IBM Storage Defender
احصل على مرونة بيانات فعلية لحالات استخدام في العالم الواقعي.
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يساعد IBM Storage Defender المؤسسات على حماية البيانات الحساسة واستعادة العمليات الأساسية بسرعة عبر مختلف حالات الاستخدام، ما يقلل من تأثير انقطاعات الخدمة والخسائر المالية والأضرار التي تلحق بالسمعة.
حماية بيئة الأجهزة الافتراضية في مؤسستك

في البيئة الرقمية الحالية، تُعَد الأجهزة الافتراضية (VMs) ضرورية لتحسين الموارد، وتقليل التكلفة، وتحقيق المرونة التشغيلية. وتزداد أهميتها؛ بسبب التهديدات الكثيرة التي قد تعطل العمليات الحيوية وتتسبب في تكبد خسائر مالية. يساعد IBM Storage Defender المؤسسات على التصدي لهذه المخاطر بفعالية بفضل مجموعة من برامج مراقبة الأجهزة الافتراضية (Hypervisor)، بما في ذلك VMware و Nutanix Acropolis و Microsoft Hyper-V و Red Hat Virtualization، وتوفير التكامل السلس عبر بيئات الأجهزة الافتراضية المتنوعة من خلال المزايا الرئيسية التالية:

  • إمكانية التصدي للهجمات الإلكترونية المتطورة على أجهزتك الافتراضية بثقة من خلال تقنية اكتشاف التهديدات المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
  • استعادة مئات الأجهزة الافتراضية على الفور لتقليل فترة التعطل إلى الحد الأدنى واستعادة العمليات الأساسية بسرعة بعد حدوث عطل.
  • استعادة الأجهزة الافتراضية في غرفة نظيفة معزولة لإجراء تحليل شامل قبل الاستعادة، ما يساعد على ضمان إعادة بناء عمليات الإنتاج بأمان.
  • استعادة الأجهزة الافتراضية الفردية إلى مراكز البيانات كلها في أي موقع مع إمكانية النسخ عن بُعد، ما يحافظ على تشغيل العمليات بسلاسة بغض النظر عن حجم الكارثة.

بفضل استخدام هذه القدرات، تستطيع المؤسسات أن تتصدى بفعالية للهجمات الإلكترونية المتطورة بشكل متزايد مع الحفاظ على استمرارية تشغيل أجهزتها الافتراضية الأساسية.
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فيديو
حماية بياناتك واستعادتها بأمان
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تقليل الوقت اللازم لتعافي أعمالك

إن تحقيق استمرارية الأعمال أمر حيوي للنجاح المؤسسي في البيئة الرقمية المحفوفة بالمخاطر اليوم. فانتشار برامج الفدية الضارة، والأخطاء البشرية، والكوارث الطبيعية، وغيرها من التهديدات تجعل مرونة البيانات أولوية قصوى. ويتمثل التحدي الرئيسي في استئناف العمليات بسرعة وأمان مع الحفاظ على خصوصية البيانات وسريتها. يقدم كلٌ من IBM Storage Defender و IBM Storage FlashSystem حلاً متكاملاً ومتعدد الطبقات للتغلب على هذا التحدي. فقدراتهما المتقدمة معًا تُتيح إعادة تشغيل عمليات الأعمال بسرعة في غضون دقائق معدودة من خلال القدرات التالية:

  • اكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي وتحسين الدقة من خلال دمج مستشعرات البرامج باستخدام ميزة اكتشاف الفساد المضمنة في نظام الذاكرة الوميضية.
  • حماية البيانات الحساسة باستخدام النُسخ الاحتياطية المؤتمتة غير القابلة للتغيير، والتي تكون معزولة عن بيئات الإنتاج، مما يعزز الحماية من الأحداث الكارثية.
  • تقليل زمن الاسترداد عن طريق استعادة البيانات من نظام الذاكرة الوميضية عبر التخزين على شبكة منطقة التخزين (SAN) والتغلب على مشكلات التأخير في الشبكة واستعادة الأنظمة عبر الإنترنت في غضون دقائق معدودة.
  • إنشاء لقطات غير قابلة للتغيير بشكل استباقي بعد اكتشاف الهجمات المحتملة، ما يساعد على ضمان توفر البيانات اللازمة لإجراء التحقيق والاسترداد دون اتصال بالإنترنت.

بفضل الجمع بين حلول IBM، تستطيع المؤسسات تعزيز استمرارية الأعمال وحماية البيانات الحيوية والحفاظ على المرونة ضد التهديدات الرقمية المتطورة.
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صحيفة البيانات
تبسيط مرونة البيانات لتخزين بيانات المؤسسات
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التغلب على تحديات الامتثال التنظيمي

تُعَد اللوائح التنظيمية مثل قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) والتوجيهات الخاصة بالشبكات وأنظمة المعلومات (NIS2) ضرورية للمؤسسات المالية من أجل تعزيز الأمن الإلكتروني ومرونة البيانات وضمان الثقة والاستقرار. وتمثل شروط الامتثال تحديًا، وتتطلب أُطُرًا أمنية جديدة، ومراقبة مستمرة، واختبارًا منتظمًا، وتلبية متطلبات محددة تتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات. وقد يؤدي الفشل في تلبية شروط الامتثال إلى فرض عقوبات صارمة والإضرار بالسمعة. يتغلب IBM Storage Defender على هذه التحديات من خلال القدرات الرئيسية التالية:

  • استعادة العمليات الحيوية في غضون دقائق مع الاسترداد المؤتمت ودعم متطلبات استمرارية الأعمال.
  • حماية البيانات المالية الحساسة باستخدام التشفير واللقطات غير القابلة للتغيير وعزل الفجوة الهوائية والموافقات على النصاب القانوني والنسخ إلى المواقع البعيدة.
  • أتمتة اختبار خطط الاسترداد والتحقق من صحتها للمساعدة على ضمان الاستعادة الفعالة والامتثال التنظيمي.
  • استخدام تقارير شاملة لرصد الأحداث والتأثيرات والحصول على رؤى ثاقبة في الوقت الفعلي بشأن حالة مرونة بياناتك.

تعمل هذه القدرات المتقدمة على تمكين مؤسستك من التغلب على تحديات الامتثال بثقة، ما يوفر راحة البال مع حماية الأصول الحساسة في الوقت نفسه.

 
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إعداد التقارير
اطَّلِع على دليل إنفاذ قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA)
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الخطوات التالية

استكشف كيف يساعدك IBM Storage Defender في حماية سلسلة توريد معلوماتك.
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