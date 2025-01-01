IBM Planning Analytics الدعم

احصل على أقصى استفادة من استثمارك في IBM Planning Analytics. ابقَ على اطلاع دائم ومتصلًا وآمنًا ومدعومًا طوال دورة الحياة بأكملها
انتقل إلى وثائق IBM للحصول على أحدث ما هو جديد في IBM Planning Analytics.
اعرض IBM Planning Analytics التوفر العام وتواريخ انتهاء الدعم لمعرفة ما إذا كان الوقت قد حان لتنزيل جهاز VRM أحدث.
استخدم اشتراكك في البرنامج ودعم الفوائد لتنزيل أحدث إصدار أو إصدار.
افتح حالة، وقم بتنزيل الإصلاحات، وابحث عن المستندات التقنية، واعرض المشكلات المعروفة (تقارير تحليل البرامج المعتمدة أو APARs) لمساعدتك في استكشاف المشكلات ومنعها وحلها:
يتطلب الوصول إلى دعم IBM التسجيل ورقم عميل IBM (ICN) وموافقة مسؤول الموقع الخاص بك.
اتبع نهجًا استباقيًا للوقاية من المشاكل. اشترك في تحديثات الدعم ونشرات الأمان والومضات.
IBM يوفر خيارات دعم إضافية لـ Planning Analytics عبر دورة حياة المنتج بالكامل. اختر الخيار المناسب لك.
إضافة مثالية لبرامج الموزعة وعروض البرمجيات كخدمة SaaS. Advanced Support يوفر معالجة الحالات ذات الأولوية وأهداف زمن الاستجابة المخفضة على رأس أهداف S&S الأساسية.
خيار مثالي عندما يقترب إصدار البرنامج الذي تستخدمه من تاريخ نهاية الدعم. يمنحك الدعم الموسع مزيداً من الوقت للانتقال إلى إصدار أحدث مدعوم.
لا بد منه عند تشغيل آخر إصدار مدعوم من البرنامج المسحوب من التسويق. يوفر الدعم المستدام ما يصل إلى 5 سنوات إضافية للتخطيط لما هو قادم.