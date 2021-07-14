موقع المصنع الدولي (PLI)
تعمل اللوائح التنظيمية التجارية والاضطراب الرقمي على إعادة تشكيل العولمة الاقتصادية، مما يؤثر على قرارات الاستثمار لدى الشركات. وتساعد الخدمات التي توفرها PLI الشركات في اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن مواقع إنشاء العمليات أو توسيعها أو توحيدها.
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مركز الكفاءة العالمي

تُعدّ Plant Location International (PLI) خدمة استشارية متخصصة ضمن IBM Global Business Services، وتعمل كمركز عالمي مختص باستراتيجيات المواقع العالمية. وبفضل ستة عقود من الريادة في السوق، تقدم PLI المشورة للشركات بشأن قراراتها المتعلقة باختيار المواقع، وتغطي جميع القطاعات وأنواع وظائف الأعمال. كما تتعاون PLI مع الهيئات الحكومية حول العالم لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات في خضم جهودها لتحسين مواقعها للمستثمرين.
الفوائد
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الحل الأمثل لبصمة المخاطر-المكافأة
process
المواقع الجاهزة للتحول الرقمي
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تحسين بيئة الأعمال القابلة للتنفيذ
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
القدرات استراتيجية موقع الشركة واختيار الموقع

يساعد نهج شركة IBM الدقيق في اختيار الموقع الأمثل لمرافق التصنيع على تقليل المخاطر التشغيلية إلى أدنى حد، مع تعظيم المزايا المتعلقة بالأسواق، وإمكانية الوصول إلى المواهب، والمواد الخام، والتكاليف.

 استراتيجية سلسلة التوريد المعاد تصميمها رقميًا

تساهم استراتيجية سلسلة التوريد المُعاد تصميمها رقميًا في تقليل تكاليف النقل، وتعزيز مستويات الخدمة، والحد من المخاطر التشغيلية من خلال التحسين الذكي لسلسلة التوريد بداية من مرحلة التوريد وحتى التوزيع.

 عرض جميع خدمات سلسلة التوريد توظيف الذكاء لتحقيق الحيوية الاقتصادية

يعتمد هذا الأسلوب الرشيق في التنمية الاقتصادية على منصة تركز على المهارات، والقدرات، والابتكار باعتبارها محفزات للنمو، وذلك من خلال الدعم المتكامل، والترويج الفعال، وتمكين الابتكار، وتطوير الصناعات.

 تصميم نموذج التشغيل الرقمي وتحسين البصمة

تساعد شركة IBM الشركات على فهم أفضل السبل لهيكلة بصمتها التشغيلية من خلال قياس وتحديد فرص تحسين نموذج التشغيل الرقمي العالمي، مما يتيح إعادة هيكلة بصمتها التشغيلية بكفاءة.

 عرض كل الخدمات الاستشارية في عمليات الأعمال تحليلات اتجاهات الموقع العالمي

تحتاج الشركات والحكومات إلى فهم كيفية تأثير الديناميكيات العالمية الحالية على قرارات توسّع أعمالها. وتوفر تحليلات اتجاهات المواقع العالمية من IBM رؤى عميقة وفورية حول أبرز التوجهات الاستراتيجية.

 المدن الذكية

تُعزز المدن قدراتها التكنولوجية، حيث أصبحت أنظمتها الأساسية مزودة بأدوات متقدمة ومترابطة فيما بينها، مما يتيح مستويات جديدة من الذكاء. تساعد IBM هذه المدن في مواجهة التحديات والتهديدات التي تؤثر على استدامتها من خلال نهج شامل ومتكامل.
في عالم اليوم المعتمد على العولمة، يؤثر كل تحول في الأعمال تقريبًا على تحديد المواقع المثلى لعمليات الشركات. بفضل أكثر من 60 عامًا من الخبرة، تُعدّ Plant Location International مركز التميّز العالمي لشركة IBM، حيث تدعم الشركات في تحسين بصمتها التشغيلية عالميًا. Patsy Van Hove مدير أول للموقع العالمي استراتيجيات سلسلة التوريد والتنمية الاقتصادية
دراسات حالة اختيار موقع التصنيع الجديد الناجح

ساعدت IBM هذه الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا الطبية في أمريكا الشمالية على توسيع قدراتها التصنيعية للأجهزة الطبية، مما مكّنها من خدمة السوق الأوروبية ثم التوسع عالميًا عبر موقع تصنيع جديد.

 أدت استراتيجية سلسلة التوريد إلى تقليل تعقيد الشبكة وتحسين الأداء

بالنسبة إلى هذه الشركة المصنعة للأدوية التي تُباع بدون وصفة طبية، حددت شركة IBM إمكانيات لتحقيق وفورات في هامش الربح الإجمالي بنسبة 5% على الأقل، بالإضافة إلى خفض رأس المال العامل بحوالي 200 مليون دولار أمريكي خلال خمس سنوات، إلى جانب تحقيق "مكاسب سريعة" في تكاليف النقل خلال السنة الأولى.

 الاستراتيجية التنموية الاقتصادية لجذب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات إلى أفريقيا

حددت شركة IBM الإمكانات الحقيقية لتطوير صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات في هذه الدولة الأفريقية من خلال تقييم سلاسل القيمة العالمية، وقدرات الدولة، وميزاتها التنافسية، مما ساهم في وضع خطة عمل وخارطة طريق فعالة.

 استراتيجية تحسين مركز المبيعات الرقمي للحصول على بصمة أكثر توازناً

أجرى فريق IBM تحليلاً متعمقًا لسيناريو البصمة التشغيلية، مما أدى إلى تحديد تحسينات قصيرة الأجل وخيارات استراتيجية طويلة الأجل، بما في ذلك تقليص عدد نقاط التواجد الحالية من 45 نقطة تواجد إلى 12 مركزاً على مستوى العالم.

 تحليلات الحصة السوقية للاستثمار الأجنبي المباشر كإدخال لاستراتيجية الدخول إلى السوق

استنادًا إلى تحليلات متعمقة لأداء الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حسب القطاع والنشاط التجاري وبلد المنشأ، تم وضع استراتيجية دخول إلى السوق مستدامة ومستقبلية لهذه الوكالة الأوروبية المتخصصة في ترويج الاستثمار.

 تطوير رؤية للمدينة التعليمية

وضعت IBM رؤية لمدينة تعليمية أسترالية جديدة مستدامة من خلال وضع مبادئ توجيهية استراتيجية، والاستفادة من المبادرات الرقمية، وإدراجها في خطة تقنية شاملة لتحقيق رحلة تعليمية أكثر ذكاءً.
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