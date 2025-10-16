IBM Storage Networking SAN16C-R Fabric Switch

يُعَد IBM Storage Networking SAN16C-R الجيل القادم من محوِّلات C-type لشبكات IBM Storage، والتي تتميز بمرونة عالية وتُعَد من المنتجات الرائدة في الصناعة. بفضل حجمه المدمج وقدراته المتقدمة، يُعَد هذا المحوِّل حلًا مثاليًا لشبكات SAN على مستوى الأقسام والفروع البعيدة، وكذلك لشبكات SAN واسعة النطاق عند استخدامه مع موجِّهات C-type لشبكات IBM Storage Networking.

يوفر SAN16C-R ما يصل إلى اثني عشر منفذ Fibre Channel بسرعة 32 جيجابت/ثانية، وأربعة منافذ 1/10، ومنفذَين بسرعة 25، ومنفذًا واحدًا بسرعة 40 جيجابت إيثرنت لخدمات تخزين IP في هيكل ثابت بحجم 1RU. يتصل المحوِّل أيضًا بشبكات Fibre Channel الأصلية الحالية، ما يحمي الاستثمارات الحالية في شبكات التخزين. تأتي رخصة حزمة تطبيقات SAN Extension over IP بشكل قياسي على منفذَي خدمات تخزين IP الثابتين 1/10 جيجابت إيثرنت، ما يمكِّن من ميزات مثل Fibre Channel over IP (FCIP) والضغط على المحوِّل دون الحاجة إلى تراخيص إضافية.