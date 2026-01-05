أداة تحسين البيانات متوفرة مع IBM watsonx.ai™ استوديو الذكاء الاصطناعي وIBM Knowledge Catalog. يوفر وقت إعداد البيانات من خلال تحويل كميات كبيرة من البيانات الخام بسرعة إلى معلومات استهلاكية عالية الجودة وجاهزة للتحليلات.