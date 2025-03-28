يمكن أن يكون التوسع الدولي أداة قوية لزيادة الإيرادات وزيادة الحصة السوقية—ولكنه يجلب معه أيضاً تحديات. غالبًا ما يعني العمل في مناطق جغرافية جديدة ضم أعداد كبيرة من الشركاء التجاريين الإضافيين، ولكل منهم متطلباته المحلية الخاصة.

كان هذا هو الوضع الذي يواجه شركة Master Lock (TMLC)، أكبر مُصنِّع ومسوِّق عالمي للأقفال والخزائن الشخصية. ومن خلال تسخير كل من النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، أطلقت الشركة عمليات دولية في أسواق جديدة في جميع أنحاء آسيا وأمريكا الوسطى وأوروبا.

تبدأ Connie Rekau، مديرة التبادل الإلكتروني للبيانات لدى شركة Master Lock: "من منظور سلسلة التوريد، يخلق النمو الدولي الكثير من الفرص الإضافية. إن إدارة المتطلبات المحلية في مجالات مثل الضرائب وضوابط الفواتير أمر حيوي لدعم الأعمال."

تعتمد أعمال التجزئة في TMLC على التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) للتواصل الفعال مع قاعدتها العالمية من الشركاء التجاريين. مثل العديد من الشركات الرائدة، اعتمدت الشركة لسنوات عديدة على IBM Sterling Gentran لتأهيل وإدارة عمليات تكامل التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بها. ومع ذلك، مع وجود ما معدله 40 شريكا تجاريًا جديدًا يتم إلحاقه كل عام—وما ينتج عن ذلك من زيادة تدريجية في التعقيد—كان فريق التبادل الإلكتروني للبيانات الذي يتسم بقلة عدده في TMLC يقترب من حدوده القصوى.

توضح Rekau: "كنا نعلم أننا سنحتاج قريبًا إلى إضافة ما لا يقل عن ثلاثة موظفين بدوام كامل [FTEs] إلى فريق التبادل الإلكتروني للبيانات فقط للحفاظ على رؤوسنا فوق الماء". "بدلًا من ذلك، إذا تمكنا من الاستعانة بمصادر خارجية للجوانب الأكثر استهلاكًا للوقت في التبادل الإلكتروني للبيانات، فسنكون قادرين على إدارة النمو مع توفير الوقت لأنشطة التطوير ذات القيمة الأعلى. لقد بحثنا عن شريك لمساعدتنا في تبني نهج أكثر بساطة وكفاءة."