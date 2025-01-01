IBM File Transfer Service
تقليل تكاليف وتعقيدات عمليات تبادل الملفات بين الأعمال
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امرأة تعمل بتركيز أمام شاشة كمبيوتر محمول

احصل على اتصال واحد إلى متعدد لنقل الملفات.

تُعَد خدمة نقل الملفات من IBM حلًا سحابيًا لإدارة نقل الملفات لتمكين التفاعلات بين الأعمال (B2B). وهي تُتيح لك إدارة اتصال واحد آمن وموثوق به للغاية بينك وبين شركائك في الأعمال (B2B). توفِّر خدمة نقل الملفات بديلًا للبرامج المحلية المكلفة مع المساعدة على تقليل التأثير التشغيلي في موظفي التكنولوجيا لديك.
تبسيط عمليات نقل الملفات بين الأعمال

تمكَّن من دمج خوادم نقل الملفات الزائدة، والبرامج، واتصالات الشركاء لتحسين تسليم الملفات باستخدام الخدمة السحابية.
الاستجابة للطلب بسرعة

استخدم البنية التحتية السحابية القابلة للتوسع وخدمات الدعم للاستجابة بسرعة لزيادة الطلب على اتصالات الشركاء والتعاون.
تخفيض التكاليف

يوفِّر نماذج اشتراك SaaS مرنة مع تسعير مرن يعتمد على حجم الملفات وحجم البيانات وعدد الشركاء، ما يساعد على تحسين الأداء بتكلفة منخفضة.
مستند إلى السحابة

أدى ظهور الحوسبة السحابية إلى إحداث ثورة في نقل الملفات، مما سهَّل مزامنة الملفات الكبيرة ومشاركتها عبر أجهزة متعددة.

أبرز المنتجات

IBM Sterling Supply Chain Business Network

احصل على اتصال آمن قائم على السحابة للعملاء والشركاء والموردين.

 IBM Sterling Secure File Transfer

ثِق في منصة نقل الملفات الموحدة على مستوى المؤسسة مع قدرات أمان متقدمة.

 IBM Sterling Control Center Director

من خلال وحدة تحكم واحدة، يجعل IBM® Sterling Control Center Director من السهل والأسرع لك تحديث وتكوين IBM Sterling Connect مركزيًا.

 IBM Sterling Control Center Monitor

قل وداعًا للاستجابة بعد وقوع المشكلات. عالج المشكلات بشكل استباقي وحقق التزامات اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) الخاصة بك بثقة.
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