Standard (للبيانات النشطة): تُستخدم للبيانات النشطة التي يتكرر الوصول إليها عدة مرات في الشهر. ستكون بياناتك متاحة على الفور عند الحاجة. تتضمن حالات الاستخدام الشهيرة تدفق محتوى الأجهزة المحمولة والويب وعمليات التطوير والتحليلات والتعاون ومستودعات المحتوى النشط. لا توجد رسوم للاسترداد، ولا يوجد حد أدنى لحجم الكائنات، ولا يوجد حد أدنى للمدة.

Vault (للبيانات الأقل نشاطًا): تُستخدم للبيانات الأقل نشاطًا التي يُجرى الوصول إليها مرة واحدة في الشهر أو أقل. ستكون البيانات متاحة على الفور عند الحاجة. تُطبق رسوم استرداد منخفضة على قراءة البيانات. تتضمن حالات الاستخدام الشهيرة النسخ الاحتياطي وتخزين الأصول الرقمية. تتضمن باقة Vault حدًا لحجم الكائنات ومدة التخزين، حيث يبلغ الحد الأدنى لحجم الكائنات القابلة للفوترة 128 كيلوبايت، والحد الأدنى لمدة التخزين 30 يومًا.

Cold vault (للبيانات غير النشطة): تُستخدم للبيانات التي يُجرى الوصول إليها بضع مرات في السنة فقط. تُطبق رسوم استرداد أكثر على قراءة البيانات. تتضمن حالات الاستخدام الشهيرة النسخ الاحتياطي طويل المدى أو تخزين مجموعات البيانات الكبيرة أو محتوى الوسائط القديمة. تتضمن باقة Cold vault حدًا لحجم الكائنات ومدة التخزين، حيث يبلغ الحد الأدنى لحجم الكائنات القابلة للفوترة 256 كيلوبايت والحد الأدنى لمدة التخزين 90 يومًا. بالنسبة إلى الكائنات الأصغر من الحد الأدنى للحجم، سيُفرض عليها رسوم الحد الأدنى لحجم الكائنات القابلة للفوترة.