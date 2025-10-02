IBM Safer Payments

حماية جميع المدفوعات غير النقدية من الاحتيال

 

صاحب متجر سعيد يتلقى دفعة ببطاقة ائتمان بدون تلامس من أحد العملاء

التغلب على المحتالين باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

يساعدك IBM® Safer Payments على إنشاء نماذج قرارات مخصصة وسهلة الاستخدام، لتتمكن من التكيف مع التهديدات الجديدة بسرعة واكتشاف أنماط الاحتيال بدقة وسرعة أكبر، وكل ذلك دون الاعتماد على مزوِّد خدمات أو علماء بيانات. 
    تحقيق نتائج عالية الأداء

    أبلغ العملاء عن قدرة كشف عالية مع معدلات منخفضة جدًا من الإيجابيات الزائفة بعد نشر حلولنا.
    إضفاء المرونة على إدارة الاحتيال

    بناء نماذج التعلم الآلي واختبارها والتحقق من صحتها ونشرها في أيام بدلًا من أشهر، دون الاعتماد على مزوِّدين.
    مثبت الفاعلية في بيئات الإنتاج

    مراقبة آلاف المدفوعات في الثانية الواحدة. يوفر الحل على مستوى المؤسسات توافرًا بنسبة 99.999% وإنتاجية عالية.
    علم البيانات مفتوح المصدر

    باستخدام منصة مفتوحة، يمكنك استيراد نماذج الكشف وعناصر النماذج وحقوق الملكية الفكرية، مع الاستفادة من واجهة غنية لبناء نماذج جديدة.
    الميزة نهج الجيل التالي

    يمكِّنك من استخدام أي تقنية علم بيانات أو تعلُّم آلي أو ذكاء اصطناعي -من أي مزوّد أو مصدر مفتوح- للتغلب على المحتالين.

         حل شامل لجميع القنوات

    يشمل وظائف محددة لحماية البطاقات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات في الوقت الفعلي. يحلِّل سلوك المستخدم وتدفقات الدفع عبر جميع القنوات لتقليل الإيجابيات الزائفة وخفض خسائر الاحتيال.

         قابل للتكوين بحرية

    كل شيء في IBM Safer Payments قابل للتكوين بسهولة. التكيف الكامل مع نموذج بيانات العملاء. يمكن تكوين موجزات البيانات الجديدة في دقائق.

         أحضِر نموذجك الخاص

    بناء الشبكات العصبية والغابات العشوائية وأشجار القرار ونماذج الانحدار باستخدام الأدوات التي تفضلها. دمج نماذج من أنواع مختلفة في مجموعات متكاملة للاستفادة من أفضل ما تقدمه كل تقنية نمذجة.

         قاعدة بيانات NoSQL في الذاكرة

    تقنية قاعدة بيانات مخصصة ذات وصول مزدوج توفِّر أداءً يصل إلى عدة آلاف من المعاملات في الثانية، وتعمل على أجهزة عادية وأي بيئة سحابية.

    كيفية الاستخدام

    مخطط رسومي يوضِّح ملف المدفوعات لكلٍّ من المرسل والمستلم.
    الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة

    يستخدم IBM Safer Payments بيانات من جلسات مصرفية فعلية عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة. ميزة تحديد هوية الأجهزة المدمجة، مع تتبُّع سلوك الجهاز وقاعدة بيانات سمعة الأجهزة والتعرُّف على المعايير البيومترية، تعزِّز أمان هذه القناة.
      مخطط رسومي لتقنيات علم البيانات.
      مصنع النماذج

      مصنع النماذج
      مخطط رسومي لميزة Device ID.
      الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة

      الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة
      مخطط رسومي للبرنامج المفتوح
      استخدام علم البيانات مفتوح المصدر

      يُعَد IBM Safer Payments المنصة الأكثر انفتاحًا في مجال علم البيانات لمكافحة الاحتيال في المدفوعات والمتوفرة حاليًا في السوق. يُتيح تصدير واستيراد النماذج بصيغة PMML القابلة للنقل، واستيعاب النماذج أو استخراج الميزات ككود Python.
      مخطط رسومي لتسلسل هرمي متعدد المستأجرين.
      تعدُّد الاستئجار وتعدُّد القنوات

      يوفر IBM Safer Payments تعدُّد المستأجرين الهرمي. يُدير مئات المستأجرين بفاعلية، مع تخصيص كل منهم حسب الحاجة. تُتيح خاصية الوراثة الحفاظ على النماذج والإعدادات المركزية.
        دراسات حالة

        FIS

        تكافح FIS الجريمة المالية والاحتيال من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وسير العمل الذكي.

        Bank of New Zealand

        اكتشِف كيف قدَّم البنك حماية ضد الاحتيال عبر جميع القنوات، ما أسهم في تجربة دفع أكثر أمانًا وسلاسة.

        اقتباسات العملاء

        في مواجهة هذا التحدي [P2P]، ومع الحاجة الملحة لاتخاذ قرارات فورية وزيادة المرونة لفريقنا، وجدنا أن IBM Safer Payments قد فاق توقعاتنا.
        Norman Marraccini المدير العام التنفيذي لخطوط الأعمال، المدفوعات الرقمية في قطاع البيع بالتجزئة ACH وReal Time Payments FIS
        الفوائد الثلاثة الرئيسية التي نراها عند استخدام IBM Safer Payments: انخفاض معدل الإيجابيات الزائفة بنسبة 20%، والقدرة على تعديل القواعد بسرعة تصل إلى 90% أسرع مقارنةً بالمنصات التقليدية، وإمكانية إدارة جميع قنوات الدفع في نظام واحد.
        Dave Hemingway المدير التنفيذي للمجموعة إدارة المنتج والتسويق بشركة Indue
        مع IBM Safer Payments، نعمل على تقليل الاحتيال بالبطاقات في فرنسا بأكثر من 115 مليون دولار سنويًا.
        Rodolphe Meyer المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) STET

        اتخِذ الخطوة التالية

        تحسين برنامج إدارة المخاطر والامتثال لديك من خلال تحديد موعد استشارة مع أحد خبرائنا.
