل نسخ كميات كبيرة من الأشرطة ومجموعات البيانات بكفاءة وسهولة أكبر.
نسخ أحجام الأشرطة ومجموعات البيانات من وإلى مجموعة متنوعة من أجهزة ووسائط الأشرطة بسهولة أكبر.
تجميع المعلومات واستغلال مساحة الأشرطة إلى أقصى حد للمساعدة على خفض التكاليف وتقليل أعمال الصيانة.
استخدام قدرات المهام المتعددة، وميزات إعادة التشغيل التلقائية، وعناصر التصفية المتقدمة لتسهيل تسريع العمليات.
الاحتفاظ بمعلومات مكتبة الأشرطة IBM DFSMSrmm™ وتحديث كتالوج نظام IBM z/OS تلقائيًا.
التكامل مع بوابة IBM Tivoli Enterprise Portal التي تُتيح مقارنة البيانات جنبًا إلى جنب لمراقبة أكثر فاعلية واكتشاف المشكلات وإصلاحها.
إدارة ومراقبة موارد التخزين في z/OS بما في ذلك مستويات السحابة.
مشاركة أجهزة الأشرطة المؤتمتة وغير الخاضعة للإشراف عبر صور متعددة
التعرّف التلقائي على بيانات التطبيقات الحيوية، وإدارة النسخ الاحتياطية وغيرها
ترحيل البيانات بشكل أكثر فاعلية مع ضمان توافر التطبيقات بشكل مستمر.