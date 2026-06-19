IBM® Cyber Fraud

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هل يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف الاحتيال في أجزاء من الثانية؟ يستعرض كلٌّ من Martin Keen وJeff Crume كيف تجمع مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي بين التعلم الآلي التنبؤي والنماذج اللغوية الكبيرة المشفِّرة لتحويل اكتشاف الاحتيال. اكتشِف كيف تدعم البيانات المنظمة وغير المنظمة اتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت الفعلي.