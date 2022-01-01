IBM Open Enterprise Foundation for z/OS
مجموعة مجانية من أدوات المطورين مفتوحة المصدر المعتمدة لنظام z/OS
احصل عليه من خلال Shopz
أربعة زملاء عمل يتبادلون الأفكار في مكتب

مجموعة من الأدوات الأساسية ذات المصدر المفتوح

يُعَد IBM Open Enterprise Foundation for z/OS مجموعة مجانية من أدوات المطورين مفتوحة المصدر المعتمدة (Git، وCurl، وGNU Bash، وVim، وGPG، وJQ وغيرها) لنظام z/OS، والتي توفر أدوات تطوير البرمجيات الشهيرة لأنظمة Linux وUNIX لنظام z/OS. كما تُتيح استخدام أدوات التطوير بسلاسة، ما يسهل عملية انضمام المواهب ودمجها.
تحديث التطبيقات والبنية التحتية لعمليات التطوير

استفِد من الأدوات الأساسية مفتوحة المصدر مثل Git وBash وPerl وغيرها لتوسيع تطبيقات الأعمال الأساسية والبنية التحتية لعمليات التطوير الخاصة بك.
اتساق سلس وشامل للمجموعة

توفير أدوات معتمدة حيث يجذب التحديث المؤسسي المواهب الجديدة التي تعتمد على الموارد الحديثة لتوجيه سلوكيات تطويرهم.
دعم مصدر مفتوح دون ضغوط

الاعتماد على التقنيات الرئيسية ذات المصدر المفتوح، التي تدعمها وتصونها شركة IBM، دون الآثار السلبية المرتبطة عادةً بتقنيات المصدر المفتوح.
إصدار SMP/E

أدِر التحديثات بسهولة مع تنسيق SMP/E (CBPDO، وServerPac) القابل للتثبيت. يتوفر كل من الترخيصين (5655-OEF) وS&S ‏(5655-EFS) من خلال Shopz مجانًا.

حالات الاستخدام

تكامل مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD)

يمكن للفرق إنشاء مسارات للتكامل المستمر باستخدام GNU Bash للأتمتة وتبسيط سير العمل وأتمتة المهام، ما قد يمكِّن GNU Make من إدارة عمليات إنشاء المشاريع. تُتيح عمليات تكامل Git إمكانية التحكم في الإصدار ومصدر الرمز، والتي يمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع البرمجة النصية المتقدمة في Perl وGNU Bash. يمكن أن يتفاعل المسار مع واجهات برمجة التطبيقات لاختبار البيانات ومشاركتها وتلقيها، وذلك باستخدام Curl.
التحكم في الإصدار وإدارة التكوين

يعمل Git كأداة مثالية للتحكم في إصدار التعليمات البرمجية، وعند دمجه مع GNU Bash للأتمتة، يمكن تهيئة النظام لإنشاء بيئة تطوير مثالية. تُعتبر قدرات التخصيص في GNU Make للإنشاءات مثالية أيضًا لإنشاء إصدارات جديدة من التعليمات البرمجية وتهيئة بنياتها. في هذا السيناريو، سيكون Curl مثاليًا أيضًا لتهيئة البيئة لاستخدام واجهات برمجة التطبيقات والوصول إلى الملفات المفيدة التي يمكن الحصول عليها باستخدام عنوان URL.
إدارة النظام

يُعَد GNU Bash أداة مثالية للأتمتة وتهيئة النظام وإدارته. وعند دمجه مع Perl، يمكن تهيئة الصيانة بفاعلية. يعمل كلٌّ من Vim وLess كأدوات مثالية لكتابة ومراجعة التعليمات البرمجية ضمن هذه العملية. وبمجرد أن تصل هذه العمليات إلى مرحلة النضج، يمكن لواجهة المستخدم (UI) التي تستخدِم Ncurses أن توفر واجهة مثالية للوحة معلومات الإدارة.
التطوير والاختبار

يوفر VIM تحريرًا سهلًا ومتعدد الاستخدامات للتعليمات البرمجية مباشرةً على نظام التشغيل z/OS UNIX. ويتضمن مجموعة من الأدوات التي تشمل أداة Less لتصفح محتوى الملفات، وPerl للبرمجة النصية، وGNU Make لإدارة عمليات الإنشاء، وCurl للاستفادة من اختبار واجهة برمجة التطبيقات وتطويرها.
تكامل مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD)

يمكن للفرق إنشاء مسارات للتكامل المستمر باستخدام GNU Bash للأتمتة وتبسيط سير العمل وأتمتة المهام، ما قد يمكِّن GNU Make من إدارة عمليات إنشاء المشاريع. تُتيح عمليات تكامل Git إمكانية التحكم في الإصدار ومصدر الرمز، والتي يمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع البرمجة النصية المتقدمة في Perl وGNU Bash. يمكن أن يتفاعل المسار مع واجهات برمجة التطبيقات لاختبار البيانات ومشاركتها وتلقيها، وذلك باستخدام Curl.
التحكم في الإصدار وإدارة التكوين

يعمل Git كأداة مثالية للتحكم في إصدار التعليمات البرمجية، وعند دمجه مع GNU Bash للأتمتة، يمكن تهيئة النظام لإنشاء بيئة تطوير مثالية. تُعتبر قدرات التخصيص في GNU Make للإنشاءات مثالية أيضًا لإنشاء إصدارات جديدة من التعليمات البرمجية وتهيئة بنياتها. في هذا السيناريو، سيكون Curl مثاليًا أيضًا لتهيئة البيئة لاستخدام واجهات برمجة التطبيقات والوصول إلى الملفات المفيدة التي يمكن الحصول عليها باستخدام عنوان URL.
إدارة النظام

يُعَد GNU Bash أداة مثالية للأتمتة وتهيئة النظام وإدارته. وعند دمجه مع Perl، يمكن تهيئة الصيانة بفاعلية. يعمل كلٌّ من Vim وLess كأدوات مثالية لكتابة ومراجعة التعليمات البرمجية ضمن هذه العملية. وبمجرد أن تصل هذه العمليات إلى مرحلة النضج، يمكن لواجهة المستخدم (UI) التي تستخدِم Ncurses أن توفر واجهة مثالية للوحة معلومات الإدارة.
التطوير والاختبار

يوفر VIM تحريرًا سهلًا ومتعدد الاستخدامات للتعليمات البرمجية مباشرةً على نظام التشغيل z/OS UNIX. ويتضمن مجموعة من الأدوات التي تشمل أداة Less لتصفح محتوى الملفات، وPerl للبرمجة النصية، وGNU Make لإدارة عمليات الإنشاء، وCurl للاستفادة من اختبار واجهة برمجة التطبيقات وتطويرها.

منتجات ذات صلة

IBM Open Enterprise SDK for Node.js

تسريع تحديث التطبيقات على IBM z/OS عن طريق توصيل تطبيقات Node.js بنظام z/OS.

 IBM Open Enterprise SDK for Python

تعزيز تحوُّل الأعمال باستخدام هذا المحوِّل البرمجي والمفسِّر للغة Python لنظام التشغيل IBM z/OS، ما يدعم تطبيقات z/OS المكتوبة بلغة Python.

 IBM Open Enterprise SDK for Go

أنشئ تطبيقات سريعة وقابلة للتوسع على IBM z/OS باستخدام محول Go البرمجي القياسي في الصناعة والمُحسَّن لمنصة z/OS.

 استكشِف مجموعة منتجات المحوِّل البرمجي من IBM

تعمل المحوّلات البرمجية من IBM على تقليل التكلفة من خلال توفير تقنية تحسين تستخدم أنظمة IBM Z® وIBM Power® لتعزيز أداء التطبيقات.

اتخِذ الخطوة التالية

تصفَّح وثائق المنتج لمعرفة كيفية استخدام IBM Open Enterprise Foundation for z/OS.

 وثائق المنتج
مزيد من الطرق للاستكشاف الدعم والخدمات التعليم والتدريب الشركاء المجتمع التسعير المرن مجتمع المطورين