عملت IBM مع ROX Hi-Tech Ltd لتصميم مزيج من حلول IBM Power وحلول التخزين ونشرها، وتلك الحلول عززت استمرارية الأعمال من خلال آلية تجاوز فشل جديرة بالثقة، مع تقليل مخاطر التعافي من الكوارث من دون الحاجة إلى تغيير المنصات أو تغيير بنية البيئات الحالية.

قادت ROX Hi-Tech عملية التحول من خلال سلسلة من ورش العمل الفنية المنظمة والمتعمقة التي شملت البنية التحتية وتطبيقات SAP والأمن، ما سمح بتوافق آراء الأطراف المعنية وبناء الثقة في أهداف التعافي. وأثبتت دراسة الجدوى على IBM Power® Virtual Server، التي استكملتها عروض تفصيلية للقدرات، مرونة المنصة وأدائها واستعدادها للتكامل السلس. وبالتوازي مع ذلك، صممت ROX Hi-Tech بنية قوية للتعافي من الكوارث لنظام SAP HANA على PowerVS للبيئات غير المتجانسة، مع إشراك خبراء SAP المتخصصين مبكرًا وبشكل نشط لضمان التوافق التام مع عمليات تخطيط موارد المؤسسات الأساسية.

نجح الحل في تحديث نهج التعافي من الكوارث لدى العميل من خلال نشر بنية تحتية مرنة على IBM Power Virtual Server وتنفيذ النسخ المتماثل الأصلي لنظام SAP HANA لتمكين المزامنة المستمرة للبيانات والتعافي السريع عبر البيئات.

دُمج IBM Cloud® Object Storage لتوفير مستودع آمن وقابل للتوسع لبيانات النسخ الاحتياطي والتعافي، ما يعزز حماية البيانات ويدعم التعافي الجدير بالثقة في أثناء سيناريوهات الكوارث. ودُمج إطار عمل التعافي من الكوارث بسلاسة مع أنظمة SAP المستضافة على PowerVS، ما يتيح أساسًا قويًا ومتوافقًا مع المعايير لاستمرارية الأعمال.

كما سمحت هذه الخطوة بالانتقال من البنية التحتية التي تتطلب رأس مال كبيرًا إلى نموذج سحابي قائم على النفقات التشغيلية، مع توفير الوصول إلى أكثر من 250 خدمة من خدمات IBM Cloud لدعم قابلية التوسع والابتكار في المستقبل. من خلال هذه الشراكة التعاونية، قدمت IBM وROX Hi-Tech حلاً آمنًا وجاهزًا للمستقبل للتعافي من الكوارث مميزًا بالمقارنة مع منصات السحابة الأخرى.