تحقيق التوازن في تخطيط القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية

يواجه نظام الرعاية الصحية في فرنسا أزمة تشغيلية عميقة. تفيد 99% من المستشفيات العامة ومرافق رعاية كبار السن عن عجزٍ عن تلبية احتياجاتها من الموظفين. وفي الوقت نفسه، يشعر %15 فقط من العاملين في قطاع الرعاية الصحية بأن لديهم توازناً صحياً بين العمل والحياة.

في ظل هذا الضغط المتزايد، أصبحت الجدولة الفعالة أمرًا بالغ الأهمية لرفاهية الموظفين واستقرار النظام. تؤدي جداول المناوبات المصممة جيداً إلى تمكين المنشآت الصحية من إدارة أعداد المرضى بفعالية ودعم الوصول السريع إلى الرعاية، مع تخفيف الضغوط عن مقدمي الرعاية في الوقت ذاته.

ومع ذلك، يواجه مهندسو هذه الجداول مهمة صعبة. يجب عليهم توزيع المناوبات بشكل عادل قدر الإمكان، مع احترام التفضيلات الفردية وتلبية المتطلبات التشغيلية. كما يجب عليهم احترام اللوائح الأوروبية الصارمة التي تحكم ساعات العمل، وفترات الراحة بين الورديات، والقيود المفروضة على العمل الليلي.

نظرًا لاعتماد العديد من المستشفيات على التخطيط اليدوي القائم على جدول بيانات، يستغرق الأمر وقتًا وجهدًا كبيرًا لإنشاء جداول زمنية متوازنة. يجب سد أي فجوات في الجدولة بساعات عمل إضافية باهظة الثمن، مما يستنزف الميزانيات المحدودة بالفعل ويساهم في إرهاق مقدمي الرعاية.

كانت هذه الشبكة المعقدة هي بالضبط ما هدفت OPTACARE إلى فك تشابكها. فمنذ تأسيسها لمساعدة مرافق الرعاية على حل أصعب تحديات الكفاءة، صممت هذه الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية على تحويل عبء التخطيط إلى مصدر للكفاءة والاستقرار.