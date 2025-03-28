كلما زاد عدد البلدان التي تعمل فيها شركتك، زادت متطلبات الشريك التجاري التي يتعين عليك تلبيتها. يعد تبادل المستندات إلكترونيًا (EDI) أمرًا حيويًا لتلبية هذه المتطلبات على نطاق واسع—ولكن إدارة EDI داخليًا يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف. ولحل هذا التحدي، قامت شركة Master Lock بترحيل عمليات التبادل الإلكتروني للبيانات إلى IBM® Sterling وهي منصة للبرمجيات كخدمة (SaaS) للتكامل بين الشركات.
بالنسبة لشركة Master Lock، فإن النمو العالمي سريع الخطى يعني انضمام المزيد من الشركاء والتعامل معهم كل عام. كيف يمكن للشركة تمكين فريق EDI الذي يتسم بقلة عدده من إدارة المتطلبات المتزايدة؟
قامت شركة Master Lock بترحيل عمليات تكامل شركائها التجاريين إلى منصة البرمجيات كخدمة (SaaS) للتكامل بين الشركات IBM Sterling—وهي حل غني بالخصائص الأمنية قائم على البيئة السحابية يقلل من العمل اليدوي لفريق التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI).
يمكن أن يكون التوسع الدولي أداة قوية لزيادة الإيرادات وزيادة الحصة السوقية—ولكنه يجلب معه أيضاً تحديات. غالبًا ما يعني العمل في مناطق جغرافية جديدة ضم أعداد كبيرة من الشركاء التجاريين الإضافيين، ولكل منهم متطلباته المحلية الخاصة.
كان هذا هو الوضع الذي يواجه شركة Master Lock (TMLC)، أكبر مُصنِّع ومسوِّق عالمي للأقفال والخزائن الشخصية. ومن خلال تسخير كل من النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، أطلقت الشركة عمليات دولية في أسواق جديدة في جميع أنحاء آسيا وأمريكا الوسطى وأوروبا.
تبدأ Connie Rekau، مديرة التبادل الإلكتروني للبيانات لدى شركة Master Lock: "من منظور سلسلة التوريد، يخلق النمو الدولي الكثير من الفرص الإضافية. إن إدارة المتطلبات المحلية في مجالات مثل الضرائب وضوابط الفواتير أمر حيوي لدعم الأعمال."
تعتمد أعمال التجزئة في TMLC على التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) للتواصل الفعال مع قاعدتها العالمية من الشركاء التجاريين. مثل العديد من الشركات الرائدة، اعتمدت الشركة لسنوات عديدة على IBM Sterling Gentran لتأهيل وإدارة عمليات تكامل التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بها. ومع ذلك، مع وجود ما معدله 40 شريكا تجاريًا جديدًا يتم إلحاقه كل عام—وما ينتج عن ذلك من زيادة تدريجية في التعقيد—كان فريق التبادل الإلكتروني للبيانات الذي يتسم بقلة عدده في TMLC يقترب من حدوده القصوى.
توضح Rekau: "كنا نعلم أننا سنحتاج قريبًا إلى إضافة ما لا يقل عن ثلاثة موظفين بدوام كامل [FTEs] إلى فريق التبادل الإلكتروني للبيانات فقط للحفاظ على رؤوسنا فوق الماء". "بدلًا من ذلك، إذا تمكنا من الاستعانة بمصادر خارجية للجوانب الأكثر استهلاكًا للوقت في التبادل الإلكتروني للبيانات، فسنكون قادرين على إدارة النمو مع توفير الوقت لأنشطة التطوير ذات القيمة الأعلى. لقد بحثنا عن شريك لمساعدتنا في تبني نهج أكثر بساطة وكفاءة."
استنادًا إلى تجاربها الإيجابية مع منصة IBM Sterling Gentran، قررت TMLC ترحيل منصة التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بها إلى منصة البرمجيات كخدمة (SaaS) للتكامل بين الشركات IBM Sterling—وهي حل غني بالخصائص الأمنية قائم على البيئة السحابية لتكامل الشركاء التجاريين.
"واحدة من أكبر فوائد ترحيل التبادل الإلكتروني للبيانات لدينا إلى منصة البرمجيات كخدمة (SaaS) للتكامل بين الشركات IBM Sterling هي حقيقة أننا لم نعد مضطرين إلى تخصيص موارد بدوام كامل لأنشطة مثل رسم خرائط التبادل الإلكتروني للبيانات،" تُعلق Rekau. "عندما نحتاج إلى إلحاق شريك تجاري جديد، فإننا ببساطة نقدم متطلباتنا إلى IBM ويتم إنجاز غالبية العمل من أجلنا: نحتاج فقط إلى التحقق من أن التكامل يعمل بالطريقة المتوقعة."
يتم إثراء منصة البرمجيات كخدمة (SaaS) للتكامل بين الشركات IBM Sterling بـ IBM Sterling Business Transaction Intelligence، الذي يوفر قدرات التحليلات المعرفية لمساعدة الشركات على اكتساب معارف أعمق لعمليات التبادل الإلكتروني للبيانات باستخدام التقارير المرئية والاستفسارات المكتوبة بلغة طبيعية.
"إذا فشلت إحدى معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بنا لأي سبب من الأسباب، ترسل لنا منصة البرمجيات كخدمة (SaaS) للتكامل بين الشركات IBM Sterling تنبيهًا، وهو أمر قيّم على المستوى التكتيكي لأنه يساعدنا في البدء في تحديد السبب الأساسي على الفور،" كما يوضح Rekau. "مع IBM Sterling Business Transaction Intelligence، يمكننا التعمق في بيانات التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بنا لتحديد الأنماط التي لم تكن واضحة لولا ذلك. بالإضافة إلى بناء بطاقة قياس الأداء لتتبع أدائنا مقابل اتفاقيات مستوى الخدمة الداخلية [SLAs] مع الشركة، قمنا بإعداد تقارير تسلط الضوء على الشركاء التجاريين الذين لديهم معدلات خطأ أعلى من المتوسط".
وتضيف: "إذا أرسلنا إقرارات طلب غير صحيحة إلى أحد العملاء، فإننا نتعرض لخطر العقوبات المالية. ولأن IBM Sterling Business Transaction Intelligence سهل الاستخدام، يمكن لفريق الامتثال للعملاء لدينا الآن رؤية حالة الطلبات والشحنات والمدفوعات في الوقت الفعلي دون أي مساعدة من فريق EDI—مما يساعدنا على الاعتراض بنجاح على عمليات رد المبالغ المدفوعة لمشاكل البيانات التي لم تكن خطأنا."
نظرًا لتوسيع عملياتها إلى بلدان حول العالم، يجب أن تظل TMLC على اطلاع على مجموعة واسعة من المتطلبات المحلية للفوترة الإلكترونية. تتضمن خطة Premium لمنصة البرمجيات كخدمة (SaaS) للتكامل بين الشركات IBM Sterling نظام IBM Sterling E-Invoicing، وهي منصة تمكّن الشركات من تبادل هذه المستندات بطريقة مؤتمتة ومتوافقة وقابلة للتدقيق بالكامل.
"كانت شركة Master Lock من أوائل المتبنين لمنصة IBM Sterling E-Invoicing،" تُعلق Rekau. ”تقوم IBM بتكييف المنصة باستمرار مع تغير القوانين ومعايير التكامل—مما يقلل بشكل كبير من تعقيد عملياتنا الدولية.“
اليوم، تتم معالجة 95 بالمائة من جميع طلبات التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة ب TMLC عبر منصة البرمجيات كخدمة (SaaS) للتكامل بين الشركات IBM Sterling دون تدخل يدوي من فريق التبادل الإلكتروني للبيانات.
تضيف Rekau: "كان انتقالنا من IBM Sterling Gentran إلى منصة البرمجيات كخدمة (SaaS) للتكامل بين الشركات IBM Sterling عملية سلسة ومباشرة، وقام فريق IBM بعمل رائع—خاصة عندما يتعلق الأمر بالنقل إلى شركائنا التجاريين الأوروبيين". ”نحن نعلم دائمًا أنه يمكننا الاعتماد على شركة IBM في تلبية أي طلب عندما نحتاج إلى مساعدتهم، ونحن نقدر حقًا سرعة استجابتهم في تقديم الدعم.“
من خلال التشغيل الآلي لعمليات التبادل الإلكتروني للبيانات ذات المهام الحساسة باستخدام منصة البرمجيات كخدمة (SaaS) للتكامل بين الشركات IBM Sterling، يمكن لشركة TMLC مواصلة نموها السريع والتركيز على تطوير الوظائف لدعم الأعمال.
"من خلال اعتماد نموذج الخدمات المدارة، نقدّر أننا تجنبنا الحاجة إلى توظيف ثلاثة موظفين إضافيين بدوام كامل، وهو توفير كبير في التكاليف،" تقول Rekau. "نعتقد أنه يمكننا استيعاب نمو الشركاء التجاريين المستمر بشكل مريح للأشهر الـ 12 المقبلة على الأقل بنفس عدد الموظفين."
وتضيف: «عندما يحين الوقت لإضافة موظفين جدد، سيكون تدريبهم أسرع وأسهل بشكل ملحوظ. لقد انضمت إلينا مؤخرًا موظفة جديدة إلى الفريق، وفي أقل من أسبوعين كانت على دراية تامة بمنصة البرمجيات كخدمة (SaaS) للتكامل بين الشركات IBM Sterling.“
من خلال IBM Sterling Business Transaction Intelligence الذي يدعم مستخدمي التبادل الإلكتروني للبيانات غير التقنيين عبر المؤسسة، تستطيع TMLC تتبع معاملاتها بشكل أسرع من أي وقت مضى.
توضح Rekau: "يتيح IBM Sterling Business Transaction Intelligence لمستخدمي الأعمال لدينا تتبع الطلب بسهولة من البداية إلى النقد". "في الماضي، إذا اتصل أحد عملائنا للسؤال عن حالة أمر الشراء، كان يتعين على موظفي إدارة الطلبات لدينا قضاء فترات طويلة من الوقت في تجميع المعلومات التي يحتاجونها من مستندات التبادل الإلكتروني للبيانات الفنية. واليوم، يستخدم فريقنا IBM Sterling Business Transaction Intelligence للتغلب على هذا التعقيد. ونتيجة لذلك، يمكنهم العثور على إجابة لأسئلة العملاء في دقائق، ونقل أي معلومات ضرورية إلى فريق المبيعات أو الامتثال لدينا في حالة حدوث مشكلة".
وتضيف: "هذه الأنواع من معارف الأعمال هي أيضًا قيّمة للغاية لفريق الحسابات المدينة لدينا. إذا أقر العميل بإحدى فواتيرنا ولكنه لم يدفعها، فغالباً ما يكون ذلك بسبب حاجته إلى معلومات إضافية عن الطلب. في الماضي، اعتمد موظفو الحسابات المدينة لدينا على فريق التبادل الإلكتروني للبيانات لاسترداد هذه البيانات، ولكن بفضل IBM Sterling Business Transaction Intelligence يمكنهم الآن سحب المعلومات بأنفسهم—مما يبسط العملية".
ومن خلال الخدمات المُدارة لدعم متطلبات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) سريعة التغيير، تقوم شركة TMLC بالفعل بطرح الدعم لنماذج الأعمال الجديدة بسرعة. عندما استحوذت شركة TMLC على شركة كبرى لتصنيع الخزنات تُدعى SentrySafe، كان عليها أن تجلب خرائط شركاء الشركة التجاريين البالغ عددهم 200 شريك تجاري بسرعة، ودعم طلبات الشحن السريع لأول مرة.
تتذكر Rekau قائلة: ”لو كنا قد نفذنا عملية ترحيل SentrySafe EDI بمفردنا، فإننا نقدّر أن الأمر كان سيستغرق 12 شهرًا على الأقل لإكمال العملية". "من خلال إشراك IBM ، أكملنا أعمال رسم الخرائط في غضون 6 أشهر فقط—أسرع بنسبة 50 بالمائة."
في فعاليات البيع بالتجزئة الرئيسية مثل الجمعة البيضاء، تساعد موثوقية منصة البرمجيات كخدمة (SaaS) للتكامل بين الشركات IBM Sterling شركة TMLC على الاستفادة من كل فرصة.
وتختتم Rekau حديثها قائلة: "نشهد ارتفاعات في حركة التبادل الإلكتروني للبيانات بنسبة 250 في المائة تقريبًا في بعض النقاط في عام البيع بالتجزئة، ويحتاج العديد من هؤلاء العملاء إلى شحن طلباتهم في غضون 48 ساعة فقط". "يمكن أن يؤدي تعطل التبادل الإلكتروني للبيانات غير المخطط له إلى نجاح أو فشل العام. أقوم بالإبلاغ عن مدى توافر منصة البرمجيات كخدمة (SaaS) للتكامل بين الشركات IBM Sterling كل شهر إلى فريقنا التنفيذي، ولم يكن أبدًا أقل من 100 بالمائة. ومع استمرار نمو أعمالنا، نحن واثقون من أن لدينا منصة التبادل الإلكتروني للبيانات التي نحتاجها للمشاركة بفعالية مع المزيد من الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم".
تُعرف شركة Master Lock (الرابط موجود خارج ibm.com) في جميع أنحاء العالم كاسم أصيل وراسخ في مجال الأقفال ومنتجات الأمن. منذ تأسيسها في عام 1921، دأبت الشركة على وضع معايير جديدة لتصميم الأقفال وتطبيقها وأدائها. يقع المقر الرئيسي لشركة TMLC في ولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر مُصنِّع ومسوِّق عالمي للأقفال والخزائن.
لمعرفة المزيد عن منصة البرمجيات كخدمة (SaaS) للتكامل بين الشركات IBM Sterling، يرجى الاتصال بممثل IBM أو شريك أعمال IBM، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.ibm.com/qa-ar/products/b2b-integration-saas
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية - يوليو 2018.
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