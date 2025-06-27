أُتيحت الفرصة أمام PSSLAI للنظر في بنى سحابية بديلة عندما اقتربت نهاية عقدها مع المزوّد الحالي. وكانت الموثوقية وقابلية التوسّع على رأس أولويات PSSLAI وهي تعيد تصوّر بنية البنية السحابية لديها.

ونظرًا لاعتياد فريق تكنولوجيا المعلومات على التعامل مع شركاء IBM، ونظام ®IBM AIX، وحلول ®IBM Cloud، فقد كانت IBM الخيار الأمثل. كان التحدي يتمثل في اختيار مزوّد منصة قادر على دعم أحمال التشغيل المتزايدة واحتياجات توسيع الأنظمة المؤسسية. وبالنسبة لجمعية PSSLAI، فإن المستقبل الذي تُحسّن فيه الذكاء الاصطناعي (AI) البنية السحابية المتعددة تلقائيًا—بدعم من حوسبة الحافة وخدمات السحابة—هو المسار نحو نمو مربح. ولتحقيق هذا النمو بشكل اقتصادي، كانت PSSLAI بحاجة إلى مرونة في إدارة أحمال التشغيل المتغيّرة وتوسيع السعة عند الحاجة—وذلك من دون أن تتكبّد تكاليف إضافية.

ونظرًا لاستخدام الفريق مسبقًا لحل Red Hat® OpenShift® Virtualization على منصة IBM Cloud لتشغيل الحاويات داخل بيئتهم المحلية، فقد كانوا ملمين بكيفية عمل IBM Cloud. لكنهم احتاجوا أيضًا إلى خادم احتياطي لدعم الأنظمة الأساسية الأخرى التي تعمل محليًا باستخدام منصة معروفة أخرى، وتستفيد من مجموعات IBM المخصصة في السحابة. كما أن معرفة الفريق بإدارة منصات الحوسبة المختلفة، بما في ذلك Microsoft Azure وGoogle Cloud Platform، أعطت الجمعية رؤى حول كيفية دعم منصة السحابة الهجينة لعملياتها.

لقد اخترنا IBM Cloud بسبب موثوقية منصتها. لم نواجه أي مشكلات طوال فترة استخدام IBM Cloud، وكانت جودة الدعم المقدّم ممتازة. كل هذا منحنا الثقة في إقامة شراكة مع IBM. بحسب ما صرح به المحامي Lucas M. Managuelod، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (CEO) لشركة PSSLAI.

وبفضل استخدام Red Hat OpenShift Virtualization على IBM Cloud، أصبح من الأسهل والأسرع للفريق نقل بيانات الآلات الافتراضية (VMs) وأحمال التشغيل ذهابًا وإيابًا. وقد مكّنهم هذا الحل من دمج الأحمال الافتراضية وأحمال الحاويات بسلاسة على منصة موحدة، مع تقديم تجربة مستخدم متّسقة. والآن، وبعد تشغيل البنية التحتية بنجاح، بدأ الفريق باستكشاف استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لأتمتة العمليات الروتينية مثل فحص السجلات، وتطبيق التحديثات، وإنشاء التذاكر وإغلاقها.