يُعَد IBM Automation Decision Services (ADS) برنامجًا لأتمتة الأعمال يُتيح نمذجة وإدارة قرارات الأعمال من خلال واجهة سهلة الاستخدام تعتمد على البرمجة ذات الرمز المنخفض. ويتوفر بشكل مستقل أو ضمن IBM Cloud Pak for Business Automation، حيث يكون مدمجًا مسبقًا مع تقنيات الأتمتة الأخرى.
تمكَّن من اتخاذ قرارات الأعمال باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تعتمد على البرمجة ذات الرمز المنخفض.
اتخِذ قرارات تنبؤية من خلال دمج التعلم الآلي الجاهز للاستخدام.
تعاوَن مع الخبراء في مجالك (SMEs) لوضع القواعد عبر مؤسستك.
تمكَّن من محاكاة إصدارات متعددة من القرار نفسه باستخدام تحليلات البيانات الكبيرة.
استخدِم الرؤى لتحسين قوة البيانات، ما يُتيح لك اتخاذ قرارات أكثر استنارة في عمليات أعمالك. اكتشِف المشكلات واتخِذ الإجراءات اللازمة قبل أن تؤثر في العمليات.
نفِّذ عمليات الأعمال بشكل مستمر وفعَّال على نطاق واسع. تمكَّن من أتمتة الموافقات، ومعالجة المطالبات، وتوظيف الموظفين والعملاء، والمساعدة على تقليل تكاليف عدم الامتثال ومنع خسائر الائتمان.
تقديم إثبات موثق لعملية اتخاذ القرار لدعم تدقيق الامتثال. تغيير السياسات مع تطور اللوائح. تعزيز الاتساق بين المناطق الجغرافية والقنوات واللوائح.