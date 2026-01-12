حزم النطاق الترددي من IBM Cloud

ساعد في القضاء على الاختناقات وتلبية احتياجات أعمالك

اختر حزمة النطاق الترددي المناسبة لك

يشير "عرض النطاق الترددي" إلى نقل البيانات العامة لحركة مرور الشبكة الواردة والخارجة، سواء إلى ومن مراكز IBM Cloud Data Centers حول العالم. وتتيح خيارات النطاق الترددي الأعلى، عند دمجها مع اتصال بسرعة 10 جيجابت في الثانية، إنتاجية أكبر لأحمال التشغيل كثيفة المعاملات، مع التخلص من الاختناقات والمساعدة في تلبية احتياجات عملك.
شبكة خاصة عالمية

في شبكة IBM الخاصة العالمية، يكون عرض النطاق الترددي الوارد والخارج غير محدود ولا يتم شحنه.
نقل البيانات الواردة

يكون النطاق الترددي الوارد غير محدود ولا يتم تحصيل رسوم عليه.
نقل البيانات الصادرة

يتم احتساب رسوم النطاق الترددي الصادر العام على أساس متدرج، مع تخصيص محدد لكل شهر.

™IBM Garage

استكشف IBM Garage

نجح IBM Garage في دمج الأساليب والممارسات والخبرة البشرية للوصول إلى قيمة الأعمال وتتبُّعها وتحقيقها في كل مرحلة من مراحل التغيير المنشود في المؤسسة، مما يجعل الأفكار تتحول سريعًا إلى نتائج ذات مغزى وسهلة القياس.
التقِ بخبير IBM Garage

حدد موعدًا لمناقشة مجانية لفهم كيف يمكن لـ IBM Garage تسريع التحول الرقمي لعملك.

