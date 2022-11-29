استكشاف القدرات المتقدمة لـIBM Instana على AWS، وإعادة تعريف مراقبة الأداء لتطبيق السحابة الأصلية. فائدة من السرعة والكفاءة والأتمتة المحسّنة والقدرة على التكيف في الوقت الفعلي، وتمكين بنيتك الأساسية والتطبيق بسلاسة للتنقل في البيئات الديناميكية. متوفر الآن في 92 الدولة، اكتشف لماذا ®Instana هو الخيار المفضل لدى مستخدمي AWS.
رسم خريطة التطبيق المعماري الخاص بك: اطلع على جميع الترابطات التطبيقية التي يتم تعديلها تلقائيًا مع كشف التغيير في الوقت الفعلي باستخدام خرائط التبعية ®Instana، وهو أمر مهم بشكل خاص للبيئات الهجينة أو متعددة السحابة مثل العديد من عملاء AWS.
تحديد النقاط الساخنة في التطبيق العملي المحددة (وعمليات الإصلاح): فهم الأماكن التي يجب بذل الجهد فيها وتهيئة الموارد وتحسينها والتخفيف من مشكلات التطبيق لتحسين مستويات الخدمة.
تجربة ®Power of ™IBM Instana على AWS لإعادة تعريف نهجك في Application Performance Management. باستخدام ®Instana، يمكنك كشف المشكلات بدقة والحصول على رؤية شاملة في تطبيق أفقي الخاص بك, التي تمتد من التعليمات البرمجية إلى Kubernetes حاوية والخدمة المصغرة، وكل ذلك يتم تقديمه من خلال لوحة المعلومات البديهية والتنبيهات الذكية القابلة للتخصيص.
إمكانية الاطلاع على بيانات مراقبة الأداء في الوقت الفعلي، بما في ذلك التتبع الكامل من البداية إلى النهاية بدون أخذ عينات؛ ويساعد ارتباط الأحداث في حل المشكلات الوشيكة قبل أن تتحول إلى حوادث.
يوفر تلقائيًا فهمًا لتبعيات عنصر التطبيق وأين توجد آثارها عبر مجموعة كاملة. الاكتشاف التلقائي المستمر لعنصر الخدمة المصغرة والتطبيقات التطبيقية بحيث تكون بيئة مراقبة AWS الخاصة بك محدثة دائمًا.
بما في ذلك AWS Elastic Beanstalk، وAmazon DynamoDB، وAmazon DynamoDB، وAmazon Elastic Block Storage (EBS)، وAmazon ElastiCache، وAmazon OpenSearch، وAmazon EMR، وAmazon Kinesis، وAmazon Lambda، وAmazon Lambda، وElastic Load Balancing، وAmazon MSK، وAmazon MQ، وAmazon RDS، وAmazon SQS، وAmazon S3، وغيرها.
®يتكامل إنستانا مع أدوات المراقبة الأخرى لتوفير عرض شامل للتطبيق الأداء عبر البنية التحتية الكاملة لتكنولوجيا المعلومات دون الحاجة إلى مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.
®يوفر نظام مراقبة AWS Kinesis من إنستانا إدارة شاملة للأداء وإدارة السلامة.
تُعد مراقبة AWS SQS جزءًا أساسيًا من حل مراقبة خدمات أمازون ويب الشاملة من ®Instana لخدمات أمازون ويب.
تُعد مراقبة AWS RDS جزءًا مهمًا من حل مراقبة أداء التطبيقات (APM) الخاص بـ ®Instana.
تعد المراقبة التلقائية من AWS Beanstalk جزءًا من حل المراقبة الشامل من ®Instana الشامل من خدمة الخدمة الشاملة من إنستانا ومراقبة تطبيق السحابة الأصلية.
تقدم Amazon S3 خدمات Amazon S3 الرائدة في مجال الصناعات قابلية التوسع وتوافر البيانات والأمان والأداء.
تُعد المراقبة التلقائية للأمازون MQ جزءًا من ®Instana الشامل لمراقبة الخدمة المصغرة وتطبيق السحابة الأصلية.
"بمجرد أن يتم تثبيت وكيل ®Instana في مجموعات Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) الخاصة بـ Dealerware, تكتشف تكنولوجيات المعلومات تلقائيًا جميع حجيرات وخدمات ونقطة النهاية والتبعيات بينها. يقوم الوكيل تلقائيًا بالتقاط رسائل الخطأ وفهرستها مقابل كل نقطة نهاية وفهرستها تلقائيًا إلى مستوى الخدمة ومستوى التطبيق".
تكنولوجيا المعلومات من الرائع أن يكون لديك شيء ما لتتمكن من تتبع جذور المشكلة من وجهة نظر البنية التحتية. المعلوماتية التي قدمتها الرؤساء في القضايا التي لم أكن على علم بها. "
كينيث سكيرتشلي
كبير مهندسي عمليات التطوير، برمجيات الموزعين
منذ استخدام ®إنستانا السحابة القائمة على السحابة حاوية حاوية للملاحة الإلكترونية، تمكن فريق التطوير في شركة ديلروير من تقليل زمن الانتقال بنسبة 98% - من 10 دقائق إلى 12 ثانية تقريبًا. يواصل الفريق استخدام ®إنستانا للقيادة نحو هدف زمن الانتقال لأقل من 250 ميلي ثانية.
بناءً على IBM البرمجيات المتاحة كخدمة على IBM Cloud, ستوفر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين IBM و AWS للعملاء إمكانية الوصول إلى IBM البرمجيات التي تعمل على تشغيل السحابة الأصلية على AWS.
نحن متحمسون للإعلان عن أنه يمكنك الآن الاستفادة من ®Instana المقاييس المقاييس مع مُحسِّن الحوسبة من AWS للمساعدة في تحقيق الكفاءة المثلى للتطبيق الذي يعمل على AWS.
تعرّف على كيفية تثبيت ®Instana وتكوينه ومراقبته مع AWS من خلال وثائق المنتج IBM.
IBM Instana Observability يوفر وصولاً سهل الاستخدام على مستوى المؤسسة على نطاق واسع إلى البيانات التي تريدها مع السياق الذي تحتاجه لتوفير إمكانية الوصول السريع إلى البيانات التي تريدها لمنع حدوث المشكلات ومعالجتها.