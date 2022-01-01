IBM Open Enterprise Foundation for z/OS

يعمل Git كأداة مثالية للتحكم في إصدار التعليمات البرمجية، وعند دمجه مع GNU Bash للأتمتة، يمكن تهيئة النظام لإنشاء بيئة تطوير مثالية. تُعتبر قدرات التخصيص في GNU Make للإنشاءات مثالية أيضًا لإنشاء إصدارات جديدة من التعليمات البرمجية وتهيئة بنياتها. في هذا السيناريو، سيكون Curl مثاليًا أيضًا لتهيئة البيئة لاستخدام واجهات برمجة التطبيقات والوصول إلى الملفات المفيدة التي يمكن الحصول عليها باستخدام عنوان URL.