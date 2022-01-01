IBM Sterling B2B Integration Suite
برنامج موثوق يعتمد على السحابة الهجينة متعددة المؤسسات يعزز قوة التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) للمساعدة في تبسيط معاملات الأعمال بين الشركات (B2B) ورقمنتها بشكل كامل
موجز الحل
أربعة عناصر برمجية للسحابة الهجينة تعمل على تبسيط تفاعلات المهام الحساسة للتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) مع العملاء والموردين والموزعين والشركاء التجاريين الآخرين. 

تبسيط التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)

تُعد مجموعة IBM Sterling B2B Integration Suite® جزءًا رئيسيًا من مجموعة حلول®IBM Sterling Data Exchange®. وهي تحتوي على أربعة عناصر برمجيات سحابة هجينة تعمل على تبسيط تفاعلات التبادل الإلكتروني للبيانات ذات المهام حساسة مع العملاء والموردين والموزعين والشركاء التجاريين الآخرين. 

الرؤى القائمة على البيانات

59% ارتفاع رضا العملاء

تقليل الانقطاعات غير المخطط لها.1

 55% تسريع علمية ضم الشركاء الجدد

تسريع عملية ضم الشركاء الجدد.1

 49% ارتفاع رضا العملاء

تحسين تجارب العملاء.1

 48% تسليم المستندات بشكل أسرع 

حوالي ضعف السرعة.1

شاهد ندوة الإنترنت الأخيرة حول التكامل بين الشركات وبعضها (B2B) مع الذكاء الاصطناعي عند الطلب  

 
شاهد الآن

مجموعة تبادل البيانات

IBM Sterling B2B Integrator ®

ادمج جميع العمليات بين الشركات وبعضها (B2B) وعمليات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) المعقدة عبر المجتمعات الشريكة في بوابة واحدة.

 استكشف B2B Integrator IBM Sterling Transformation Extender 

ادمج معاملات العملاء والموردين وشركاء الأعمال في جميع أقسام المؤسسة.

 استكشف Transformation Extender IBM Sterling Control Center Monitor

مراقبة البيانات برؤية وحوكمة موثوقة في بيئة نقل الملفات المُدارة بين الشركات (B2B) وبيئة نقل الملفات المُدارة.

 استكشاف شاشة مركز التحكم IBM Sterling File Gateway

ادمج جميع عمليات نقل الملفات المستندة إلى الإنترنت على بوابة الحافة قابلة للتوسع وآمنة ودائمة التشغيل.

 استكشف File Gateway

المزايا الرئيسية

التكامل المبسط

تأهيل الشركاء وإدارتهم بشكل مبسط وآلي
تحويل البيانات

تحويل البيانات من أي نوع إلى أي نوع والتحقق منها عبر تنسيقات ومعايير مختلفة
تحليلات الرؤية

لوحة زجاجية واحدة لمراقبة معايير الامتثال ومعالجتها والوفاء بها
النشر الهجين

نماذج نشر مرنة في السحابة أو محليًا

الخطوات التالية

اقرأ دراسة عائد الاستثمار ROI التي أجرتها IDC أو تحدث إلى خبير من IBM لاكتشاف كيف يمكن لـ IBM Sterling B2B Integration Suite تبسيط وأتمتة ورقمنة معاملاتك بالكامل.

 اقرأ دراسة عائد الاستثمار التي أجرتها IDC

1 IDC Business Value Snapshot (الرابط متوفر خارج موقع ibm.com) لدراسة IBM Sterling Data Exchange؛ من إعداد Simon Ellis، Mathew Marden، الناشر، سبتمبر 2023