كانت رؤية Alzibar هي تمكين الوصول الشامل إلى البيانات المالية في ULMA Packaging بحيث يتمكن المديرون التنفيذيون، ومديرو وحدات الأعمال، وقادة الشركات التابعة من الوصول بسرعة إلى معلومات دقيقة ومحدَّثة لتوجيه صناعة القرار. تطلب هذا العمل توحيد جميع أنظمة الإدارة المالية للشركة وأتمتتها باستخدام التقنيات الرقمية.

دون تردد، لجأ Alzibar إلى LKS للحصول على المساعدة. فبالإضافة إلى تقديم خبرة في القطاع وتكنولوجيا المعلومات، كانت LKS قد كوَّنت علاقات متينة وطويلة الأمد عبر ULMA Packaging. كان الفريق على دراية بالتحديات الفريدة والمعقدة المتعلقة بتجميع البيانات المالية متعددة الجنسيات.



يُضيف Alzibar قائلًا: "بالنسبة لنا، كانت LKS أكثر من مجرد مورِّد، إنها شريك حقيقي". "نعرف بعضنا منذ أكثر من 10 سنوات، وهم يفهمون الشركة وثقافتنا وطريقة عملنا بشكل كامل، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا. في قسمي، لدينا الكثير من العمل وستة أشخاص فقط. يمكن لشركة LKS الاستجابة بسرعة كبيرة لجميع احتياجاتنا".



قدَّمت LKS المساعدة لـ Alzibar وفريقه على تطوير وتنفيذ منصة Cognos التي تتضمن الحلول التالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي:



حل IBM Planning Analytics للتخطيط وإعداد الميزانيات وإجراء التوقعات.

برنامج IBM Controller للإغلاق والتوحيد وإعداد التقارير.

حل ذكاء الأعمال IBM Cognos Analytics لإعداد البيانات وتحليلها وتصوُّرها.

مدعومة ببنية تحتية محلية، تتكامل هذه الحلول بسلاسة مع بعضها، ومع أنظمة ERP وCRM وHRMS وغيرها المستخدمة في وحدات الأعمال والفروع التابعة لشركة ULMA Packaging، ما ساهم في توحيد وظائف الشركة المالية على منصة واحدة. يوضِّح Alzibar: على عكس مزوِّدي التكنولوجيا الآخرين، تقدِّم IBM مجموعة متكاملة من الأدوات في جميع مجالات المالية.

ساعدت LKS على إدارة وتيرة هذا المشروع المعقد على مدار عدة سنوات، كي تتمكَّن ULMA Packaging من مواصلة تلبية المتطلبات التشغيلية والتنظيمية المستمرة، بما في ذلك إعداد التقارير المالية الشهرية والسنوية.



بعد اكتمال عملية التحول، أصبحت ULMA Packaging قادرة على تزويد صنّاع القرار بمصدر موثوق به للبيانات المالية عالية الجودة. يقول Alzibar: لقد أزلنا الحواجز بين الأقسام، وأصبح لدينا الآن مصدر بيانات واحد وحقيقة واحدة على مستوى الشركة بأكملها. كما تمكَّنت الشركة من توحيد العمليات باستخدام مهام سير العمل المؤتمتة المدمجة في حل Cognos.



ومن خلال تسريع الوصول إلى البيانات والعمليات المبسَّطة حديثًا، أصبح فريق المالية والرقابة الداخلية قادرًا على إعداد التقارير المؤسسية في الوقت المناسب بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمجلس الإدارة الاطِّلاع على مقاييس الأداء المالي والرؤى عبر لوحة معلومات تفاعلية لذكاء الأعمال، مع بطاقات نتائج تفصيلية أنشأتها LKS باستخدام أداة IBM Planning Analytics Workspace.



أنشأ فريق Alzibar أيضًا العديد من بطاقات النتائج المخصصة الأخرى التي تمنح المديرين معلومات وتحليلات تفصيلية حول الشؤون المالية لأعمالهم، مثل أداء المبيعات والمشتريات ومراكز التكاليف وكفاءة القوى العاملة.



يوضِّح Andrés Bedia، المدير التجاري في LKS FS&C: "تمتلك ULMA Packaging العديد من الأعمال والمصانع حول العالم". "عند تخطيط الميزانيات السنوية، تحتاج كل وحدة تجارية إلى تقدير ليس فقط ما ستبيعه وكمية المبيعات المتوقعة للعام المقبل، بل أيضًا كم ستنفق على تصنيع المعدات وتعويض الموظفين وغير ذلك. فهم بحاجة إلى معلومات مفصَّلة ودقيقة للغاية".

