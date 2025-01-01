احصل على أقصى استفادة من استثمارك في IBM Planning Analytics. ابقَ على اطلاع دائم ومتصلًا وآمنًا ومدعومًا طوال دورة الحياة بأكملها

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تحديثات البرامج ما الجديد؟

انتقل إلى وثائق IBM للحصول على أحدث ما هو جديد في IBM Planning Analytics.

         تعرَّف على المزيد     دورة حياة المنتج

    اعرض IBM Planning Analytics التوفر العام وتواريخ انتهاء الدعم لمعرفة ما إذا كان الوقت قد حان لتنزيل جهاز VRM أحدث.

         تعرَّف على المزيد     هل أنت جاهز للترقية؟

    استخدم اشتراكك في البرنامج ودعم الفوائد لتنزيل أحدث إصدار أو إصدار.

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    تواصل مع مستخدمي Planning Analytics
    تواصل مع مستخدمي Planning Analytics شارك أفضل الممارسات وانشر أسئلتك واحصل على إجابات وتواصل مع مستخدمي برنامج خبير IBM و Planning Analytics. قم بزيارة المجتمع وانضم إلى المجتمع
    النشرات الأمنية انتقل إلى مركز أمان المنتج المركزي لشركة IBM. ابحث عن "Planning Analytics". تصفية النتائج حسب المنتج أو الخطورة أو تاريخ النشر. البحث في النشرات الأمنية
    IBM Planning Analytics الدعم

    افتح حالة، وقم بتنزيل الإصلاحات، وابحث عن المستندات التقنية، واعرض المشكلات المعروفة (تقارير تحليل البرامج المعتمدة أو APARs) لمساعدتك في استكشاف المشكلات ومنعها وحلها:

         التسجيل في دعم IBM

    يتطلب الوصول إلى دعم IBM التسجيل ورقم عميل IBM (ICN) وموافقة مسؤول الموقع الخاص بك.

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    اتبع نهجًا استباقيًا للوقاية من المشاكل. اشترك في تحديثات الدعم ونشرات الأمان والومضات.

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    اتخذ الخطوة التالية

    IBM يوفر خيارات دعم إضافية لـ Planning Analytics عبر دورة حياة المنتج بالكامل. اختر الخيار المناسب لك.

         تعرف على المزيد حول عروض دعم IBM Advanced Support

    إضافة مثالية لبرامج الموزعة وعروض البرمجيات كخدمة SaaS. Advanced Support يوفر معالجة الحالات ذات الأولوية وأهداف زمن الاستجابة المخفضة على رأس أهداف S&S الأساسية.

         تعرَّف على المزيد     الدعم الموسع

    خيار مثالي عندما يقترب إصدار البرنامج الذي تستخدمه من تاريخ نهاية الدعم. يمنحك الدعم الموسع مزيداً من الوقت للانتقال إلى إصدار أحدث مدعوم.

         تعرَّف على المزيد     الدعم المستدام

    لا بد منه عند تشغيل آخر إصدار مدعوم من البرنامج المسحوب من التسويق. يوفر الدعم المستدام ما يصل إلى 5 سنوات إضافية للتخطيط لما هو قادم.

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