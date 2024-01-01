احصل على فهم سريع حول التطبيق المتاح ولماذا يجب عليك اختيار IBM كبائع.
اكتشف من يستفيد من ®قوة ®ماكسيمو ولماذا اختار قادة الصناعات استخدام Enterprise إدارة الأصول (EAM).
قم بتحويل أعمالك باستخدام إدارة الأصول الذكية للمؤسسات (EAM) بمساعدة ibm maximo.
محطتك الأولى للوثائق والدعم وواجهات برمجة التطبيقات والمقالات والمدونات وغيرها الكثير.
اكتشف الدورات التدريبية المتعددة المتاحة على ®Maximo، بالإضافة إلى مجموعات التعلم المتنوعة القائمة على الأدوار.
قم بالوصول إلى صفحة الويب هذه للحصول على مستندات الدعم، ومساعدة وحدة التطبيق، ومساعدة التكوين، وحلول الوحدات النمطية وغيرها الكثير.
اقرأ هذه الصفحة الواحدة للحصول على فهم أفضل لعائد الاستثمار لاستخدام حزمة تطبيقات IBM Maximo Application Suite (MAS).
اقرأ التقرير من Verdantix لتحديد أفضل برامج إدارة أداء الأصول (مراقبة أداء الأصول (APM)) التي تناسب احتياجاتك.
اقرأ التقرير من فيردانتيكس لتحديد أفضل Enterprise إدارة الأصول (برنامج إدارة الأصول الأصول المؤسسة التي تناسب احتياجاتك.
تحتاج الشركات إلى بيانات العمليات الإنتاجية للحفاظ على مدة التشغيل والموثوقية. توفر إدارة IBM Maximo Manage البيانات في الوقت المناسب.
لمحة عامة عن المنتج الجديد لكل من مجموعات مراقبة أداء التطبيقات (APM) ومجموعات الشراء OT.
IBM Maximo Visual Inspection يضع ®قوة الذكاء الاصطناعي في يد خبير في هذا المجال.
تعرّف على كيفية تمكين الفنيين لديك من خلال إدارة أصول المؤسسة الذكية لإدارة الأصول الأصلية.
إنشاء خلفية بيانات قوية للبيانات الأساسية لـ (IOT) باستخدام بيانات (IOT) والسجلات الأصلية وتاريخ العمل لتحسين القرارات التشغيلية.
تحديد وإدارة مخاطر الموثوقية الأصلية التي قد تؤثر على العمليات التجارية باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأعطال المستقبلية.
يقدم التطبيق العملي لـ ibm maximo للموثوقية في التطبيق العملي نهجًا تحويليًا لإجراء دراسات إدارة الموثوقية الديناميكية وتنفيذها وتطبيقها في برامج الموثوقية الديناميكية.
احصل على كل من ITAM و ITSM في منصة واحدة، ونقطة واحدة لدعم المستخدم وإدارة خدمات المؤسسة من المعلومات/OT الأصل والعمليات.
ضع في اعتبارك IBM MAS لبناء مجموعة أقوى وأكثر استدامة وإنتاجية من خلال بناء مجموعة أقوى وأكثر استدامة وإنتاجية.
تعرف على كيف يمكن أن يساعد ®Maximo في تحسين الأداء وتمديد دورات الحياة الأصلية، وتقليل فترات التعطل والتكاليف التشغيلية.
اكتشف كيف يمكن أن تساعد هذه القدرات فرق العمل في مجال التكنولوجيا التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات لديك على العمل بسرعة وثقة لفهم الأساس الأساسي وقيادة عملية إعادة الابتكار الرقمي.
استكشف كيف يمكن أن يحسن التنبؤ الصيانة الصيانة القائمة على الحالة التنبؤية الأصل الموثوقية.
اكتشف كيف يمكن أن يوفر موقع ®Maximo إدارة أداء الأصول الرئيسية لمجموعة الأصول التي ترغب في تحسين الموثوقية والإنتاجية في الأصل.
اكتشف كيف يمكنك تحسين الإنتاجية والأداء والجودة في عملك من خلال عمليات الفحص البصري الآلي وغيرها الكثير.
حقق إمكاناتك الكاملة من خلال تدقيق الأخطاء في عملية التصنيع بأكملها.
استكشف خيارات المنتج أحادي البائع لتحسين الإنتاجية في الميدان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأعمالك.
تعرف على المزيد حول تحليل العائد على الاستثمار الكامل لاستخدام المشاركين في الدراسة لـ ®ماكسيمو.
اقرأ عن الطرق العشر التي تعمل من خلالها مجموعة الأصل المكثفة على تحسين الكفاءة التشغيلية باستخدام ®ماكسيمو.
كيفية الاستفادة من التحول الرقمي للتغلب على تحديات أرضية الإنتاج.