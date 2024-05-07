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يساعدك IBM QRadar SIEM في تقليل مخاطر المؤسسة وأتمتة إدارة التهديدات بسعر مناسب
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مستطيلات أرجوانية وزرقاء مجردة في الشبكة

اختيرت IBM شركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 في مجال إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM)، محققةً هذا التميز للعام الرابع عشر على التوالي

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يعتمد نموذج Usage للحل QRadar SIEM على الأحداث في الثانية (EPS) والتدفقات في الدقيقة (FPM). يتم تحديد EPS من خلال عدد أحداث السجل التي يتم استيعابها في الثانية، بينما يتم تحديد FPM من خلال اتصالات الشبكة في الدقيقة. يُعَد الترخيص باستخدام هذا المقياس متاحًا للأجهزة المادية والأجهزة الافتراضية.

يعتمد نموذج Enterprise للحل QRadar SIEM على عدد الخوادم الافتراضية المُدارة (MVS) المستخدمة.ويتم تحديد الخوادم الافتراضية المُدارة (MVS) حسب عدد جميع الخوادم المادية والافتراضية والسحابية في البيئة.ويُتيح لك الترخيص باستخدام هذا المقياس استيعاب سلوك الشبكة وأحداث السجل غير المحدودة.

بالنسبة إلى عروض البيئات المحلية، فإننا نقدِّم خيار الاشتراك أو نماذج الترخيص الدائم.
خيارات النشر البرامج

يتوفر QRadar SIEM في شكل أجهزة وأجهزة افتراضية يمكن نشرها محليًا. تُعدُّ هذه الخيارات رائعة للمؤسسات التي تريد الحصول على تحكم تفصيلي في البنية التحتية لتقنية المعلومات لديها.

 خدمة مُدارة

تجمع خدمات إدارة التهديدات من IBM X-Force بين أفضل الأدوات والمحللين الأمنيين ذوي الخبرة وصائدي التهديدات لمراقبة نقاط النهاية والشبكات والتطبيقات بحثًا عن التهديدات. تساعدك هذه الخدمات المُدارة في الاستجابة للحوادث لتتمكن من التركيز على أعمالك.
عائد استثمار بنسبة 239% يحقق QRadar SIEM نتائج ملموسة. 1.7 مليون دولار أمريكي

انخفاض مخاطر وتكاليف الاختراق الأمني الكبير، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 1.7 مليون دولار أمريكي.

 2.8 مليون دولار أمريكي

تقليل الوقت الذي يقضيه المحلل في التحقيق في الحوادث، والذي تُقدَّر قيمته بنحو 2.8 مليون دولار أمريكي.

 814,000 دولار أمريكي

تقليل الوقت الذي يقضيه المحللون في التعامل مع النتائج الإيجابية الزائفة، والذي تُقدَّر قيمته بنحو 814,000 دولار أمريكي تقريبًا.
مزايا تسعير QRadar SIEM لا توجد تكاليف خفية
  • إلغاء قيود السجل المخفي وحجم الفهرس اليومي
  • تمكين استيعاب سلوك الشبكة وأحداث السجل غير المحدودة
  • تجنُّب تكلفة نقل البيانات من البيئة المحلية

 

 تبسيط اعتمادات الميزانية
  • توفير الوقت في عملية تبرير الميزانية
  • تعزيز مصداقية فريقك الداخلي
  • المساعدة على التخطيط المسبق لمتطلبات الامتثال للاحتفاظ بالسجلات

 

 خيارات تسعير مرنة
  • توفير خيارات تسعير على أساس عدد الكيانات أو حجم أحمال التشغيل
  • توفير التراخيص المتاحة كبرنامج أو كخدمة مُدارة
  • قابلية توسع لا حدود لها

 
الاشتراك والدعم (S&S)
حقِّق أقصى استفادة من استثمارك في QRadar SIEM تُتيح ميزة الاشتراك والدعم (S&S)، المتوفرة في الإصدار الأولي والمجددة سنويًا، إمكانية الوصول الفوري إلى نسخ البرامج الجديدة وإصداراتها وتحديثاتها بالإضافة إلى الدعم التقني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تعرف على المزيد
تقييمات TrustRadius

"يتفوق QRadar من حيث التكلفة. يبدأ Splunk بتكلفة منخفضة، ولكن مع التوسع (بسبب نموذج الترخيص الخاص به)، سرعان ما يصبح مكلفًا جدًا. إذ قد يستمر في استهلاك الموارد بشراهة".

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"كانت التكلفة والتكاملات عوامل حاسمة في اختيار المنتج النهائي. وقد تم اختيار QRadar بعد أخذ جميع هذه العوامل بعين الاعتبار".

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"يُعَد IBM QRadar أفضل SIEM في فئته. فكَّرنا في Splunk، لكنا كنا نحن بحاجة إلى شخص مخصص لإدارة الأداة. عندما فكَّرنا في Splunk آخر مرة، كانت تكاليفه الإضافية كبيرة جدًا".

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"سيعمل QRadar على خفض إجمالي تكلفة الملكية وتحسين عائد الاستثمار لفريق الأمن، بفضل قدرته على إجراء معظم التحقيقات والتوصيات الخاصة بالمعالجة".

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الحواشي

الأسعار المعروضة هي أسعار إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبَّقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.