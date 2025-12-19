تتيح لك IBM® IMS High Performance System Generation Tools for z/OS تحديث تعريفات موارد تكوين نظام IMS من دون الحاجة إلى إعادة تشغيل IMS. ويمكنك إنشاء قائمة بإدخالات تحديث الموارد، والتحقق منها، وتثبيتها من دون أي انقطاع في الخدمة، أو تأثير في الأعمال الجارية، ومن دون الحاجة إلى أوامر التغيير في أثناء الاتصال بالإنترنت. ويمكن تثبيت تحديثات الموارد في نظام IMS واحد أو في عدة أنظمة في الوقت نفسه. يضمن ذلك الحفاظ على اتساق تعريفات الموارد مع باقي أعضاء IMSPlex، إضافة إلى تثبيت التحديثات عبر كل أنظمة IMS في الوقت نفسه، بما في ذلك الأنظمة المتوقفة التي ينبغي أن تعكس هذه التغييرات عند إعادة تشغيلها.