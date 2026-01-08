واجهة عميل/خادم لنظام HCD تجمع بين الجوانب المنطقية والمادية لإدارة تكوين أجهزة z/OS.
يُعَد Hardware Configuration Manager (HCM) واجهة عميل/خادم قائمة على Personal Web Server (PWS) للتكامل مع z/OS Hardware Configuration Definition (HCD). يجمع بين الجوانب المنطقية والمادية لإدارة تكوين أجهزة z/OS.
تحديد الاتصالات المنطقية (التي يتم تنفيذها عبر HCD) وإدارة الجوانب المادية للتكوين باستخدام z/OS Hardware Configuration Manager. يتم تنفيذ جميع التحديثات من خلال واجهة مستخدم HCM الرسومية التفاعلية، ويتم تسجيل جميع تغييرات تكوين الإدخال/الإخراج المنطقية في IODF والتحقق الكامل من صحتها واكتمالها بواسطة HCD، ما يمنع التوقفات غير المخطط لها الناتجة عن تعريفات غير صحيحة.
تُتيح الواجهة التفاعلية تحديد تكوين الأجهزة لكلٍ من النظام الفرعي لقنوات المعالج ونظام التشغيل الذي يعمل على المعالج.
تتم كتابة جميع التغييرات في ملف تعريف الإدخال/الإخراج (IODF) ويتم التحقق من دقتها واكتمالها بالكامل بواسطة HCD.
إنشاء تقارير ومخططات حائطية تساعدك على تحليل التكوين والتخطيط له وتنفيذ التغييرات عليه. تخصيص طريقة عرض المخطط لإظهار العناصر محل الاهتمام فقط.