Thein Digital هي شركة رائدة في مجال توريد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومقرها التشيك ومتخصصة في الخدمات السحابية وبنية المؤسسات والأمن الإلكتروني. وإلى جانب مجموعة من الخدمات، تقدم الشركة حلولاً أمنية شاملة، وتعمل في مجال بيع وخدمة أجهزة الكمبيوتر. ومن خلال محفظة قوية من الشراكات القائمة مع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعزّز شركة Thein Digital الابتكار، من خلال مشاريع مثل شبكات الجيل الخامس الخاصة، وتوفر الحماية الأمنية الإلكترونية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. في القطاع الصناعي، تركّز على الأتمتة والتشغيل الآلي وتطوير معيار Industry 4.0 في مجال السكك الحديدية.
ومع ذلك، واجهت الشركة تحديًا: فقد كانوا بحاجة إلى تحسين كفاءة مديري المنتجات في التعامل مع طلبات المعلومات (RFIs) كجزء من المناقصات. ومن ثم يمكن للبائعين الرد على استفسارات العملاء المخصصة بمزيد من الدقة ومن دون تأخير.
واجه مديرو المنتجات صعوبات في تحديد موقع المعلومات ذات الصلة المنتشرة عبر مختلف الملفات والمواقع، مثل مواقع الويب ومستودعات pdf ومقاطع الفيديو والعروض التقديمية. فقد كان عليهم البحث بشكل متكرر في المصادر نفسها ومعالجة الاستعلامات المتكررة المماثلة—وهي عملية متكررة وتستغرق وقتًا طويلاً. ومن ناحية أخرى، فقد عانى البائعون من التأخير في الوصول إلى تفاصيل المنتج الأساسية اللازمة لإنشاء طلبات العروض (RFPs)، وفشلوا في تقديم ردود دقيقة وفي الوقت المناسب في أثناء تفاعلات العملاء. أدت هذه العملية المجزأة إلى إبطاء العمليات وزيادة خطر وجود معلومات قديمة أو غير متسقة.
لمواجهة هذا التحدي، دخلت Thein Digital في شراكة مع IBM® Client Engineering في برنامج تجريبي لتطوير حل الذكاء الاصطناعي (AI) الذي يمكن أن يجمع معلومات المنتج ذات الصلة بشكل مركزي في قاعدة معرفية واحدة يمكن الوصول إليها. التزمت كل شركة بتقديم بيانات و 6 مشاركين في البرنامج التجريبي الذي يستغرق شهرين.
كان الهدف هو تمكين المستخدمين من طرح أسئلة محددة مباشرةً بلغة طبيعية وإنشاء ردود على مستندات طلب المعلومات بالكامل. ولتحقيق هذا الهدف، استخدم الإصدار التجريبي ™IBM watsonx.ai و IBM Watson® Discovery.
تم استخدام watsonx.ai لتحسين أسئلة الإدخال، من خلال تحويلها إلى استعلامات أكثر مباشرة أو محددة. بعد ذلك، تم فحص المخرجات اللاحقة تلقائيًا للتأكد من اكتمالها ودقتها، مما يجعل العملية أبسط وأسرع للمستخدم النهائي.
تم استخدام IBM Watson Discovery كنقطة تجميع لقاعدة المعرفة. ساعدت قدرتها على فهم المستندات الذكية على تحسين دقة المعلومات التي تم البحث عنها. قام المنتج أيضًا بفصل قواعد المعرفة بحيث لن تكون هناك مشكلة في خلط المحتوى والمعلومات المختلفة عند إدخال الأسئلة. تضمن IBM Watson Discovery أيضًا واجهة مستخدم واضحة سمحت بإدارة قاعدة المعرفة بأقل قدر من المهارات التقنية.
وكانت نتيجة البرنامج التجريبي الحصول على واجهة بسيطة تجذب مديري المنتجات، الذين يمكنهم الآن إنتاج إجابات شاملة لطلب المعلومات والتحقق من صحتها بسرعة. كما أنه يلبي احتياجات البائعين، الذين يمكنهم الآن الوصول الفوري إلى معلومات المنتج التفصيلية.
يقول يان هافليتشيك، مدير المنتجات في شركة Thein Digital: "يتم ربط كل إجابة يتم إنشاؤها بالمستندات الأصلية، مما يسهل التحقق من صحة المعلومات". "يمكن للمستخدمين التحقق من صحة هذه الردود وتحريرها حسب الحاجة، مما يسمح لنا ببناء قاعدة معرفية قوية تم التحقق منها بواسطة البشر والتي تعمل كمصدر واحد للحقيقة لطلبات المعلومات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكننا أيضًا تطبيق هذا الحل على منتجاتنا الأخرى ولعملائنا."
وفقًا لألكسندر دوبس -رئيس تكنولوجيا الأعمال في IBM Client Engineering- لقد "صُمِّمت منصة watsonx لمساعدة الشركات على تسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي الموثوق بها وتوفير الأدوات اللازمة لاستخلاص المعلومات بسرعة من المستندات الكبيرة والمصادر المختلفة."
يجسّد هذا البرنامج التجريبي كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم حاجة المؤسسات اليوم إلى اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة وقائمة على البيانات. ومن خلال تطبيق هذا الحل، لا تقوم شركة Thein Digital بتحسين عملياتها الداخلية فحسب، بل تضع أيضًا الأساس لتقديم حلول إدارة المعلومات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لعملائها في المستقبل.
يسلط نجاح هذا المشروع الضوء على التزام شركة Thein Digital بالابتكار والكفاءة في عمليات أعمالها.
Thein Digital s.r.o. هي شركة دولية لتكامل الأنظمة والخدمات الاحترافية تقدم حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، تأسست في جمهورية التشيك. منذ عام 1993، قدمت الشركة منتجات أجهزة وبرامج عالية الجودة تساعد الشركات المشهورة على تبسيط عمليات مركز البيانات اليومية لديها. ما يجعل شركة Thein Digital فريدة من نوعها هو خدمة التكامل الحريصة التي يوفرها فريق من الخبراء المتعلمين والمتعاونين على أعلى مستوى.
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يتم تقديم أمثلة العملاء كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي ربما حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.