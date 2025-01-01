في البيئة الرقمية الحالية، تُعَد الأجهزة الافتراضية (VMs) ضرورية لتحسين الموارد، وتقليل التكلفة، وتحقيق المرونة التشغيلية. وتزداد أهميتها؛ بسبب التهديدات الكثيرة التي قد تعطل العمليات الحيوية وتتسبب في تكبد خسائر مالية. يساعد IBM Storage Defender المؤسسات على التصدي لهذه المخاطر بفعالية بفضل مجموعة من برامج مراقبة الأجهزة الافتراضية (Hypervisor)، بما في ذلك VMware و Nutanix Acropolis و Microsoft Hyper-V و Red Hat Virtualization، وتوفير التكامل السلس عبر بيئات الأجهزة الافتراضية المتنوعة من خلال المزايا الرئيسية التالية:

إمكانية التصدي للهجمات الإلكترونية المتطورة على أجهزتك الافتراضية بثقة من خلال تقنية اكتشاف التهديدات المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

استعادة مئات الأجهزة الافتراضية على الفور لتقليل فترة التعطل إلى الحد الأدنى واستعادة العمليات الأساسية بسرعة بعد حدوث عطل.

استعادة الأجهزة الافتراضية في غرفة نظيفة معزولة لإجراء تحليل شامل قبل الاستعادة، ما يساعد على ضمان إعادة بناء عمليات الإنتاج بأمان.

استعادة الأجهزة الافتراضية الفردية إلى مراكز البيانات كلها في أي موقع مع إمكانية النسخ عن بُعد، ما يحافظ على تشغيل العمليات بسلاسة بغض النظر عن حجم الكارثة.

بفضل استخدام هذه القدرات، تستطيع المؤسسات أن تتصدى بفعالية للهجمات الإلكترونية المتطورة بشكل متزايد مع الحفاظ على استمرارية تشغيل أجهزتها الافتراضية الأساسية.