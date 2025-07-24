لقد كانت اللبنة الأساسية التالية التي احتاجت إلى تصميم هي طريقة تحديد المخاطر المحتملة التي قد يسببها فشل كل أصل من الأصول في مرفق معين ومهمته. ولمعالجة ذلك، طوّر برنامج الإدارة المتكاملة للأصول الرأسمالية مجموعة موحدة من تصنيفات المخاطر.

يوضح Ron Kalich، مدير إدارة أصول المرافق وبرنامج الإدارة المتكاملة للأصول الرأسمالية في مكتب رئيس جامعة كاليفورنيا، قائلاً: "لقد وضعنا إطار عمل لتصنيف المخاطر وتحديد الأولويات على أساس عنصرين رئيسيين: احتمالية حدوث الفشل وعواقب هذا الفشل. سيسمح لنا هذان البعدان معًا بتحديد مخاطر فشل الأصول؛ وهذا من شأنه أيضًا أن يحل مشكلة قائمة الصيانة المؤجلة غير محددة الأولويات ويوفر إمكانية ترتيب فرص الصيانة المؤجلة وترميزها باللون الأحمر والأصفر والأخضر."

ومن دون وجود العنصر البشري، فإن النظام يظل مجرد نظام، لذا في الخطوات التالية من الخطة، عمل برنامج الإدارة المتكاملة للأصول الرأسمالية مع فروع الجامعة لتشكيل العنصر الأساسي الأكثر أهمية في البرنامج، وهو فرق تقييم حالة المرافق. استقرت جامعة كاليفورنيا على اتباع نهج هجين في عملية إنشاء الفريق: ففي بعض فروع الجامعة، أُحيلت مهمة فرق تقييم حالة المرافق إلى موظفي الصيانة الحاليين الذين عملوا على تركيب العديد من الأصول وصيانتها منذ تركيبها الأصلي. بينما في فروع الجامعة الأخرى، حيث لم يكن إنشاء الفرق من موظفي الصيانة خيارًا، دخلت جامعة كاليفورنيا في شراكة مع Parsons، وهي شركة رائدة معترف بها في جرد أصول المرافق وتقييمات الحالة، بهدف مساعدة الموظفين المحليين.

وستخضع هذه الفرق معًا لبرنامج تدريبي أولي مكثف حول عملية ونظام تقييم حالة المرافق في جامعة كاليفورنيا وتتعلم كيفية إجراء تقييم فائق الجودة لحالة المرافق.

يوضح السيد الدكتور Hayden Collins، رئيس برنامج تقييم حالة المرافق في Parsons، قائلاً: "لم نلتزم جميعنا بالتدريب على المنهجية الأساسية فحسب، بل عقدنا أيضًا اجتماعات معايرة منتظمة عبر فرق فروع الجامعة لضمان أن نتيجة عملنا قابلة للتكرار ومتسقة. لقد استخدمنا نتائج مراقبة الجودة لتحديد التحسينات الرئيسية. لقد أدى هذا النوع من تبادل المعرفة إلى إنشاء دورة مثمرة".

على مدار السنوات الأربع القادمة، ستعمل هذه الفرق على 2300 مبنى، بالإضافة إلى أنظمة البنية التحتية في فروع الجامعة، باستخدام منصة ICAMP-TRIRIGA لجرد أكثر من 125000 أصل، وتحديد حالتهم، وتحديد تصنيفات المخاطر، وتقدير تكلفة أكثر من 41000 فرصة للصيانة المؤجلة. ويوضح Powers قائلاً: "وفي النهاية، نكون قد حددنا تراكمات الصيانة المؤجلة التي بلغت قيمتها الإجمالية 6.7 مليارات دولار أمريكي والتي حددناها كلها من خلال الكتالوج الموحد وعملية تقييم حالة المرافق."

تقول Susan Fish، مديرة إدارة الأصول وخدمات المرافق في فرع جامعة كاليفورنيا في Berkeley: "لقد أصبح من الواضح أن البيانات التي جُمعت في برنامج الإدارة المتكاملة للأصول الرأسمالية كانت مكملة لما كان لدينا في [IBM] Maximo". فهي تكمل الأجزاء المفقودة، مثل أهمية الأصول لرسائل الحرم الجامعي والمخاطر التي تشكلها الأصول على العمليات. لقد أصبح لدينا الآن معلومات تسمح للفرق باتخاذ قرارات أفضل لتوقع الأعطال المحتملة واتخاذ إجراءات تصحيحية أو استبدال الأصول قبل فشلها وتعطيلها للعمليات