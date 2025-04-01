يبلغ ارتفاع مجموعة محركات IBM Stand Alone Drive نصف المحرك كامل الارتفاع، وهي مزودة بتقنية LTO Ultrium 9. وتشكِّل جزءًا من مجموعة IBM Tape. ويُسهم نظام IBM Storage أو برامج إدارة التخزين التابعة لجهة خارجية في تعزيز إمكانات أشرطة Stand Alone Drive.
في ظل النمو المتسارع للبيانات، برزت التكلفة والأمان كتحديات ملحوظة في التخزين. تستطيع تقنية الأشرطة مساعدة الشركات بمختلف أحجامها على مواجهة هذه التحديات من خلال توفير حل تخزين بيانات منخفض التكلفة وكبير السعة.
تعتمد مجموعة IBM Stand Alone Drive على أحدث تقنيات Linear Tape-Open (LTO) Ultrium، وهي مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع تزايد متطلبات البيانات في حالات استخدام الأشرطة الحديثة، مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء (IoT) والأرشفة النشطة للملفات. ويُعَد هذا خيارًا ممتازًا عندما تحتاج إلى نسخ احتياطي وتخزين أرشيفي منخفض التكلفة للبيانات.
احصل على سعة تخزين أكبر بمعدل مرة ونصف في البيئة نفسها. خزِّن بيانات (مضغوطة) تصل إلى 45 تيرابايت لكل خرطوشة، مع سعة تخزين أكبر بنسبة 50% مقارنةً بخراطيش LTO من الجيل السابق.
سهولة الوصول إلى البيانات المخزنة على الأشرطة. يدعم أرشيف التخزين IBM Storage Archive النظام القائم على الأشرطة IBM Linear Tape File System (IBM LTFS)، ما يُسهِّل عملية البحث عن البيانات والوصول إليها.
تمكَّن من تعزيز الأمان والامتثال مع دعم تشفير البيانات وتقنية "الكتابة مرة واحدة والقراءة عدة مرات (WORM)".
حسِّن استخدام المساحة عن طريق التثبيت على سطح مكتب أو بوضع جهازَي TS2280 جنبًا إلى جنب على رف حامل مقاس 19 بوصة. يُتيح الموصِّل الخارجي المضغوط إمكانية النقل والتركيب المرن.
ساعِد المستخدمين على إنشاء المحتوى وإدارته وأرشفته — بما في ذلك النُسخ المتزامنة، بالإضافة إلى المحتوى النشط وغير النشط والمحتوى المُخزَّن خارج الموقع، من خلال التكامل مع برنامج IBM Storage Protect.
تمكَّن من دمج النسخ الاحتياطي على الأشرطة عالية السعة مع مجموعة متنوعة من الأنظمة التي تعمل بنظامي Microsoft Windows أو UNIX، مستفيدًا من دعم الأنظمة المفتوحة عبر المنصات.
نقل البيانات غير المضغوطة بمعدل يصل إلى 350 ميجابايت في الثانية (حتى 750 ميجابايت في الثانية بضغط 2.5:1) مع اتصال واجهة SAS ذات سرعة 12 جيجابت في الثانية.
يساعد IBM Storage Archive على تسهيل الوصول إلى البيانات وإدارتها من خلال تفعيل تصنيف الملفات بناءً على النص، والنظام القائم على الأشرطة LTFS، وواجهة المستخدم الرسومية.
تدعم واجهة SAS ذات سرعة 12 جيجابت في الثانية إمكانية الاتصال بخوادم الأنظمة المفتوحة ويمكن استخدام منفذَي SAS بمفردهما أو تثبيتهما على حامل قياسي مقاس 19 بوصة.
يُنشئ IBM Storage Archive "مساحة بيانات" فعَّالة لتخزين البيانات على المدى الطويل بتكلفة مثالية، ما يساعد على تعزيز الأداء والأمان.
يُتيح دعم التقسيم إلى جانب IBM Storage Archive إمكانية الوصول إلى بيانات الأشرطة على مستوى الملفات، ما يُسهِّل عملية البحث عن المعلومات وتحديثها.
يمكن تبديل الأشرطة عبر أشرطة LTO وأنظمة التشغيل المتوافقة، ويمكن الوصول إلى الملفات ونقلها بسهولة إلى أشرطة TS2290 أخرى.
مصممة لدعم تشفير البيانات بشكل أساسي، ومزودة بإمكانات تشفير الأجهزة وفك تشفيرها المدمجة في محركات أشرطة LTO Ultrium 9 نفسها.
يوفر محرك أقراص IBM TS2290 Tape Drive سعة تخزين أكبر، مقارنةً بالجيل السابق، تصل إلى 45 تيرابايت لكل خرطوشة (بضغط 2.5:1).
بينما يوفر محرك أقراص IBM TS2280 Tape Drive سعة تخزين فعلية تصل إلى 30 تيرابايت لكل خرطوشة (بضغط 2.5:1).
تفضَّل بزيارة IBM System Storage Interoperation Center للاطلاع على الإمكانيات التي يمكن أن يقدمها IBM TS2900 Tape Autoloader.
يمنحك IBM Storage Archive وصولاً مباشرًا وسهلاً ومرئيًا إلى البيانات المخزَّنة في محركات أقراص الأشرطة من IBM ومكتباتها، وذلك بفضل اعتماده على معيار LFTS.
يضمن محرك أقراص الأشرطة IBM LTO وصولاً سريعًا إلى البيانات، ويعزز أمانها، ويقلل من التكلفة الإجمالية لامتلاك البنية التحتية الخاصة بالاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل، بالإضافة إلى دعمه لتشفير البيانات.
توفر IBM LTO Ultrium data cartridge (LTO) سعة تخزين أكبر بنسبة 50% من الأجيال السابقة، مما يضمن الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل والوصول السريع والموثوق إلى البيانات.