تُعد مجموعة IBM Sterling B2B Integration Suite® جزءًا رئيسيًا من مجموعة حلول®IBM Sterling Data Exchange®. وهي تحتوي على أربعة عناصر برمجيات سحابة هجينة تعمل على تبسيط تفاعلات التبادل الإلكتروني للبيانات ذات المهام حساسة مع العملاء والموردين والموزعين والشركاء التجاريين الآخرين.