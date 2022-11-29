"بمجرد أن يتم تثبيت وكيل ®Instana في مجموعات Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) الخاصة بـ Dealerware, تكتشف تكنولوجيات المعلومات تلقائيًا جميع حجيرات وخدمات ونقطة النهاية والتبعيات بينها. يقوم الوكيل تلقائيًا بالتقاط رسائل الخطأ وفهرستها مقابل كل نقطة نهاية وفهرستها تلقائيًا إلى مستوى الخدمة ومستوى التطبيق".

تكنولوجيا المعلومات من الرائع أن يكون لديك شيء ما لتتمكن من تتبع جذور المشكلة من وجهة نظر البنية التحتية. المعلوماتية التي قدمتها الرؤساء في القضايا التي لم أكن على علم بها. "

كينيث سكيرتشلي

كبير مهندسي عمليات التطوير، برمجيات الموزعين