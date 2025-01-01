IBM File Transfer Service

تُعَد خدمة نقل الملفات من IBM حلًا سحابيًا لإدارة نقل الملفات لتمكين التفاعلات بين الأعمال (B2B). وهي تُتيح لك إدارة اتصال واحد آمن وموثوق به للغاية بينك وبين شركائك في الأعمال (B2B). توفِّر خدمة نقل الملفات بديلًا للبرامج المحلية المكلفة مع المساعدة على تقليل التأثير التشغيلي في موظفي التكنولوجيا لديك.