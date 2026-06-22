IBM Automation Decision Services

أتمتة ذكية ومنخفضة الرمز للقرارات
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توظيف الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات ذكية ومنخفضة الرمز

يُعَد IBM Automation Decision Services (ADS) برنامجًا لأتمتة الأعمال يُتيح نمذجة وإدارة قرارات الأعمال من خلال واجهة سهلة الاستخدام تعتمد على البرمجة ذات الرمز المنخفض. ويتوفر بشكل مستقل أو ضمن IBM Cloud Pak for Business Automation، حيث يكون مدمجًا مسبقًا مع تقنيات الأتمتة الأخرى.
واجهة مستخدم منخفضة الرمز

تمكَّن من اتخاذ قرارات الأعمال باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تعتمد على البرمجة ذات الرمز المنخفض.
دمج التعلم الآلي

اتخِذ قرارات تنبؤية من خلال دمج التعلم الآلي الجاهز للاستخدام.
التعاون

تعاوَن مع الخبراء في مجالك (SMEs) لوضع القواعد عبر مؤسستك.
سيناريوهات المحاكاة

تمكَّن من محاكاة إصدارات متعددة من القرار نفسه باستخدام تحليلات البيانات الكبيرة.

تعرَّف على كيفية الاستخدام

عرض ميزة الموافقة على القروض في IBM Automation Decision Services
الموافقة على الائتمان والقروض

الموافقة السريعة على القروض مع درجة عالية من الثقة في أن المتقدم لن يتخلف عن السداد، مع إدارة المتطلبات التنظيمية وضمان العدالة والتناسق وقابلية التدقيق.
عرض ميزة الترويج في IBM Automation Decision Services
العروض الترويجية المخصصة

تقديم العروض الترويجية التي من المحتمل أن يتم قبولها بناءً على كل ما تعرفه عن عميل معين وتاريخ المؤسسة.
عرض ميزة الكشف عن الغش في IBM Automation Decision Services
الكشف عن الغش

تطبيق التعلم الآلي على بيانات المعاملات للعثور على أنماط الاحتيال والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة قبل أن تؤثر في الربحية.
عرض منتج معالجة الطلبات في IBM Automation Decision Services
معالجة المطالبات

تحسين تجربة العملاء من خلال معالجة المطالبات بسرعة، مع إدارة المخاطر، والحفاظ على انخفاض تكاليف التشغيل وإدارة الامتثال للوائح الحكومية.
عرض ميزة الموافقة على القروض في IBM Automation Decision Services
الموافقة على الائتمان والقروض

الموافقة السريعة على القروض مع درجة عالية من الثقة في أن المتقدم لن يتخلف عن السداد، مع إدارة المتطلبات التنظيمية وضمان العدالة والتناسق وقابلية التدقيق.
عرض ميزة الترويج في IBM Automation Decision Services
العروض الترويجية المخصصة

تقديم العروض الترويجية التي من المحتمل أن يتم قبولها بناءً على كل ما تعرفه عن عميل معين وتاريخ المؤسسة.
عرض ميزة الكشف عن الغش في IBM Automation Decision Services
الكشف عن الغش

تطبيق التعلم الآلي على بيانات المعاملات للعثور على أنماط الاحتيال والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة قبل أن تؤثر في الربحية.
عرض منتج معالجة الطلبات في IBM Automation Decision Services
معالجة المطالبات

تحسين تجربة العملاء من خلال معالجة المطالبات بسرعة، مع إدارة المخاطر، والحفاظ على انخفاض تكاليف التشغيل وإدارة الامتثال للوائح الحكومية.
إحداث تأثير مباشر في عملك
تحسين الفعالية

استخدِم الرؤى لتحسين قوة البيانات، ما يُتيح لك اتخاذ قرارات أكثر استنارة في عمليات أعمالك. اكتشِف المشكلات واتخِذ الإجراءات اللازمة قبل أن تؤثر في العمليات.

 
زيادة الكفاءة

نفِّذ عمليات الأعمال بشكل مستمر وفعَّال على نطاق واسع. تمكَّن من أتمتة الموافقات، ومعالجة المطالبات، وتوظيف الموظفين والعملاء، والمساعدة على تقليل تكاليف عدم الامتثال ومنع خسائر الائتمان.
إدارة الامتثال

تقديم إثبات موثق لعملية اتخاذ القرار لدعم تدقيق الامتثال. تغيير السياسات مع تطور اللوائح. تعزيز الاتساق بين المناطق الجغرافية والقنوات واللوائح.
اتخِذ الخطوة التالية

شاهد كيف تسهم الأتمتة الغنية بالميزات في تسريع عملك.

  1. شاهد البرنامج أثناء العمل (3:48)
  2. استكشف العرض التوضيحي التفاعلي