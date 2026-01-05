أداة متوفرة في IBM watsonx.ai وIBM Knowledge Catalog
أداة تحسين البيانات متوفرة مع IBM watsonx.ai™ استوديو الذكاء الاصطناعي وIBM Knowledge Catalog. يوفر وقت إعداد البيانات من خلال تحويل كميات كبيرة من البيانات الخام بسرعة إلى معلومات استهلاكية عالية الجودة وجاهزة للتحليلات.
اكتشف بياناتك وقم بتنظيفها وتحويلها بشكل تفاعلي باستخدام أكثر من 100 عملية مدمجة. ولا توجد مهارات برمجة مطلوبة.
افهم جودة بياناتك وتوزيعها من خلال استخدام العشرات من المخططات والرسوم البيانية والإحصائيات المضمنة. واكتشف اكتشاف أنواع البيانات وتصنيفات الأعمال تلقائياً.
الوصول واستكشاف البيانات المخزنة في طيف واسع من مصادر البيانات داخل مجموعة أو في السحابة.
تطبيق السياسات التي وضعها متخصصو حوكمة البيانات تلقائيًا.
قم بتدريب وضبط ونشر والتحقق من صلاحية قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج الأساس والتعلم الآلي بسهولة.
قم بإنشاء الذكاء الاصطناعي الموثوق به وتوسيع نطاقه عبر أي سحابة، الكل في بيئة واحدة متكاملة.
قم بتنشيط البيانات الجاهزة للأعمال للذكاء الاصطناعي والتحليلات باستخدام الفهرسة الذكية.
باستخدام وظائف متقدمة لتصنيف البيانات وإخفائها، تدعم قواعد حماية البيانات التعامل الآمن معها من خلال تتبُّع دورة حياة البيانات ومسارات التدقيق الشاملة.
جرّب أداة تنقية البيانات في watsonx.ai وكتالوج IBM Knowledge Catalog.