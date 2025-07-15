يدعم الإصدار Standard من IBM Sterling® B2B Integration SaaS المتطلبات الصناعية والتنظيمية والعالمية المعقدة. إنه يتيح تحويل المستندات بشكل آمن وتلقائي عبر أي تنسيق أو بروتوكول، ويتكامل مع عدد غير محدود من شركاء التداول، ويتوسع بسهولة من العشرات إلى آلاف الاتصالات.