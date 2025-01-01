يساعد IBM Storage Defender المؤسسات على حماية البيانات الحساسة واستعادة العمليات الأساسية بسرعة عبر مختلف حالات الاستخدام، ما يقلل من تأثير انقطاعات الخدمة والخسائر المالية والأضرار التي تلحق بالسمعة.
في البيئة الرقمية الحالية، تُعَد الأجهزة الافتراضية (VMs) ضرورية لتحسين الموارد، وتقليل التكلفة، وتحقيق المرونة التشغيلية. وتزداد أهميتها؛ بسبب التهديدات الكثيرة التي قد تعطل العمليات الحيوية وتتسبب في تكبد خسائر مالية. يساعد IBM Storage Defender المؤسسات على التصدي لهذه المخاطر بفعالية بفضل مجموعة من برامج مراقبة الأجهزة الافتراضية (Hypervisor)، بما في ذلك VMware و Nutanix Acropolis و Microsoft Hyper-V و Red Hat Virtualization، وتوفير التكامل السلس عبر بيئات الأجهزة الافتراضية المتنوعة من خلال المزايا الرئيسية التالية:
بفضل استخدام هذه القدرات، تستطيع المؤسسات أن تتصدى بفعالية للهجمات الإلكترونية المتطورة بشكل متزايد مع الحفاظ على استمرارية تشغيل أجهزتها الافتراضية الأساسية.
إن تحقيق استمرارية الأعمال أمر حيوي للنجاح المؤسسي في البيئة الرقمية المحفوفة بالمخاطر اليوم. فانتشار برامج الفدية الضارة، والأخطاء البشرية، والكوارث الطبيعية، وغيرها من التهديدات تجعل مرونة البيانات أولوية قصوى. ويتمثل التحدي الرئيسي في استئناف العمليات بسرعة وأمان مع الحفاظ على خصوصية البيانات وسريتها. يقدم كلٌ من IBM Storage Defender و IBM Storage FlashSystem حلاً متكاملاً ومتعدد الطبقات للتغلب على هذا التحدي. فقدراتهما المتقدمة معًا تُتيح إعادة تشغيل عمليات الأعمال بسرعة في غضون دقائق معدودة من خلال القدرات التالية:
بفضل الجمع بين حلول IBM، تستطيع المؤسسات تعزيز استمرارية الأعمال وحماية البيانات الحيوية والحفاظ على المرونة ضد التهديدات الرقمية المتطورة.
تُعَد اللوائح التنظيمية مثل قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) والتوجيهات الخاصة بالشبكات وأنظمة المعلومات (NIS2) ضرورية للمؤسسات المالية من أجل تعزيز الأمن الإلكتروني ومرونة البيانات وضمان الثقة والاستقرار. وتمثل شروط الامتثال تحديًا، وتتطلب أُطُرًا أمنية جديدة، ومراقبة مستمرة، واختبارًا منتظمًا، وتلبية متطلبات محددة تتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات. وقد يؤدي الفشل في تلبية شروط الامتثال إلى فرض عقوبات صارمة والإضرار بالسمعة. يتغلب IBM Storage Defender على هذه التحديات من خلال القدرات الرئيسية التالية:
تعمل هذه القدرات المتقدمة على تمكين مؤسستك من التغلب على تحديات الامتثال بثقة، ما يوفر راحة البال مع حماية الأصول الحساسة في الوقت نفسه.