كثيرًا ما تواجه المؤسسات صعوبةً في تحقيق أهدافها؛ بسبب وجود أنظمة متفرقة عن بعضها وبيانات معزولة. فالأدوات المتفرقة والمستخدمة في أنشطة رأس المال والموارد والشؤون البيئية تجعل من الصعب الحصول على رؤية استراتيجية شاملة للمؤسسة. ويؤدي هذا التحدي إلى ضعف الكفاءة، وفوات الفرص، وزيادة مخاطر عدم الامتثال.

تأتي مجموعة حلول Maximo Application Suite لتُعالج هذه التحديات من خلال توحيد بيانات الأصول ودمج سير عمل ذكي بين الأقسام المختلفة. فبفضل التحليلات المتقدمة والمعارف والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يُتيح Maximo لفرق العمل مواءمة الاستثمارات الرأسمالية وتحسين استخدام الموارد وتحقيق الأهداف البيئية، كل ذلك من خلال منصة موحَّدة.