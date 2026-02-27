ROX Hi-Tech وIBM تقدمان نظامًا آمنًا وقابلاً للتوسع للتعافي من الكوارث عبر IBM Power Virtual Server
واجهت مؤسسة تصنيع عالمية تدير أحمال تشغيل مهمة على نظام SAP HANA انقطاعًا طويلاً في الإنتاج المحلي أدى إلى تعطيل العمليات وأثار مخاوف جدية بشأن استمرارية الأعمال. وفي صناعة تؤثر فيها فترة التعطل بشكل مباشر في الإنتاجية والإيرادات والالتزامات تجاه العملاء، أدركت الإدارة الحاجة إلى تعزيز قدرات التعافي من الكوارث (DR).
بعيدًا عن استعادة الثقة، كانت المؤسسة بحاجة إلى حل للتعافي من الكوارث يتوافق مع معايير الصناعة ويقلل المخاطر ويتجنب عمليات تغيير المنصات أو التعديلات الهيكلية المكلفة. وكانت الأساليب التقليدية تتطلب رأس مال كبيرًا وبطيئة في التنفيذ وتفتقر إلى المرونة اللازمة لدعم النمو المستقبلي. كان التحدي واضحًا: تحسين المرونة وسرعة التعافي لنظام SAP HANA مع التحكم في التكاليف وضمان قابلية التوسع على المدى الطويل.
عملت IBM مع ROX Hi-Tech Ltd لتصميم مزيج من حلول IBM Power وحلول التخزين ونشرها، وتلك الحلول عززت استمرارية الأعمال من خلال آلية تجاوز فشل جديرة بالثقة، مع تقليل مخاطر التعافي من الكوارث من دون الحاجة إلى تغيير المنصات أو تغيير بنية البيئات الحالية.
قادت ROX Hi-Tech عملية التحول من خلال سلسلة من ورش العمل الفنية المنظمة والمتعمقة التي شملت البنية التحتية وتطبيقات SAP والأمن، ما سمح بتوافق آراء الأطراف المعنية وبناء الثقة في أهداف التعافي. وأثبتت دراسة الجدوى على IBM Power® Virtual Server، التي استكملتها عروض تفصيلية للقدرات، مرونة المنصة وأدائها واستعدادها للتكامل السلس. وبالتوازي مع ذلك، صممت ROX Hi-Tech بنية قوية للتعافي من الكوارث لنظام SAP HANA على PowerVS للبيئات غير المتجانسة، مع إشراك خبراء SAP المتخصصين مبكرًا وبشكل نشط لضمان التوافق التام مع عمليات تخطيط موارد المؤسسات الأساسية.
نجح الحل في تحديث نهج التعافي من الكوارث لدى العميل من خلال نشر بنية تحتية مرنة على IBM Power Virtual Server وتنفيذ النسخ المتماثل الأصلي لنظام SAP HANA لتمكين المزامنة المستمرة للبيانات والتعافي السريع عبر البيئات.
دُمج IBM Cloud® Object Storage لتوفير مستودع آمن وقابل للتوسع لبيانات النسخ الاحتياطي والتعافي، ما يعزز حماية البيانات ويدعم التعافي الجدير بالثقة في أثناء سيناريوهات الكوارث. ودُمج إطار عمل التعافي من الكوارث بسلاسة مع أنظمة SAP المستضافة على PowerVS، ما يتيح أساسًا قويًا ومتوافقًا مع المعايير لاستمرارية الأعمال.
كما سمحت هذه الخطوة بالانتقال من البنية التحتية التي تتطلب رأس مال كبيرًا إلى نموذج سحابي قائم على النفقات التشغيلية، مع توفير الوصول إلى أكثر من 250 خدمة من خدمات IBM Cloud لدعم قابلية التوسع والابتكار في المستقبل. من خلال هذه الشراكة التعاونية، قدمت IBM وROX Hi-Tech حلاً آمنًا وجاهزًا للمستقبل للتعافي من الكوارث مميزًا بالمقارنة مع منصات السحابة الأخرى.
بعد التحول، عززت المؤسسة بشكل كبير استمرارية أعمالها ووضعها في التعافي من الكوارث لأحمال التشغيل الحيوية. وقللت البيئة الحديثة من مخاطر التعطل بنسبة تصل إلى 80% وحسنت أداء النظام بنسبة 30%، ما أتاح عمليات جديرة بالثقة أكثر وتعافي أسرع في أثناء الاضطرابات.
بالإضافة إلى المرونة والأداء، أنشأ الحل أساسًا تقنيًا قابلاً للتوسع وآمنًا وجاهزًا للمستقبل لدعم النمو على المدى الطويل. ومن خلال اعتماد نموذج سحابي قائم على النفقات التشغيلية على IBM Power Virtual Server، حسنت المؤسسة مرونة التكلفة مع الحصول على إمكانية الوصول إلى نظام بنائي واسع من خدمات IBM Cloud. وبفضل التعافي الآلي والحوكمة المحسنة والموثوقية على مستوى المؤسسات، أصبح العميل في وضع أفضل للتكيف مع متطلبات الأعمال المتطورة والتوسع بثقة، بدعم من الشراكة المستمرة بين IBM وROX Hi-Tech.
.ROX Hi-Tech Ltd هي شركة مزودة لحلول تكنولوجيا المعلومات الإستراتيجية متخصصة في البنية التحتية وأنظمة SAP والسحابة وحلول الشبكات والأمن. تأسست الشركة في الهند، وتتعاون مع شركات عالمية في مختلف القطاعات لتصميم بيئات تكنولوجيا معلومات مرنة وجاهزة للمستقبل ونشرها وإدارتها، مستفيدة من التقنيات الرائدة في القطاع من IBM وSAP.
يوفر IBM Power Virtual Server بنية تحتية آمنة وقابلة للتوسع كخدمة لتشغيل أحمال التشغيل المهمة في السحابة. ويتيح اعتماد السحابة الهجينة، والترحيل السريع لأحمال التشغيل، والتعافي المرن من الكوارث مع الحفاظ على الاتساق مع بيئات IBM Power المحلية.
