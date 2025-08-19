يُعَد IBM® Common Services Library for z/OS منتجًا مجانيًا يحتوي على مكونات متنوعة ووظائف بنية تحتية مشتركة، مطلوبة من قِبل مجموعة محددة من IBM IMS Tools ومستخدمة بينها. تتيح Common Services Library مشاركة هذه الوظائف بين المنتجات، بدلاً من تضمينها بشكل منفصل في كل منتج.