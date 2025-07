يُعَد IBM® COBOL for AIX بيئة تطوير مخصصة لبناء تطبيقات COBOL الحيوية للأعمال على أنظمة Power. يتضمن محوِّل COBOL البرمجي، ومكتبة وقت التشغيل لاستخدامها في تطوير التطبيقات، ومصحح أخطاء يُتيح لك تصحيح البرنامج بصريًا من محطة العمل الخاصة بك. يتطلب نشر التطبيقات المبنية باستخدام COBOL for AIX في بيئة الإنتاج وجود الإصدار 5.1 من بيئة التشغيل IBM® COBOL Runtime Environment for AIX.

تعرَّف على الميزات الجديدة في الإصدار 5.1 من IBM COBOL Runtime Environment for AIX.