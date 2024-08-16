الموارد الأساسية

صحيفة بيانات IBM Storage Scale
تحويل الذكاء الاصطناعي باستخدام التخزين المُدرِك للمحتوى للحصول على رؤى قائمة على البيانات
IBM Storage Scale المدرك للمحتوى
تسريع أحمال التشغيل مع IBM Storage Scale وIBM Storage Scale System
IBM® Storage Scale وIBM® Storage Scale System 6000 لدعم شركاء NVIDIA في الحوسبة السحابية
تحسين نتائج الذكاء الاصطناعي باستخدام التخزين المُدرك للمحتوى
تخزين أكثر ذكاءً، ذكاء اصطناعي أفضل: كيف تمكِّن كلٌّ من IBM وNVIDIA المؤسسات من استثمار بياناتها؟
وثائق IBM Storage Scale

IBM® Redbooks

IBM Storage Scale: التشفير
سياسات إدارة دورة حياة معلومات IBM Storage Scale

المدونات

تساعد القدرات الجديدة المستندة إلى فهم المحتوى IBM Storage Scale على تحسين استجابات الذكاء الاصطناعي. هل تفتقر استراتيجية الذكاء الاصطناعي في مؤسستك إلى عنصر أساسي؟ يوفر برنامج IBM Storage Scale الجيل التالي من الوصول عالي الأداء إلى كائنات S3

مقاطع فيديو

التخزين المُدرِك للمحتوى من IBM للأبحاث الطبية

عرض توضيحي لـ IBM Storage Scale المُدرِك للمحتوى

الخطوات التالية

اكتشِف كيف يمكنك تسريع الذكاء الاصطناعي وتحقيق قيمة من بياناتك باستخدام برنامج IBM Storage Scale. 

 راجِع الأسئلة الشائعة
