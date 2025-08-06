التخطيط الاستراتيجي للأصول والمرافق في Maximo

مواءمة تخطيط رأس المال والموارد مع مراعاة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ومخاطر المناخ.

رسم توضيحي لخطة إدارة دورة حياة الأصل

تقديم IBM® Maximo Asset Investment Planning

تبسيط استراتيجيات الاستثمار وتحسين تخطيط السيناريوهات ومواءمة الصيانة مع أهداف رأس المال.

التخطيط بشكل شامل

كثيرًا ما تواجه المؤسسات صعوبةً في تحقيق أهدافها؛ بسبب وجود أنظمة متفرقة عن بعضها وبيانات معزولة. فالأدوات المتفرقة والمستخدمة في أنشطة رأس المال والموارد والشؤون البيئية تجعل من الصعب الحصول على رؤية استراتيجية شاملة للمؤسسة. ويؤدي هذا التحدي إلى ضعف الكفاءة، وفوات الفرص، وزيادة مخاطر عدم الامتثال.

تأتي مجموعة حلول Maximo Application Suite لتُعالج هذه التحديات من خلال توحيد بيانات الأصول ودمج سير عمل ذكي بين الأقسام المختلفة. فبفضل التحليلات المتقدمة والمعارف والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يُتيح Maximo لفرق العمل مواءمة الاستثمارات الرأسمالية وتحسين استخدام الموارد وتحقيق الأهداف البيئية، كل ذلك من خلال منصة موحَّدة.

ما يمكنك فعله

تخطيط الاستثمار في الأصول التكلفة الإجمالية للصيانة إدارة المشاريع الرأسمالية تخطيط المشاريع والمحفظة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ومخاطر المناخ

دراسات حالة

أضِف إلى ذلك استخدام أكثر من 20 نظامًا مختلفًا لإدارة دورة حياة محفظة الأصول في أنحاء الجامعة، مما يجعل حتى طلبات البيانات البسيطة أمرًا معقدًا. اقرأ دراسة الحالة
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ بالتعرُّف على المنتج أو احجز استشارة مع أحد خبراء IBM؛ لترى كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من Maximo Application Suite.

