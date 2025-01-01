يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في مؤسستك إلى وجود معوقات للأداء لا يمكن التنبؤ بها ومخاوف زمن الانتقال بسبب النماذج المختلفة وقيود واجهة برمجة التطبيقات وأنماط الاستخدام، ما يؤثر في تجربة المستخدم والالتزام باتفاقية مستوى الخدمة. تعقّد الطبيعة المبهمة للذكاء الاصطناعي التوليدي مراقبة التطبيقات وتحسينها، ما يعوق قدرة المطورين على الحصول على الرؤى الواضحة ومعالجة مشاكل الأداء على الفور. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي من الصفر أمر مكلف، لذا عليك التفكير في الحلول التي تساعدك على تحقيق عائد استثمار كبير.

يحتم التطور السريع الذي يشهده عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي اتخاذ إجراءات فورية، ومن خلال الاستفادة من منصة IBM® Instana® Observability، يمكن للعملاء معالجة مشاكل الإدارة بشكل استباقي وتحسين الكفاءة والحفاظ على ميزة تنافسية في تقديم تجربة مستخدم استثنائية. يُعد هذا الأمر بالغ الأهمية عندما يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي محفزًا أساسيًا للقيمة، حيث يمكن أن تؤثر حتى التأخيرات الطفيفة في اتفاقيات مستوى الخدمة ورضا المستخدمين. كما يمكن أن تساعد منصة Instana الشركات على اعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة من خلال توفير مراقبة مستوى المؤسسة على أحمال العمل المبنية على هذه النماذج.