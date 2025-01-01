في المشهد الرقمي دائم المتغير اليوم، تواجه عمليات تقنية المعلومات تحديًا غير مسبوق؛ يتمثل في حجم البيانات الهائل وتعقيد بيانات التطبيقات. ولا يكفي التحليل البشري التقليدي وحده للقضاء على التحديات التي تفرضها الطبيعة الديناميكية لبيئات السحابة الأصلية. لمعالجة هذه التحديات، يبشرنا الذكاء الاصطناعي بمعالجة كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي، مما يوفر رؤى مهمة قد يغفل عنها البشر دون قصد.

بفضل معالجة الحوادث المؤتمتة من منصة Instana يمكنك تقليل فترات تعطل التطبيقات إلى ما يقرب من الصفر بفضل الإدارة السريعة للحوادث وحل المشكلات بكفاءة. تؤدي أتمتة معالجة الحوادث إلى إتاحة موارد قيّمة لمطوري عمليات التطوير ومهندسي موثوقية الموقع (SRE) بما يعطي المطورين فرصة للتفرغ لما هو أهم، ويتيح للفِرق أداء ما يلي: