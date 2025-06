تأسست جمعية The Public Safety Savings and Loan Association, Inc. (PSSLAI) في عام 2003 لخدمة موظفي مكتب الحماية من الحرائق والشرطة الوطنية الفلبينية وعائلاتهم. وعلى الرغم من أن عدد موظفيها لا يتجاوز 300 موظف، إلا أنها تخدم 300,000 عضو وتدير محفظة أصول تزيد عن 88 مليار بيزو فلبيني، مما يعكس كفاءة تشغيلية عالية. تُعد الثقة والشفافية جوهر رسالة PSSLAI. فالالتزام الصارم بالسياسات يُعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان تقديم خدمة على أعلى مستوى لأعضائها.

وكان للقائد الاستشرافي للجمعية رؤية مبكرة لتبني ®IBM Cloud، وقد ساعدت المنصة في دعم عمليات PSSLAI، وتوسيع محفظة منتجاتها، وابتكار نماذج إيرادات جديدة. لكن مع مرور الوقت، أصبحت تكلفة الحفاظ على منصة السحابة عبئًا متزايدًا وغير قابل للاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، باتت مخاطر التوقف عن العمل تُهدد اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، وتؤثر على تجربة العملاء النهائيين.